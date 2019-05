2019 fantasy football player rankings: PPR scoring

Drafting before our official projection-driven rankings are available for your specific scoring system? We have you covered in early performance PPR drafts with these preliminary rankings.

Note: ADP figures are courtesy of Fantasy Football Calculator.

2019 Fantasy Football Quarterback Rankings

Rk ADP Player Team Bye 1 4.09 Andrew Luck IND 6 2 2.07 Patrick Mahomes KC 12 3 6.11 Matt Ryan ATL 9 4 5.09 Baker Mayfield CLE 7 5 5.01 Aaron Rodgers GB 11 6 5.11 Deshaun Watson HOU 10 7 7.01 Drew Brees NO 9 8 8.07 Jared Goff LAR 9 9 8.01 Carson Wentz PHI 10 10 6.10 Russell Wilson SEA 11 11 9.11 Jameis Winston TB 7 12 8.12 Cam Newton CAR 7 13 9.11 Philip Rivers LAC 12 14 12.02 Kirk Cousins MIN 12 15 11.02 Ben Roethlisberger PIT 7 16 13.10 Derek Carr OAK 6 17 10.02 Kyler Murray ARI 12 18 10.12 Jimmy Garoppolo SF 4 19 12.07 Dak Prescott DAL 8 20 13.06 Mitch Trubisky CHI 6 21 11.01 Tom Brady NE 10 22 11.09 Josh Allen BUF 6 23 12.12 Lamar Jackson BAL 8 24 14.05 Matthew Stafford DET 5 25 14.05 Sam Darnold NYJ 4 26 Andy Dalton CIN 9 27 Nick Foles JAX 10 28 Marcus Mariota TEN 11 29 Joe Flacco DEN 10 30 Eli Manning NYG 11 31 Ryan Fitzpatrick MIA 5 32 Dwayne Haskins WAS 10 33 Josh Rosen MIA 5 34 Case Keenum WAS 10 35 Daniel Jones NYG 11

2019 Fantasy Football Running Back Rankings

Rk ADP Name Team Bye 1 1.02 Saquon Barkley NYG 11 2 1.02 Ezekiel Elliott DAL 8 3 1.08 Alvin Kamara NO 9 4 1.03 Christian McCaffrey CAR 7 5 1.06 Melvin Gordon LAC 12 6 1.06 David Johnson ARI 12 7 1.08 LeVeon Bell NYJ 4 8 1.09 Todd Gurley LAR 9 9 1.11 James Conner PIT 7 10 2.02 Joe Mixon CIN 9 11 2.05 Dalvin Cook MIN 12 12 3.02 Marlon Mack IND 6 13 2.09 Damien Williams KC 12 14 3.10 Derrick Henry TEN 11 15 2.07 Nick Chubb CLE 7 16 4.03 Sony Michel NE 10 17 4.05 Kerryon Johnson DET 5 18 4.09 Chris Carson SEA 11 19 3.05 Josh Jacobs OAK 6 20 3.11 Aaron Jones GB 11 21 3.04 Leonard Fournette JAX 10 22 3.09 Devonta Freeman ATL 9 23 7.09 Latavius Murray NO 9 24 5.08 James White NE 10 25 5.01 Tarik Cohen CHI 6 26 4.03 Phillip Lindsay DEN 10 27 5.07 David Montgomery CHI 6 28 6.09 Lamar Miller HOU 10 29 4.05 Mark Ingram BAL 8 30 5.06 Kenyan Drake MIA 5 31 7.05 Jordan Howard PHI 10 32 5.09 Derrius Guice WAS 10 33 8.03 Rashaad Penny SEA 11 34 9.01 Darrell Henderson LAR 12 35 11.02 Nyheim Hines IND 6 36 8.07 LeSean McCoy BUF 6 37 6.07 Tevin Coleman SF 4 38 9.10 Austin Ekeler LAC 12 39 9.03 Carlos Hyde KC 12 40 8.05 Jerick McKinnon SF 4 41 8.09 Royce Freeman DEN 10 42 7.06 Kareem Hunt CLE 7 43 9.12 Jaylen Samuels PIT 7 44 9.09 Ito Smith ATL 9 45 10.06 D’Onta Foreman HOU 10 46 10.08 Ronald Jones II TB 7 47 13.07 Justice Hill BAL 12 48 11.07 Adrian Peterson WAS 10 49 7.09 Miles Sanders PHI 12 50 14.02 Chris Thompson WAS 10 51 13.08 Kalen Ballage MIA 5 52 12.02 Dion Lewis TEN 11 53 12.02 Peyton Barber TB 7 54 Tony Pollard DAL 8 55 14.08 Alexander Mattison MIN 12 56 14.01 C.J. Anderson DET 5 57 13.02 Mike Davis CHI 6 58 Jalen Richard OAK 6 59 13.03 Matt Breida SF 4 60 14.04 Damien Harris NE 12 61 T.J. Yeldon BUF 6 62 14.04 Jamaal Williams GB 11 63 14.06 Duke Johnson CLE 7 64 Elijah McGuire NYJ 4 65 13.07 Malcolm Brown LAR 9 66 Spencer Ware IND 6 67 Kenneth Dixon BAL 8 68 Giovani Bernard CIN 9 69 Theo Riddick DET 5 70 Ryquell Armstead JAX 10 71 12.11 Devin Singletary BUF 12 72 Frank Gore BUF 6 73 15.04 Rex Burkhead NE 10 74 Chase Edmonds ARI 12 75 Doug Martin OAK 6 76 Benny Snell PIT 7 77 Bryce Love WAS 10

