2020 Fantasy Football Rankings: PPR scoring

Are you doing your fantasy football draft before our official projection-driven fantasy rankings are available (June 1) for your specific scoring system? We have you covered in early performance PPR fantasy football drafts with these preliminary rankings.

Note: ADP figures are courtesy of Fantasy Football Calculator.

Quarterbacks

Rk ADP Name Pos Team Bye Rk ADP Name Pos Team Bye 1 2.09 Patrick Mahomes QB KC 10 21 13.07 Drew Lock QB DEN 8 2 2.07 Lamar Jackson QB BAL 8 22 10.09 Daniel Jones QB NYG 11 3 5.02 Russell Wilson QB SEA 6 23 14.10 Derek Carr QB LV 6 4 6.10 Dak Prescott QB DAL 10 24 11.03 Sam Darnold QB NYJ 11 5 5.10 Kyler Murray QB ARI 8 25 14.01 Joe Burrow QB CIN 9 6 4.06 Deshaun Watson QB HOU 8 26 14.04 Gardner Minshew QB JAX 7 7 10.09 Drew Brees QB NO 6 27 Tyrod Taylor QB LAC 10 8 8.06 Matt Ryan QB ATL 10 28 Ryan Fitzpatrick QB MIA 11 9 9.10 Baker Mayfield QB CLE 9 29 14.07 Teddy Bridgewater QB CAR 13 10 6.07 Aaron Rodgers QB GB 30 Jarrett Stidham QB NE 6 11 7.07 Carson Wentz QB PHI 5 31 Nick Foles QB CHI 11 12 11.10 Matthew Stafford QB DET 9 32 Tua Tagovailoa QB MIA 11 13 7.11 Josh Allen QB BUF 11 33 15.06 Taysom Hill QB NO 6 14 13.08 Ryan Tannehill QB TEN 5 34 Dwayne Haskins QB WAS 8 15 11.12 Tom Brady QB TB 7 35 Mitchell Trubisky QB CHI 11 16 9.05 Kirk Cousins QB MIN 13 36 Brian Hoyer QB NE 6 17 14.04 Philip Rivers QB IND 7 37 Kyle Allen QB WAS 8 18 9.04 Jimmy Garoppolo QB SF 11 38 10.01 Jameis Winston QB NO 6 19 10.12 Jared Goff QB LAR 9 39 Justin Herbert QB LAC 10 20 13.06 Ben Roethlisberger QB PIT 8 40 11.09 Cam Newton QB FA —

