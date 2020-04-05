2020 top free-agent tracker

|QUARTERBACKS
|AGE
|OLD
|NEW
|2019 yards
|2019 TDs
|CONTRACT STATUS
|Jameis Winston
|26
|TB
|5,359
|34
|UFA
|Dak Prescott
|27
|DAL
|DAL
|5,179
|33
|Franchised
|Philip Rivers
|38
|LAC
|IND
|4,644
|23
|1-year, $25M
|Tom Brady
|43
|NE
|TB
|4,091
|27
|2-year, $60M
|Drew Brees
|41
|NO
|NO
|2,975
|28
|2-year, $50M
|Ryan Tannehill
|32
|TEN
|TEN
|2,927
|26
|4-yr, $118M
|Case Keenum
|32
|WAS
|CLE
|1,719
|12
|3-year, $18M
|Teddy Bridgewater
|28
|NO
|CAR
|1,415
|9
|3-year, $63M
|Marcus Mariota
|26
|TEN
|LV
|1,332
|7
|2-year, $17.6M
|RUNNING BACK
|AGE
|OLD
|NEW
|2019 yards
|2019 TDs
|CONTRACT STATUS
|Derrick Henry
|26
|TEN
|TEN
|1,746
|18
|FRANCHISED
|Austin Ekeler
|25
|LAC
|LAC
|1,550
|11
|4-year, $24.5M
|Kenyan Drake
|26
|ARI
|ARI
|1,162
|8
|1-year, $8.5M
|Carlos Hyde
|28
|HOU
|1,112
|6
|UFA
|Melvin Gordon
|27
|LAC
|DEN
|908
|9
|2-year, $16M
|Frank Gore
|37
|BUF
|699
|2
|UFA
|Jordan Howard
|25
|PHI
|MIA
|594
|7
|2-year, $9.8M
|Peyton Barber
|26
|TB
|WAS
|585
|7
|2-year, $3M
|Chris Thompson
|29
|WAS
|516
|0
|UFA
|Kareem Hunt
|25
|CLE
|CLE
|464
|3
|1-year, $3.3M
|Lamar Miller
|29
|HOU
|0
|0
|UFA
|WIDE RECEIVER
|AGE
|OLD
|NEW
|2019 yards
|2019 TDs
|CONTRACT STATUS
|Amari Cooper
|26
|DAL
|DAL
|1,189
|8
|5-year, $100M
|Emmanuel Sanders
|33
|SF
|NO
|869
|5
|2-year, $16M
|Randall Cobb
|30
|DAL
|HOU
|828
|3
|3-year, $27M
|Robby Anderson
|27
|NYJ
|CAR
|779
|5
|2-year, $20M
|Danny Amendola
|34
|DET
|DET
|678
|1
|1-year, $1.5M
|Breshad Perriman
|26
|TB
|NYJ
|645
|6
|1-year, $8M
|Demarcus Robinson
|25
|KC
|449
|4
|UFA
|Demaryius Thomas
|32
|NYJ
|433
|1
|UFA
|Phillip Dorsett
|27
|NE
|SEA
|397
|5
|1-year, $1M
|Nelson Agholor
|27
|PHI
|LVR
|363
|3
|1-year, $1M
|Tajae Sharpe
|25
|TEN
|329
|4
|UFA
|Geronimo Allison
|26
|GB
|DET
|287
|2
|1-year, $1M
|Jaron Brown
|30
|SEA
|220
|2
|UFA
|Chester Rogers
|26
|IND
|179
|2
|UFA
|Devin Funchess
|26
|IND
|GB
|32
|0
|1-year, $2.5M
|A.J. Green
|32
|CIN
|0
|0
|FRANCHISED
|TIGHT END
|AGE
|OLD
|NEW
|2019 yards
|2019 TDs
|CONTRACT STATUS
|Austin Hooper
|25
|ATL
|CLE
|787
|6
|4-year, $44M
|Greg Olsen
|35
|CAR
|SEA
|597
|2
|1-year, $7M
|Jason Witten
|38
|DAL
|LVR
|529
|4
|1-year, $4M
|Tyler Eifert
|29
|CIN
|JAC
|436
|3
|2-year, $9.5M
|Eric Ebron
|27
|IND
|PIT
|375
|3
|2-year, $12M
|Darren Fells
|34
|HOU
|HOU
|341
|7
|2-year, $7M