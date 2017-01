DRAFT AND HOLD RANKINGS

(Entire playoff run) Rank QUARTERBACKS Team 1 Tom Brady NE 2 Matt Ryan ATL 3 Aaron Rodgers GB 4 Eli Manning NYG 5 Dak Prescott DAL 6 Ben Roethlisberger PIT 7 Russell Wilson SEA 8 Matthew Stafford DET 9 Alex Smith KC 10 Tom Savage HOU 11 Matt Moore MIA 12 Matt McGloin OAK 13 Connor Cook OAK 14 Ryan Tannehill MIA 15 Brock Osweiler HOU 16 Tony Romo DAL 17 Derek Carr OAK 18 Landry Jones PIT 19 Trevone Boykin SEA 20 Matt Schaub ATL 21 Nick Foles KC 22 Jimmy Garoppolo NE 23 Brett Hundley GB Rank RUNNING BACKS Team 1 Le'Veon Bell PIT 2 LeGarrette Blount NE 3 Ezekiel Elliott DAL 4 Devonta Freeman ATL 5 Lamar Miller HOU 6 Jay Ajayi MIA 7 Dion Lewis NE 8 Tevin Coleman ATL 9 Ty Montgomery GB 10 Latavius Murray OAK 11 Spencer Ware KC 12 Rashad Jennings NYG 13 Thomas Rawls SEA 14 Paul Perkins NYG 15 Charcandrick West KC 16 Alex Collins SEA 17 James White NE 18 Darren McFadden DAL 19 Zach Zenner DET 20 Christine Michael GB 21 Jalen Richard OAK 22 Kenyan Drake MIA 23 Lance Dunbar DAL 24 Aaron Ripkowski GB 25 Alfred Blue HOU 26 DeAndre Washington OAK 27 Marcel Reece SEA 28 Damien Williams MIA 29 Dwayne Washington DET 30 James Starks GB 31 Akeem Hunt HOU 32 DeAngelo Williams PIT 33 Alfred Morris DAL 34 Jamize Olawale OAK 35 C.J. Prosise SEA 36 Jonathan Grimes HOU 37 Bobby Rainey NYG 38 Knile Davis KC 39 Patrick DiMarco ATL 40 Keith Smith DAL 41 Tyler Ervin HOU 42 Terron Ward ATL 43 James Develin NE 44 Jay Prosch HOU 45 Anthony Sherman KC 46 Taiwan Jones OAK 47 Fitzgerald Toussaint PIT 48 Brandon Bolden NE Rank WIDE RECEIVERS Team 1 Jordy Nelson GB 2 Antonio Brown PIT 3 Odell Beckham Jr NYG 4 Julian Edelman NE 5 Julio Jones ATL 6 Doug Baldwin SEA 7 Tyreek Hill KC 8 Davante Adams GB 9 Dez Bryant DAL 10 Sterling Shepard NYG 11 Jarvis Landry MIA 12 Golden Tate DET 13 Eli Rogers PIT 14 Kenny Stills MIA 15 Anquan Boldin DET 16 DeAndre Hopkins HOU 17 Jeremy Maclin KC 18 Michael Crabtree OAK 19 Malcolm Mitchell NE 20 Cole Beasley DAL 21 Chris Hogan NE 22 Amari Cooper OAK 23 Mohamed Sanu ATL 24 DeVante Parker MIA 25 Marvin Jones Jr. DET 26 Jermaine Kearse SEA 27 Taylor Gabriel ATL 28 Randall Cobb GB 29 Brice Butler DAL 30 Terrance Williams DAL 31 Seth Roberts OAK 32 Will Fuller HOU 33 Victor Cruz NYG 34 Sammie Coates PIT 35 Geronimo Allison GB 36 TJ Jones DET 37 Chris Conley KC 38 Albert Wilson KC 39 Justin Hardy ATL 40 Cobi Hamilton PIT 41 Tanner McEvoy SEA 42 Lucky Whitehead DAL 43 Tavarres King NYG 44 Paul Richardson SEA 45 Danny Amendola NE 46 Aldrick Robinson ATL 47 Andre Holmes OAK 48 Keith Mumphery HOU 49 Dwayne Harris NYG 50 Demarcus Ayers PIT 51 Leonte Carroo MIA 52 Nick Williams ATL 53 Darrius Heyward-Bey PIT 54 Andre Roberts DET 55 Jeff Janis GB 56 De'Anthony Thomas KC 57 Johnny Holton OAK 58 Wendall Williams HOU Rank TIGHT ENDS Team 1 Martellus Bennett NE 2 Travis Kelce KC 3 Jason Witten DAL 4 Jimmy Graham SEA 5 C.J. Fiedorowicz HOU 6 Eric Ebron DET 7 Ladarius Green PIT 8 Dion Sims MIA 9 Jared Cook GB 10 Clive Walford OAK 11 Will Tye NYG 12 Ryan Griffin HOU 13 Jesse James PIT 14 Levine Toilolo ATL 15 Mychal Rivera OAK 16 Demetrius Harris KC 17 Richard Rodgers GB 18 Austin Hooper ATL 19 Luke Willson SEA 20 MarQueis Gray MIA 21 Joshua Perkins ATL 22 Matt Lengel NE 23 Xavier Grimble PIT 24 Gavin Escobar DAL 25 Jerell Adams NYG Rank KICKERS Team 1 Stephen Gostkowski NE 2 Cairo Santos KC 3 Matt Bryant ATL 4 Robbie Gould NYG 5 Steven Hauschka SEA 6 Dan Bailey DAL 7 Mason Crosby GB 8 Nick Novak HOU 9 Chris Boswell PIT 10 Matt Prater DET 11 Sebastian Janikowski OAK 12 Andrew Franks MIA Rank TEAM DEFENSES Team 1 Kansas City KC 2 New England NE 3 New York NYG 4 Atlanta ATL 5 Pittsburgh PIT 6 Seattle SEA 7 Green Bay GB 8 Houston HOU 9 Oakland OAK 10 Miami MIA 11 Dallas DAL 12 Detroit DET