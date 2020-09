Office pool pick'em: Week 1

The Huddle staff makes its weekly game picks every Thursday. Picks are based both on which team will actually win the game and also which team will cover the spread. Spreads and picks are not adjusted beyond the initial values from Wednesday of each week.

Straight up Away Home DMD SG KP RD HS CC CJB HCG Houston Kansas City KC KC KC KC KC KC KC KC Seattle Atlanta SEA ATL ATL SEA ATL ATL SEA SEA NYJ Buffalo BUF BUF BUF BUF BUF BUF BUF BUF Chicago Detroit DET DET DET CHI DET CHI DET DET Green Bay Minnesota GB MIN MIN MIN MIN GB GB GB Miami New England NE NE NE NE NE NE NE NE Philadelphia Washington PHI PHI PHI PHI PHI PHI PHI PHI Las Vegas Carolina CAR CAR CAR CAR LV CAR LV LV Indianapolis Jacksonville IND IND IND IND IND IND IND IND Cleveland Baltimore BAL BAL BAL BAL BAL BAL BAL BAL LAC Cincinnati LAC CIN LAC LAC LAC LAC CIN LAC Tampa Bay New Orleans NO NO TB NO NO NO NO NO Arizona San Francisco SF SF SF SF SF SF SF SF Dallas LAR LAR LAR DAL LAR DAL DAL DAL DAL Pittsburgh NYG PIT NYG PIT PIT PIT PIT PIT PIT Tennessee Denver DEN DEN TEN TEN DEN TEN TEN TEN Against the spread Away Home DMD SG KP RD HS CC CJB HCG Houston Kansas City KC HOU KC HOU HOU KC KC KC Seattle Atlanta SEA ATL ATL SEA ATL ATL SEA SEA NYJ Buffalo BUF NYJ BUF BUF BUF BUF BUF BUF Chicago Detroit DET DET DET CHI CHI CHI DET CHI Green Bay Minnesota GB GB MIN MIN MIN GB GB GB Miami New England NE NE MIA MIA MIA NE MIA NE Philadelphia Washington PHI PHI PHI PHI PHI PHI PHI PHI Las Vegas Carolina CAR CAR CAR CAR LV CAR LV LV Indianapolis Jacksonville IND IND JAC JAC IND IND IND JAC Cleveland Baltimore BAL BAL CLE BAL BAL BAL CLE BAL LAC Cincinnati LAC CIN LAC LAC CIN CIN CIN LAC Tampa Bay New Orleans NO TB TB NO TB NO NO NO Arizona San Francisco SF SF SF ARI ARI SF ARI ARI Dallas LAR LAR LAR DAL LAR LAR DAL DAL DAL Pittsburgh NYG PIT NYG PIT NYG PIT PIT PIT PIT Tennessee Denver DEN DEN TEN TEN DEN TEN TEN TEN

Straight Up DMD SG KP RD HS CC CJB HCG 2020 to date 2019 Record 162-93-1 156-99-1 161-94-1 160-95-1 161-94-1 164-91-1 157-98-1 163-92-1 2018 Record 167-87-2 158-96-2 179-75-2 159-95-2 153-101-2 165-89-2 157-97-2 n/a 2017 Record 168-88 161-95 171-85 160-96 165-91 180-76 160-96 n/a 2016 Record 157-97-2 149-105-2 156-98-2 161-93-2 152-102-2 156-98-2 139-115-2 n/a 2015 Record 154-102 137-119 156-100 151-105 155-101 165-91 n/a n/a 2014 Record 166-89-1 158-97-1 164-91-1 173-82-1 163-92-1 177-78-1 n/a n/a 2013 Record 163-92-1 160-95-1 170-85-1 162-93-1 153-102-1 n/a n/a n/a

Against the Spread DMD SG KP RD HS CC CJB HCG 2020 to date 2019 Record 121-135 133-123 133-123 n/a 139-117 121-135 137-119 139-117 2018 Record 132-124 131-125 145-111 n/a 133-123 132-124 130-126 n/a 2017 Record 129-127 136-120 135-121 n/a 132-124 136-120 131-125 n/a 2016 Record 110-146 125-131 127-129 n/a 124-132 132-124 127-129 n/a 2015 Record 125-131 121-135 126-130 n/a 123-133 141-115 n/a n/a 2014 Record 122-134 124-132 143-113 n/a 132-124 123-133 n/a n/a 2013 Record 115-136-5 119-132-5 117-134-5 n/a 117-134-5 n/a n/a n/a