Running backs

Rk ADP Name Pos Team Bye Rk ADP Name Pos Team Bye 1 1.03 Saquon Barkley RB NYG 11 43 9.09 Latavius Murray RB NO 6 2 1.01 Christian McCaffrey RB CAR 13 44 11.02 Ke’Shawn Vaughn RB TB 13 3 1.05 Alvin Kamara RB NO 6 45 9.03 Alexander Mattison RB MIN 7 4 1.06 Ezekiel Elliott RB DAL 10 46 12.12 Chase Edmonds RB ARI 8 5 1.11 Nick Chubb RB CLE 9 47 10.11 Duke Johnson RB HOU 8 6 2.03 Derrick Henry RB TEN 7 48 11.09 Jordan Howard RB MIA 11 7 2.04 Dalvin Cook RB MIN 7 49 Chris Thompson RB JAX 7 8 2.02 Aaron Jones RB GB 5 50 Zack Moss RB BUF 11 9 2.01 Josh Jacobs RB LV 6 51 4.03 Kerryon Johnson RB DET 5 10 1.12 Joe Mixon RB CIN 9 52 12.03 J.K. Dobbins RB BAL 8 11 2.01 Leonard Fournette RB JAX 7 53 14.01 Malcolm Brown RB LAR 9 12 3.04 Miles Sanders RB PHI 9 54 10.01 Jamaal Williams RB GB 5 13 4.02 Austin Ekeler RB LAC 10 55 11.07 Tony Pollard RB DAL 10 14 3.08 LeVeon Bell RB NYJ 11 56 13.06 Nyheim Hines RB IND 7 15 3.12 Devin Singletary RB BUF 11 57 13.12 Boston Scott RB PHI 9 16 4.02 James Conner RB PIT 8 58 14.01 Adrian Peterson RB WAS 8 17 8.07 Todd Gurley RB ATL 10 59 Darrynton Evans RB TEN 7 18 4.08 Mark Ingram RB BAL 8 60 12.05 Damien Harris RB NE 6 19 5.04 Kenyan Drake RB ARI 8 61 13.09 Ryquell Armstead RB JAX 7 20 2.09 Melvin Gordon RB DEN 8 62 13.11 Jaylen Samuels RB PIT 8 21 3.04 Chris Carson RB SEA 6 63 10.11 Justice Hill RB BAL 8 22 5.02 David Montgomery RB CHI 11 64 AJ Dillon RB GB 5 23 9.02 Raheem Mostert RB SF 11 65 Frank Gore RB NYJ 11 24 7.03 Sony Michel RB NE 6 66 13.12 Qadree Ollison RB ATL 10 25 5.02 Marlon Mack RB IND 7 67 14.01 Benny Snell Jr. RB PIT 8 26 8.09 Clyde Edwards-Helaire RB KC 10 68 14.07 Bryce Love RB WAS 8 27 6.07 Kareem Hunt RB CLE 9 69 Brian Hill RB ATL 10 28 11.05 Cam Akers RB LAR 9 70 9.03 Royce Freeman RB DEN 8 29 6.08 David Johnson RB HOU 8 71 Joshua Kelley RB LAC 10 30 7.08 Tevin Coleman RB SF 11 72 Anthony McFarland Jr. RB PIT 8 31 7.10 James White RB NE 6 73 Reggie Bonnafon RB CAR 13 32 8.04 Damien Williams RB KC 10 74 14.03 Darwin Thompson RB KC 10 33 8.10 Matt Breida RB MIA 11 75 Eno Benjamin RB ARI 8 34 5.08 Phillip Lindsay RB DEN 8 76 Peyton Barber RB WAS 8 35 11.12 D’Andre Swift RB DET 5 77 Dion Lewis RB NYG 11 36 8.03 Ronald Jones II RB TB 13 78 Antonio Gibson RB WAS 8 37 10.10 Jonathan Taylor RB IND 7 79 Lynn Bowden Jr. RB LV 6 38 9.01 Tarik Cohen RB CHI 11 80 Jordan Scarlett RB CAR 13 39 6.06 Derrius Guice RB WAS 8 81 DeeJay Dallas RB SEA 6 40 13.12 Justin Jackson RB LAC 10 82 Raymond Calais RB TB 13 41 9.05 Darrell Henderson RB LAR 9 83 Kalen Ballage RB MIA 11 42 9.07 Rashaad Penny RB SEA 6

