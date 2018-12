Office pool pick'em: Week 15

The Huddle staff makes its weekly game picks every Thursday. Picks are based both on which team will actually win the game and also which team will cover the spread. Spreads and picks are not adjusted beyond the initial values from Wednesday of each week.

Straight Up DMD SG KP TF HS TC CC CB Chargers at Chiefs Texans at Jets Browns at Broncos Packers at Bears Lions at Bills Buccaneers at Ravens Cardinals at Falcons Raiders at Bengals Titans at Giants Dolphins at Vikings Redskins at Jaguars Cowboys at Colts Seahawks at 49ers Patriots at Steelers Eagles at Rams Saints at Panthers Last Week 9-7 7-9 10-6 6-10 8-8 9-7 8-8 11-5 2018 Season-To-Date 135-71-2 125-81-2 142-64-2 128-78-2 120-86-2 131-75-2 133-73-2 122-84-2 2017 Record 168-88 161-95 171-85 160-96 165-91 170-96 180-76 160-96 2016 Record 157-97-2 149-105-2 156-98-2 161-93-2 152-102-2 158-96-2 156-98-2 139-115-2 2015 Record 154-102 137-119 156-100 151-105 155-101 150-106 165-91 n/a 2014 Record 166-89-1 158-97-1 164-91-1 173-82-1 163-92-1 163-92-1 177-78-1 n/a 2013 Record 163-92-1 160-95-1 170-85-1 162-93-1 153-102-1 163-92-1 n/a n/a 2012 Record 166-89-1 172-83-1 168-87-1 160-95-1 n/a n/a n/a n/a 2011 Record 178-78 157-99 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Against the Spread DMD SG KP TF HS TC CC CB Chargers at Chiefs (-3.5) Texans (-5.5) at Jets Browns at Broncos (-2.5) Packers at Bears (-5.5) Lions at Bills (-2.5) Buccaneers at Ravens (-7.5) Cardinals at Falcons (-8.5) Raiders at Bengals (-2.5) Titans at Giants (-2.5) Dolphins at Vikings (-6.5) Redskins at Jaguars (-7.5) Cowboys at Colts (-2.5) Seahawks (-4.5) at 49ers Patriots (-1.5) at Steelers Eagles at Rams (-10.5) Saints (-5.5) at Panthers Last Week 6-10 9-7 9-7 6-10 6-10 10-6 3-13 9-7 2018 Season-To-Date 107-101 104-104 114-94 105-103 103-105 105-103 104-104 104-104 2017 Record 129-127 136-120 135-121 122-134 132-124 115-141 136-120 131-125 2016 Record 110-146 125-131 127-129 128-128 124-132 132-124 132-124 127-129 2015 Record 125-131 121-135 126-130 128-128 123-133 132-124 141-115 n/a 2014 Record 122-134 124-132 143-113 133-123 132-124 129-127 123-133 n/a 2013 Record 115-136-5 119-132-5 117-134-5 123-128-5 117-134-5 118-133-5 n/a n/a 2012 Record 112-141-3 128-125-3 120-133-3 126-127-3 n/a n/a n/a n/a 2011 Record 137-114-5 131-120-5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a