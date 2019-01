DRAFT-AND-HOLD RANKINGS

(Entire playoff run) Rank QUARTERBACKS Team 1 Andrew Luck IND 2 Tom Brady NE 3 Drew Brees NO 4 Russell Wilson SEA 5 Jared Goff LAR 6 Patrick Mahomes KC 7 Deshaun Watson HOU 8 Nick Foles PHI 9 Mitchell Trubisky CHI 10 Dak Prescott DAL 11 Philip Rivers LAC 12 Lamar Jackson BAL 13 Taysom Hill NO 14 Nate Sudfeld PHI 15 Joe Webb III HOU 16 Joe Flacco BAL 17 Chase Daniel CHI 18 Jacoby Brissett IND 19 Brandon Weeden HOU 20 Teddy Bridgewater NO 21 Brian Hoyer NE 22 Geno Smith LAC 23 Robert Griffin III BAL 24 Carson Wentz PHI 25 Chad Henne KC 26 Sean Mannion LAR Rank RUNNING BACKS Team 1 Alvin Kamara NO 2 James White NE 3 Sony Michel NE 4 Todd Gurley LAR 5 Marlon Mack IND 6 Mark Ingram II NO 7 Chris Carson SEA 8 Nyheim Hines IND 9 Rex Burkhead NE 10 Tarik Cohen CHI 11 Ezekiel Elliott DAL 12 Jordan Howard CHI 13 Darren Sproles PHI 14 Melvin Gordon III LAC 15 Kenneth Dixon BAL 16 Mike Davis SEA 17 Gus Edwards BAL 18 Josh Adams PHI 19 Wendell Smallwood PHI 20 Damien Williams KC 21 Lamar Miller HOU 22 Spencer Ware KC 23 Austin Ekeler LAC 24 C.J. Anderson LAR 25 Rashaad Penny SEA 26 James Develin NE 27 Jordan Wilkins IND 28 Alfred Blue HOU 29 Zach Line NO 30 D'Onta Foreman HOU 31 Justin Jackson LAC 32 Charcandrick West KC 33 Ty Montgomery BAL 34 Michael Burton CHI 35 Anthony Sherman KC 36 Tre Madden SEA 37 Jamize Olawale DAL 38 Darrel Williams KC 39 Derek Watt LAC 40 John Kelly LAR 41 Detrez Newsome LAC 42 Justin Davis LAR 43 Javorius Allen BAL 44 J.D. McKissic SEA 45 Rod Smith DAL 46 Taquan Mizzell Sr. CHI 47 Jonathan Williams IND 48 Dwayne Washington NO 49 Benny Cunningham CHI 50 Boston Scott PHI 51 Bo Scarbrough SEA 52 Gregory Howell HOU Rank WIDE RECEIVERS Team 1 Julian Edelman NE 2 T.Y. Hilton IND 3 Michael Thomas NO 4 Robert Woods LAR 5 Doug Baldwin SEA 6 Brandin Cooks LAR 7 Alshon Jeffery PHI 8 Tyler Lockett SEA 9 Dontrelle Inman IND 10 Ted Ginn Jr. NO 11 Tyreek Hill KC 12 Chris Hogan NE 13 DeAndre Hopkins HOU 14 Chester Rogers IND 15 Nelson Agholor PHI 16 Josh Reynolds LAR 17 Keenan Allen LAC 18 Phillip Dorsett NE 19 Tre'quan Smith NO 20 Cordarrelle Patterson NE 21 John Brown BAL 22 Willie Snead IV BAL 23 Mike Williams LAC 24 Amari Cooper DAL 25 Allen Robinson II CHI 26 Sammy Watkins KC 27 Golden Tate PHI 28 Michael Gallup DAL 29 Chris Conley KC 30 Keith Kirkwood NO 31 Taylor Gabriel CHI 32 Cole Beasley DAL 33 Tyrell Williams LAC 34 Michael Crabtree BAL 35 Ryan Grant IND 36 David Moore SEA 37 Zach Pascal IND 38 Keke Coutee HOU 39 DeAndre Carter HOU 40 Jordan Matthews PHI 41 Anthony Miller CHI 42 Jaron Brown SEA 43 Tommylee Lewis NO 44 Austin Carr NO 45 Chris Moore BAL 46 Jordan Lasley BAL 47 Demarcus Robinson KC 48 Travis Benjamin LAC 49 Kelvin Benjamin KC 50 Joshua Bellamy CHI 51 Vyncint Smith HOU 52 Javon Wims CHI 53 Kevin White CHI 54 Allen Hurns DAL 55 Mike Wallace PHI 56 Tavon Austin DAL 57 Malik Turner SEA 58 Noah Brown DAL 59 Gehrig Dieter KC 60 Shelton Gibson PHI 61 KhaDarel Hodge LAR 62 Steven Mitchell Jr. HOU 63 Marcus Kemp KC 64 JoJo Natson LAR 65 Geremy Davis LAC Rank TIGHT ENDS Team 1 Eric Ebron IND 2 Zach Ertz PHI 3 Rob Gronkowski NE 4 Travis Kelce KC 5 Mark Andrews BAL 6 Gerald Everett LAR 7 Benjamin Watson NO 8 Dallas Goedert PHI 9 Mo Alie-Cox IND 10 Dan Arnold NO 11 Nick Vannett SEA 12 Tyler Higbee LAR 13 Josh Hill NO 14 Blake Jarwin DAL 15 Trey Burton CHI 16 Hayden Hurst BAL 17 Maxx Williams BAL 18 Jordan Thomas HOU 19 Antonio Gates LAC 20 Ed Dickson SEA 21 Hunter Henry LAC 22 Ryan Griffin HOU 23 Nick Boyle BAL 24 Jacob Hollister NE 25 Demetrius Harris KC 26 Adam Shaheen CHI 27 Virgil Green LAC 28 Joshua Perkins PHI 29 Dalton Schultz DAL 30 Jordan Akins HOU 31 Ryan Hewitt IND 32 Dwayne Allen NE 33 Rico Gathers DAL 34 Richard Rodgers PHI 35 Ben Braunecker CHI 36 Daniel Brown CHI 37 Johnny Mundt LAR Rank KICKERS Team 1 Stephen Gostkowski NE 2 Wil Lutz NO 3 Justin Tucker BAL 4 Greg Zuerlein LAR 5 Adam Vinatieri IND 6 Jake Elliott PHI 7 Harrison Butker KC 8 Sebastian Janikowski SEA 9 Cody Parkey CHI 10 Brett Maher DAL 11 Ka'imi Fairbairn HOU 12 Michael Badgley LAC Rank TEAM DEFENSES Team 1 New Orleans Saints NO 2 New England Patriots NE 3 Seattle Seahawks SEA 4 Baltimore Ravens BAL 5 Los Angeles Rams LAR 6 Indianapolis Colts IND 7 Philadelphia Eagles PHI 8 Chicago Bears CHI 9 Los Angeles Chargers LAC 10 Houston Texans HOU 11 Kansas City Chiefs KC 12 Dallas Cowboys DAL