Start/bench list: Week 8

Key: Upgrade / Downgrade

QUARTERBACKS RUNNING BACKS WIDE RECEIVERS Player Opp Player Opp Player Opp BEST BETS BEST BETS BEST BETS Deshaun Watson OAK Aaron Jones @KC Kenny Golladay NYG Russell Wilson @ATL Todd Gurley II CIN DeAndre Hopkins OAK GREAT STARTS GREAT STARTS Tyler Lockett @ATL M. Stafford NYG Chris Carson @ATL GREAT STARTS Ryan Tannehill TB L. Fournette NYJ M. Jones Jr. NYG SOLID STARTERS Saquon Barkley @DET Cooper Kupp CIN Aaron Rodgers @KC SOLID STARTERS Golden Tate @DET Tom Brady CLE Latavius Murray ARI Chris Godwin @TEN Mason Rudolph MIA Chase Edmonds @NO J. Smith-Schuster MIA Jameis Winston @TEN Le’Veon Bell @JAC Kenny Stills OAK Jared Goff CIN Derrick Henry TB John Brown PHI T. Bridgewater* ARI Austin Ekeler @CHI Julian Edelman CLE Josh Allen PHI Marlon Mack DEN SOLID STARTERS FRINGE FANTASY PLAYS LeSean McCoy GB Jamison Crowder @JAC Carson Wentz @BUF C. McCaffrey @SF Zach Pascal DEN Kyler Murray @NO Sony Michel CLE A. Robinson II LAC Jacoby Brissett DEN James White CLE DK Metcalf @ATL Daniel Jones @DET Tarik Cohen LAC Robert Woods CIN Matt Ryan SEA James Conner MIA Ted Ginn Jr. ARI Derek Carr @HOU Tevin Coleman CAR Brandin Cooks CIN Andy Dalton @LAR FRINGE FANTASY PLAYS Danny Amendola NYG Philip Rivers @CHI Devonta Freeman SEA D. Thomas @JAC SIT ‘EM IF YOU GOT ‘EM D. Singletary PHI Julio Jones SEA Kyle Allen @SF Carlos Hyde OAK Michael Thomas ARI R. Fitzpatrick @PIT Damien Williams GB T.Y. Hilton DEN G. Minshew II NYJ Duke Johnson Jr. OAK Tyreek Hill GB Matt Schaub SEA J.D. McKissic NYG Auden Tate @LAR Baker Mayfield @NE Phillip Lindsay @IND DJ Chark Jr. NYJ M. Trubisky LAC Matt Breida CAR C. Sutton @IND Sam Darnold @JAC Jamaal Williams @KC Cole Beasley PHI Drew Brees* ARI D. Montgomery LAC P. Dorsett II CLE Cam Newton @SF Frank Gore PHI DeVante Parker @PIT Matt Moore GB M. Gordon III @CHI Corey Davis TB Joe Flacco @IND Nick Chubb @NE A.J. Brown TB Jimmy Garoppolo CAR Alvin Kamara ARI FRINGE FANTASY PLAYS TIGHT ENDS Ty Johnson NYG O. Beckham Jr. @NE Jordan Howard @BUF Taylor Gabriel LAC Player Opp Royce Freeman @IND Keenan Allen @CHI BEST BETS Josh Jacobs @HOU G. Allison @KC Darren Waller @HOU Miles Sanders @BUF M. Valdes-Scantling @KC Hunter Henry @CHI Brandon Bolden CLE Jakobi Meyers CLE GREAT STARTS SIT ‘EM IF YOU GOT ‘EM Keke Coutee OAK George Kittle CAR C.J. Prosise @ATL Jarvis Landry @NE Austin Hooper SEA Joe Mixon @LAR Curtis Samuel @SF SOLID STARTERS Benny Snell Jr. MIA D. Hamilton @IND Eric Ebron DEN Mark Walton @PIT Anthony Miller LAC Zach Ertz @BUF Kenyan Drake @PIT Preston Williams @PIT Jonnu Smith TB Nyheim Hines DEN Alshon Jeffery @BUF Cameron Brate @TEN Peyton Barber @TEN L. Fitzgerald @NO Evan Engram @DET Raheem Mostert CAR Adam Humphries TB Travis Kelce GB Rex Burkhead CLE Tyler Boyd @LAR Josh Hill ARI David Johnson @NO Mike Williams @CHI FRINGE FANTASY PLAYS Giovani Bernard @LAR Dede Westbrook NYJ T.J. Hockenson NYG Ronald Jones II @TEN Sammy Watkins GB Dawson Knox PHI DEFENSIVE TEAMS Deebo Samuel CAR Jimmy Graham @KC DJ Moore @SF Gerald Everett CIN Team Opp Calvin Ridley SEA Darren Fells OAK BEST BETS Christian Kirk @NO Foster Moreau @HOU Patriots CLE Mike Evans @TEN R. Seals-Jones @NE GREAT STARTS Diontae Johnson MIA SIT ‘EM IF YOU GOT ‘EM Jaguars NYJ SIT ‘EM IF YOU GOT ‘EM Greg Olsen @SF Steelers MIA Chris Conley NYJ Mike Gesicki @PIT Rams CIN Robby Anderson @JAC Luke Willson @ATL SOLID STARTERS Allen Lazard @KC Tyler Eifert @LAR 49ers CAR Hunter Renfrow @HOU Noah Fant @IND Seahawks @ATL M. Goodwin CAR Bills PHI Mecole Hardman GB Titans TB Davante Adams @KC Saints ARI Tyrell Williams @HOU Colts DEN Parris Campbell DEN Panthers @SF KeeSean Johnson @NO Packers @KC E. Sanders CAR Lions NYG Jarius Wright @SF Bears LAC Cody Latimer @DET FRINGE FANTASY PLAYS Demarcus Robinson GB Giants @DET Keelan Doss @HOU Buccaneers @TEN Darius Slayton @DET Texans OAK Duke Williams PHI Chiefs GB Allen Hurns @PIT Chargers @CHI Nelson Agholor @BUF Eagles @BUF Trevor Davis @HOU SIT ‘EM IF YOU GOT ‘EM Alex Erickson @LAR Falcons SEA J. Washington MIA Broncos @IND Jaron Brown @ATL Dolphins @PIT Mohamed Sanu CLE Raiders @HOU Browns @NE Jets @JAC Cardinals @NO Bengals @LAR

*No starter has been named as of Friday evening. Both Brees and Bridgewater are ranked as if each one was indeed the starter.