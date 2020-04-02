USA Today Sports

2020 top free-agent tracker

2020 top free-agent tracker

Player Movement

2020 top free-agent tracker

By April 2, 2020

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QUARTERBACKS AGE OLD NEW 2019 yards 2019 TDs CONTRACT STATUS
Jameis Winston 26 TB 5,359 34 UFA
Dak Prescott 27 DAL DAL 5,179 33 Franchised
Philip Rivers 38 LAC IND 4,644 23 1-year, $25M
Tom Brady 43 NE TB 4,091 27 2-year, $60M
Drew Brees 41 NO NO 2,975 28 2-year, $50M
Ryan Tannehill 32 TEN TEN 2,927 26 4-yr, $118M
Case Keenum 32 WAS CLE 1,719 12 3-year, $18M
Teddy Bridgewater 28 NO CAR 1,415 9 3-year, $63M
Marcus Mariota 26 TEN LV 1,332 7 2-year, $17.6M

 

RUNNING BACK AGE OLD NEW 2019 yards 2019 TDs CONTRACT STATUS
Derrick Henry 26 TEN TEN 1,746 18 FRANCHISED
Austin Ekeler 25 LAC LAC 1,550 11 4-year, $24.5M
Kenyan Drake 26 ARI ARI 1,162 8 1-year, $8.5M
Carlos Hyde 28 HOU 1,112 6 UFA
Melvin Gordon 27 LAC DEN 908 9 2-year, $16M
Frank Gore 37 BUF 699 2 UFA
Jordan Howard 25 PHI MIA 594 7 2-year, $9.8M
Peyton Barber 26 TB WAS 585 7 2-year, $3M
Chris Thompson 29 WAS 516 0 UFA
Kareem Hunt 25 CLE CLE 464 3 1-year, $3.3M
Lamar Miller 29 HOU 0 0 UFA

 

WIDE RECEIVER AGE OLD NEW 2019 yards 2019 TDs CONTRACT STATUS
Amari Cooper 26 DAL DAL 1,189 8 5-year, $100M
Emmanuel Sanders 33 SF NO 869 5 2-year, $16M
Randall Cobb 30 DAL HOU 828 3 3-year, $27M
Robby Anderson 27 NYJ CAR 779 5 2-year, $20M
Danny Amendola 34 DET DET 678 1  1-year, TBD
Breshad Perriman 26 TB NYJ 645 6 1-year, $8M
Demarcus Robinson 25 KC 449 4 UFA
Demaryius Thomas 32 NYJ 433 1 UFA
Phillip Dorsett 27 NE SEA 397 5 1-year, $1M
Nelson Agholor 27 PHI LVR 363 3 1-year, $1M
Tajae Sharpe 25 TEN 329 4 UFA
Geronimo Allison 26 GB DET 287 2 1-year, $1M
Jaron Brown 30 SEA 220 2 UFA
Chester Rogers 26 IND 179 2 UFA
Devin Funchess 26 IND GB 32 0 1-year, $2.5M
A.J. Green 32 CIN 0 0 FRANCHISED

 

TIGHT END AGE OLD NEW 2019 yards 2019 TDs CONTRACT STATUS
Austin Hooper 25 ATL CLE 787 6 4-year, $44M
Greg Olsen 35 CAR SEA 597 2 1-year, $7M
Jason Witten 38 DAL LVR 529 4 1-year, $4M
Tyler Eifert 29 CIN JAC 436 3 2-year, $9.5M
Eric Ebron 27 IND PIT 375 3 2-year, $12M
Darren Fells 34 HOU HOU 341 7 2-year, $7M

 

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