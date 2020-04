2020 fantasy football dynasty/keeper player rankings

Looking for fantasy football rookie rankings for your dynasty or partial-keeper league? We have you covered.

Of course, injuries and radical personnel changes cannot be forecasted with much certainty. Variations in league settings and scoring formats notwithstanding, here are snapshot rankings depicting how the top rookies stack up for the long haul.

Dynasty fantasy football rankings by position

Rk Team Pos. Player 1 Cincinnati Bengals QB Joe Burrow 2 Los Angeles Chargers QB Justin Herbert 3 Green Bay Packers QB Jordan Love 4 Indianapolis Colts QB Jacob Eason 5 Miami Dolphins QB Tua Tagovailoa 6 Philadelphia Eagles QB Jalen Hurts 7 New York Jets QB James Morgan 8 Minnesota Vikings QB Nate Stanley 9 Buffalo Bills QB Jake Fromm 10 Jacksonville Jaguars QB Jake Luton 11 Tennessee Titans QB Cole McDonald 12 New Orleans Saints QB Tommy Stevens 13 Dallas Cowboys QB Ben DiNucci 14 Miami Dolphins QB Malcolm Perry Rk Team Pos. Player 1 Los Angeles Rams RB Cam Akers 2 Kansas City Chiefs RB Clyde Edwards-Helaire 3 Detroit Lions RB D’Andre Swift 4 Baltimore Ravens RB J.K. Dobbins 5 Indianapolis Colts RB Jonathan Taylor 6 Tampa Bay Buccaneers RB Ke’Shawn Vaughn 7 Green Bay Packers RB AJ Dillon 8 New York Jets RB Lamical Perine 9 Buffalo Bills RB Zack Moss 10 Arizona Cardinals RB Eno Benjamin 11 Detroit Lions RB Jason Huntley 12 Tennessee Titans RB Darrynton Evans 13 Los Angeles Chargers RB Joshua Kelley 14 Pittsburgh Steelers RB Anthony McFarland Jr. 15 Seattle Seahawks RB DeeJay Dallas 16 Tampa Bay Buccaneers RB Raymond Calais Rk Team Pos. Player 1 Denver Broncos WR Jerry Jeudy 2 Dallas Cowboys WR CeeDee Lamb 3 Minnesota Vikings WR Justin Jefferson 4 Las Vegas Raiders WR Henry Ruggs III 5 Cincinnati Bengals WR Tee Higgins 6 Los Angeles Rams WR Van Jefferson 7 Jacksonville Jaguars WR Laviska Shenault Jr. 8 San Francisco 49ers WR Brandon Aiyuk 9 Indianapolis Colts WR Michael Pittman Jr. 10 New York Jets WR Denzel Mims 11 Philadelphia Eagles WR Jalen Reagor 12 Denver Broncos WR KJ Hamler 13 Pittsburgh Steelers WR Chase Claypool 14 Las Vegas Raiders WR/RB/QB Lynn Bowden Jr. 15 Baltimore Ravens WR Devin Duvernay 16 Washington Redskins WR Antonio Gibson 17 Tampa Bay Buccaneers WR Tyler Johnson 18 Buffalo Bills WR Gabriel Davis 19 Washington Redskins WR Antonio Gandy-Golden 20 Philadelphia Eagles WR John Hightower 21 Las Vegas Raiders WR Bryan Edwards 22 Detroit Lions WR Quintez Cephus 23 Los Angeles Chargers WR Joe Reed 24 Jacksonville Jaguars WR Collin Johnson 25 Los Angeles Chargers WR K.J. Hill 26 Houston Texans WR Isaiah Coulter 27 Chicago Bears WR Darnell Mooney 28 Philadelphia Eagles WR Quez Watkins 29 Minnesota Vikings WR K.J. Osborn 30 Indianapolis Colts WR Dezmon Patmon 31 Cleveland Browns WR Donovan Peoples-Jones 32 San Francisco 49ers WR Jauan Jennings 33 Denver Broncos WR Tyrie Cleveland 34 Seattle Seahawks WR Freddie Swain 35 Buffalo Bills WR Isaiah Hodgins 36 Baltimore Ravens WR James Proche Rk Team Pos. Player 1 New England Patriots TE Dalton Keene 2 Chicago Bears TE Cole Kmet 3 New Orleans Saints TE Adam Trautman 4 New England Patriots TE Devin Asiasi 5 Green Bay Packers TE Josiah Deguara 6 Seattle Seahawks TE Colby Parkinson 7 Denver Broncos TE Albert Okwuegbunam 8 Cleveland Browns TE Harrison Bryant 9 Los Angeles Rams TE Brycen Hopkins 10 San Francisco 49ers TE Charlie Woerner 11 Jacksonville Jaguars TE Tyler Davis 12 Seattle Seahawks TE Stephen Sullivan

Dynasty rankings mixed positions