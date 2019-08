Fantasy football risers and fallers: Aug. 14-28

Using data from MyFantasyLeague.com, based on 12-team, PPR, redraft-only leagues, we’ve broken out which players have moved the most either direction in the past two weeks of preseason play to produce patterns in a substantive manner, trends are developing in flows in stock.

You’ll notice more drastic swings for risers than fallers, mostly because when players free fall, it tends to be due to missing significant time from suspension, injury, demotion, etc. Many times, these players entirely fall out of the draft results.

Risers

ADP rk Pick Player Avg. Pick Up 218 19.02 Brown, Malcolm LAR RB 183.3 183 191 16.11 Brissett, Jacoby IND QB 170.25 170 76 7.04 Gordon, Josh NEP WR 83.88 73 84 7.12 Johnson, Duke HOU RB 90.38 46 121 11.01 Thompson, Darwin KCC RB 124.09 43 123 11.03 Pollard, Tony DAL RB 126.49 40 155 13.11 Crowder, Jamison NYJ WR 148.74 19 87 8.03 Sanders, Emmanuel DEN WR 94.05 19 122 11.02 Peterson, Adrian WAS RB 125.5 17 42 4.06 Carson, Chris SEA RB 42.82 15 175 15.07 Moore, Chris BAL WR 164.89 14 163 14.07 Sanu, Mohamed ATL WR 153.17 14 183 16.03 Witten, Jason DAL TE 166.95 13 192 16.12 Ginn Jr., Ted NOS WR 170.3 12 111 10.03 Walker, Delanie TEN TE 116.25 12 225 19.09 Richard, Jalen OAK RB 186.02 12 120 10.12 Breida, Matt SFO RB 123.45 12 134 12.02 Tucker, Justin BAL PK 135.1 11 195 17.03 Bernard, Giovani CIN RB 171.76 11 71 6.11 Ekeler, Austin LAC RB 75.5 11 214 18.1 Humphries, Adam TEN WR 182.27 11 136 12.04 Gallup, Michael DAL WR 136.41 10 65 6.05 Coleman, Tevin SFO RB 68.86 10 173 15.05 Waller, Darren OAK TE 163.68 10 93 8.09 Westbrook, Dede JAC WR 97.1 10 168 14.12 Gostkowski, Stephen NEP PK 157.57 10 184 16.04 Fairbairn, Ka’imi HOU PK 167.24 9 118 10.1 Barber, Peyton TBB RB 121.09 9 108 9.12 Roethlisberger, Ben PIT QB 112.13 9 110 10.02 Brady, Tom NEP QB 115.53 8 83 7.11 Brees, Drew NOS QB 89.38 8 23 2.11 Williams, Damien KCC RB 24.99 7 205 18.01 Anderson, C.J. DET RB 177.11 7 41 4.05 Edelman, Julian NEP WR 42.16 7 127 11.07 Jackson, DeSean PHI WR 129.93 7 207 18.03 Goodwin, Marquise SFO WR 177.46 7 153 13.09 Williams, Tyrell OAK WR 148.34 6 81 7.09 Shepard, Sterling NYG WR 87.18 6 179 15.11 Thompson, Chris WAS RB 165.84 6 96 8.12 Murray, Latavius NOS RB 97.92 6 64 6.04 Ryan, Matt ATL QB 68.16 6

Fallers