Wide receivers

Rk ADP Name Pos Team Bye Rk ADP Name Pos Team Bye 1 1.03 Michael Thomas WR NO 6 53 11.03 Diontae Johnson WR PIT 8 2 1.07 Davante Adams WR GB 5 54 10.09 Anthony Miller WR CHI 11 3 3.02 Cooper Kupp WR LAR 9 55 11.06 Tyrell Williams WR LV 6 4 1.06 DeAndre Hopkins WR ARI 8 56 Brandon Aiyuk WR SF 11 5 1.09 Tyreek Hill WR KC 10 57 6.02 Christian Kirk WR ARI 8 6 1.10 Julio Jones WR ATL 10 58 12.05 Justin Jefferson WR MIN 7 7 2.11 Mike Evans WR TB 13 59 9.09 Robby Anderson WR CAR 13 8 2.11 Kenny Golladay WR DET 5 60 8.09 N’Keal Harry WR NE 6 9 5.03 A.J. Brown WR TEN 7 61 11.07 Corey Davis WR TEN 7 10 2.02 Chris Godwin WR TB 13 62 13.02 Breshad Perriman WR NYJ 11 11 5.05 Odell Beckham Jr. WR CLE 9 63 Michael Pittman Jr. WR IND 7 12 3.12 Deebo Samuel WR SF 11 64 14.03 Marquez Valdes-Scantling WR GB 5 13 2.11 Amari Cooper WR DAL 10 65 13.09 DeSean Jackson WR PHI 9 14 3.07 Adam Thielen WR MIN 7 66 11.01 Parris Campbell WR IND 7 15 3.06 Courtland Sutton WR DEN 8 67 12.07 CeeDee Lamb WR DAL 10 16 3.04 Keenan Allen WR LAC 10 68 Adam Humphries WR TEN 7 17 3.09 Allen Robinson WR CHI 11 69 14.01 Kenny Stills WR HOU 8 18 3.10 Tyler Lockett WR SEA 6 70 14.07 Cole Beasley WR BUF 11 19 4.01 D.J. Chark WR JAX 7 71 9.10 Sammy Watkins WR KC 10 20 4.08 D.K. Metcalf WR SEA 6 72 13.10 Tee Higgins WR CIN 9 21 4.02 Calvin Ridley WR ATL 10 73 13.11 Josh Reynolds WR LAR 9 22 7.11 Brandin Cooks WR HOU 8 74 Bisi Johnson WR MIN 7 23 4.07 D.J. Moore WR CAR 13 75 Laviska Shenault Jr. WR JAX 7 24 5.02 Michael Gallup WR DAL 10 76 13.03 John Ross WR CIN 9 25 4.11 Stefon Diggs WR BUF 11 77 13.12 Randall Cobb WR HOU 8 26 4.05 T.Y. Hilton WR IND 7 78 12.04 James Washington WR PIT 8 27 5.03 Robert Woods WR LAR 9 79 Danny Amendola WR DET 5 28 7.08 DeVante Parker WR MIA 11 80 14.02 Miles Boykin WR BAL 8 29 7.05 JuJu Smith-Schuster WR PIT 8 81 Kelvin Harmon WR WAS 8 30 6.11 Marquise Brown WR BAL 8 82 Van Jefferson WR LAR 9 31 6.04 A.J. Green WR CIN 9 83 14.02 Allen Lazard WR GB 5 32 6.12 Terry McLaurin WR WAS 8 84 KJ Hamler WR DEN 8 33 9.01 Mecole Hardman WR KC 10 85 Riley Ridley WR CHI 11 34 11.10 Jamison Crowder WR NYJ 11 86 12.02 Jalen Reagor WR PHI 9 35 4.10 Tyler Boyd WR CIN 9 87 Jalen Hurd WR SF 11 36 5.07 Jarvis Landry WR CLE 9 88 Devin Funchess WR GB 5 37 8.08 John Brown WR BUF 11 89 14.05 Mohamed Sanu WR NE 6 38 7.04 Will Fuller WR HOU 8 90 13.04 JJ Arcega-Whiteside WR PHI 9 39 9.08 Alshon Jeffery WR PHI 9 91 Steven Sims Jr. WR WAS 8 40 10.08 Golden Tate WR NYG 11 92 13.05 Denzel Mims WR NYJ 11 41 8.06 Mike Williams WR LAC 10 93 Phillip Dorsett WR SEA 6 42 10.05 Emmanuel Sanders WR NO 6 94 12.07 Andy Isabella WR ARI 8 43 9.03 Curtis Samuel WR CAR 13 95 10.12 Preston Williams WR MIA 11 44 8.12 Marvin Jones WR DET 5 96 Justin Watson WR TB 13 45 14.03 Hunter Renfrow WR LV 6 97 Chase Claypool WR PIT 8 46 9.05 Darius Slayton WR NYG 11 98 14.05 Tre’Quan Smith WR NO 6 47 12.03 Jerry Jeudy WR DEN 8 99 Willie Snead WR BAL 8 48 13.12 Larry Fitzgerald WR ARI 8 100 Cordarrelle Patterson WR CHI 11 49 12.01 Henry Ruggs WR LV 6 101 Jakobi Meyers WR NE 6 50 8.10 Sterling Shepard WR NYG 11 102 Nelson Agholor WR LV 6 51 7.11 Julian Edelman WR NE 6 103 Tyler Johnson WR TB 13 52 10.04 Dede Westbrook WR JAX 7 104 Antonio Gandy-Golden WR WAS 8