2019 Wide Receiver Fantasy Football Rankings

Rk ADP Name Team Bye 1 1.06 DeAndre Hopkins HOU 10 2 1.09 Davante Adams GB 11 3 1.11 Michael Thomas NO 9 4 2.01 Julio Jones ATL 9 5 2.05 JuJu Smith-Schuster PIT 7 6 2.02 Odell Beckham Jr. CLE 7 7 2.07 Antonio Brown OAK 6 8 2.12 Adam Thielen MIN 12 9 3.01 T.Y. Hilton IND 6 10 3.05 Keenan Allen LAC 12 11 2.09 Mike Evans TB 7 12 3.06 Amari Cooper DAL 8 13 3.07 A.J. Green CIN 9 14 3.12 Stefon Diggs MIN 12 15 4.02 Julian Edelman NE 10 16 4.09 Robert Woods LAR 9 17 4.07 Kenny Golladay DET 5 18 5.10 Mike Williams LAC 12 19 5.02 Jarvis Landry CLE 7 20 5.03 Chris Godwin TB 7 21 6.09 Tyreek Hill KC 12 22 4.06 Brandin Cooks LAR 9 23 6.01 Tyler Lockett SEA 11 24 4.12 Calvin Ridley ATL 9 25 6.07 Tyler Boyd CIN 9 26 6.08 Alshon Jeffery PHI 10 27 9.01 Sterling Shepard NYG 11 28 8.10 Geronimo Allison GB 11 29 5.09 Sammy Watkins KC 12 30 7.09 Will Fuller HOU 10 31 8.02 Golden Tate NYG 11 32 4.11 Cooper Kupp LAR 9 33 6.05 D.J. Moore CAR 7 34 9.03 Corey Davis TEN 11 35 7.09 Dante Pettis SF 4 36 9.02 N’Keal Harry NE 10 37 8.09 Christian Kirk ARI 12 38 7.04 Allen Robinson CHI 6 39 8.04 Emmanuel Sanders DEN 10 40 7.05 Robby Anderson NYJ 4 41 12.04 Anthony Miller CHI 6 42 9.09 Courtland Sutton DEN 10 43 9.12 Larry Fitzgerald ARI 12 44 11.09 Tyrell Williams OAK 6 45 8.09 D.K. Metcalf SEA 11 46 14.02 John Brown BUF 6 47 10.04 Mecole Hardman KC 12 48 10.08 Dede Westbrook JAX 10 49 14.06 Marquez Valdes-Scantling GB 11 50 9.06 Marvin Jones DET 5 51 11.01 Devin Funchess IND 6 52 Willie Snead BAL 12 53 11.04 Keke Coutee HOU 10 54 11.10 DeSean Jackson PHI 10 55 11.12 Marquise Goodwin SF 4 56 Michael Gallup DAL 8 57 12.04 Marquise Brown BAL 12 58 10.07 James Washington PIT 7 59 13.02 Curtis Samuel CAR 7 60 Josh Doctson WAS 10 61 13.07 Donte Moncrief PIT 7 62 14.06 Jamison Crowder NYJ 4 63 Cole Beasley BUF 6 64 11.10 Parris Campbell IND 6 65 14.07 Tre’Quan Smith NO 9 66 Robert Foster BUF 6 67 13.12 Daesean Hamilton DEN 10 68 13.08 Deebo Samuel SF 12 69 14.04 Adam Humphries TEN 11 70 Zay Jones BUF 6 71 14.05 Andy Isabella ARI 12 72 David Moore SEA 11 73 DeVante Parker MIA 5 74 14.07 Demaryius Thomas NE 10 75 Nelson Agholor PHI 10 76 Antonio Callaway CLE 7 77 Paul Richardson WAS 10 78 14.06 Hakeem Butler ARI 12 79 14.06 A.J. Brown TEN 11 80 Mohamed Sanu ATL 9 81 D.J. Chark JAX 10 82 Miles Boykin BAL 12 83 14.05 Kenny Stills MIA 5 84 Taylor Gabriel CHI 6 85 Equanimeous St. Brown GB 11 86 Danny Amendola DET 5 87 Marqise Lee JAX 10 88 Ted Ginn Jr. NO 9 89 Quincy Enunwa NYJ 4 90 J.J. Nelson OAK 6 91 JJ Arcega-Whiteside PHI 10 92 Gary Jennings SEA 11 93 Chris Hogan CAR 7 94 Diontae Johnson PIT 7 95 Riley Ridley CHI 6 96 Terry McLaurin WAS 10 97 Chris Conley JAX 10 98 Breshad Perriman TB 7 99 Josh Gordon NE 10

2019 Tight end Fantasy Football Rankings

Rk ADP Name Team Bye 1 2.03 Travis Kelce KC 12 2 2.11 Zach Ertz PHI 10 3 3.04 George Kittle SF 4 4 6.01 Evan Engram NYG 11 5 6.03 O.J. Howard TB 7 6 6.07 Hunter Henry LAC 12 7 5.06 Eric Ebron IND 6 8 6.10 Jared Cook NO 9 9 13.06 Chris Herndon NYJ 4 10 12.01 T.J. Hockenson DET 5 11 7.08 Vance McDonald PIT 7 12 9.08 Austin Hooper ATL 9 13 14.03 Jason Witten DAL 8 14 14.02 Jimmy Graham GB 11 15 7.08 David Njoku CLE 7 16 10.11 Delanie Walker TEN 11 17 14.01 Austin Seferian-Jenkins NE 10 18 Mike Gesicki MIA 5 19 12.01 Trey Burton CHI 6 20 13.09 Jordan Reed WAS 10 21 Kyle Rudolph MIN 12 22 14.01 Austin Seferian-Jenkins NE 10 23 14.01 Greg Olsen CAR 7 24 Hayden Hurst BAL 8 25 Gerald Everett LAR 9 26 Jack Doyle IND 6 27 Tyler Eifert CIN 9 28 14.03 Noah Fant DEN 12 29 Tyler Kroft BUF 6 30 Benjamin Watson NE 10 31 Dallas Goedert PHI 10 32 Mark Andrews BAL 8 33 Irv Smith MIN 12 34 Jesse James DET 5 35 Vernon Davis WAS 10 36 Adam Shaheen CHI 6 37 Foster Moreau OAK 6 38 Will Dissly SEA 11

2019 Place Kicker Fantasy Football Rankings

Rk ADP Name Team Bye 1 13.02 Greg Zuerlein LAR 9 2 13.07 Justin Tucker BAL 8 3 13.09 Kaimi Fairbairn HOU 10 4 13.10 Stephen Gostkowski NE 10 5 13.09 Harrison Butker KC 12 6 13.10 Wil Lutz NO 9 7 15.02 Jake Elliott PHI 10 8 15.03 Michael Badgley LAC 12 9 14.12 Adam Vinatieri IND 6 10 15.05 Greg Joseph CLE 7 11 Brett Maher DAL 8 12 15.04 Matt Prater DET 5 13 15.02 Robbie Gould SF 4 14 15.04 Mason Crosby GB 11 15 Josh Lambo JAX 10 16 Dan Bailey MIN 12 17 Ryan Succop TEN 11 18 Aldrick Rosas NYG 11 19 Chris Boswell PIT 7 20 Cairo Santos TB 7 21 Matt Gay TB 7 22 14.11 Giorgio Tavecchio ATL 9 23 Brandon McManus DEN 10 24 Jason Myers SEA 11 25 Chandler Catanzaro NYJ 4 26 Graham Gano CAR 7 27 Steven Hauschka BUF 6 28 Daniel Carlson OAK 6 29 Dustin Hopkins WAS 10 30 Randy Bullock CIN 9 31 Eddy Pineiro CHI 6 32 Zane Gonzalez ARI 12 33 Jason Sanders MIA 5

2019 Defensive/Special Teams Fantasy Football Rankings