Tight ends

Rk ADP Name Pos Team Bye Rk ADP Name Pos Team Bye 1 2.07 Travis Kelce TE KC 10 20 13.11 Hayden Hurst TE ATL 10 2 2.08 George Kittle TE SF 11 21 Jace Sternberger TE GB 5 3 5.05 Mark Andrews TE BAL 8 22 14.06 Jack Doyle TE IND 7 4 4.10 Zach Ertz TE PHI 9 23 14.03 Eric Ebron TE PIT 8 5 6.06 Darren Waller TE LV 6 24 Dalton Keene TE NE 6 6 9.01 Rob Gronkowski TE TB 13 25 14.04 Chris Herndon IV TE NYJ 11 7 6.02 Austin Hooper TE CLE 9 26 10.08 David Njoku TE CLE 9 8 6.04 Evan Engram TE NYG 11 27 14.03 Gerald Everett TE LAR 9 9 6.10 Hunter Henry TE LAC 10 28 Blake Jarwin TE DAL 10 10 12.02 T.J. Hockenson TE DET 5 29 13.12 Dawson Knox TE BUF 11 11 7.12 Noah Fant TE DEN 8 30 14.05 Ian Thomas TE CAR 13 12 10.08 Jared Cook TE NO 6 31 Tyler Eifert TE JAX 7 13 12.04 Tyler Higbee TE LAR 9 32 Jimmy Graham TE CHI 11 14 13.05 Kyle Rudolph TE MIN 7 33 9.05 O.J. Howard TE TB 13 15 9.03 Dallas Goedert TE PHI 9 34 13.09 Will Dissly TE SEA 6 16 13.08 Greg Olsen TE SEA 6 35 Josh Oliver TE JAX 7 17 13.08 Irv Smith Jr. TE MIN 7 36 Devin Asiasi TE NE 6 18 11.05 Mike Gesicki TE MIA 11 37 Cole Kmet TE CHI 11 19 13.06 Jonnu Smith TE TEN 7

Place kickers

Rk ADP Name Pos Team Bye Rk ADP Name Pos Team Bye 1 13.08 Harrison Butker PK KC 10 18 14.10 Steven Hauschka PK BUF 11 2 13.01 Justin Tucker PK BAL 8 19 15.04 Jake Elliott PK PHI 9 3 13.11 Robbie Gould PK SF 11 20 Justin Rohrwasser PK NE 6 4 14.04 Wil Lutz PK NO 6 21 Graham Gano PK CAR 13 5 Matt Gay PK TB 13 22 Joey Slye PK CAR 13 6 15.06 Zane Gonzalez PK ARI 8 23 Daniel Carlson PK LV 6 7 15.02 Kaimi Fairbairn PK HOU 8 24 Michael Badgley PK LAC 10 8 14.02 Matt Prater PK DET 5 25 Randy Bullock PK CIN 9 9 14.08 Dan Bailey PK MIN 7 26 Jason Sanders PK MIA 11 10 14.04 Greg Zuerlein PK DAL 10 27 Chase McLaughlin PK IND 7 11 Josh Lambo PK JAX 7 28 Sam Sloman PK LAR 9 12 14.10 Chris Boswell PK PIT 8 29 Eddy Pineiro PK CHI 11 13 14.07 Mason Crosby PK GB 5 30 Dustin Hopkins PK WAS 8 14 15.04 Brandon McManus PK DEN 8 31 Aldrick Rosas PK NYG 11 15 Austin Seibert PK CLE 9 32 Sam Ficken PK NYJ 11 16 Jason Myers PK SEA 6 33 Brett Maher PK NYJ 11 17 15.05 Younghoe Koo PK ATL 10 34 15.01 Greg Joseph PK TEN 7

Defensive/special teams