Fantasy football playoff draft player rankings: Divisional Round update

Divisional Round schedule

Saturday, Jan. 16



Los Angeles Rams at Green Bay Packers (4:40 p.m. EST)

Baltimore Ravens at Buffalo Bills (8:15 p.m. EST)

Sunday, Jan. 17



Cleveland Browns at Kansas City Chiefs (4:40 p.m. EST)

Tampa Bay Buccaneers at New Orleans Saints (8:15 p.m. EST)



The following rankings are for the rest of the playoff run and focus on leagues that redraft the remaining player pool.

Our Divisional Round rankings will be available in the Start/Bench Tool.

Playoff draft rankings (mixed positions)

Rk Pos Player Team Opp Proj GP Rk Pos Player Team Opp Proj GP 1 QB Patrick Mahomes KC CLE 3 42 TE Dawson Knox BUF BAL 2 2 QB Aaron Rodgers GB LAR 3 43 TE Rob Gronkowski TB @NO 1 3 WR Tyreek Hill KC CLE 3 44 RB Malcolm Brown LAR @GB 1 4 WR Davante Adams GB LAR 3 45 RB Ronald Jones (QUE) TB @NO 1 5 RB Aaron Jones GB LAR 3 46 RB Darrel Williams KC CLE 3 6 TE Travis Kelce KC CLE 3 47 TE Cameron Brate TB @NO 1 7 RB Alvin Kamara NO TB 2 48 TE Austin Hooper CLE @KC 1 8 WR Stefon Diggs BUF BAL 2 49 RB AJ Dillon GB LAR 3 9 WR Michael Thomas NO TB 2 50 RB Anthony Sherman KC CLE 3 10 QB Josh Allen BUF BAL 2 51 RB Ke’Shawn Vaughn TB @NO 1 11 QB Drew Brees NO TB 2 52 RB Darwin Thompson KC CLE 3 12 RB Clyde Edwards-Helaire (QUE) KC CLE 3 53 WR Mecole Hardman KC CLE 3 13 TE Robert Tonyan GB LAR 3 54 WR Rashard Higgins CLE @KC 1 14 QB Tom Brady TB @NO 1 55 WR Cooper Kupp (QUE) LAR @GB 1 15 TE Jared Cook NO TB 2 56 WR Allen Lazard GB LAR 3 16 QB Lamar Jackson BAL @BUF 1 57 WR Demarcus Robinson KC CLE 3 17 TE Mark Andrews BAL @BUF 1 58 PK Harrison Butker KC CLE 3 18 RB Nick Chubb CLE @KC 1 59 D/ST Chiefs KC CLE 3 19 RB J.K.Dobbins BAL @BUF 1 60 WR Willie Snead BAL @BUF 1 20 RB Cam Akers LAR @GB 1 61 TE Tyler Higbee LAR @GB 1 21 WR John Brown BUF BAL 2 62 WR Dez Bryant BAL @BUF 1 22 WR Cole Beasley BUF BAL 2 63 WR Josh Reynolds LAR @GB 1 23 WR Emmanuel Sanders NO TB 2 64 D/ST Packers GB LAR 3 24 QB Baker Mayfield CLE @KC 1 65 PK Mason Crosby GB LAR 3 25 WR Mike Evans TB @NO 1 66 D/ST Saints NO TB 2 26 WR Marquez Valdes-Scantling GB LAR 3 67 PK Tyler Bass BUF BAL 2 27 WR Antonio Brown TB @NO 1 68 D/ST Bills BUF BAL 2 28 WR Gabriel Davis BUF BAL 2 69 PK Wil Lutz NO TB 2 29 WR Marquise Brown BAL @BUF 1 70 TE Marcedes Lewis GB LAR 3 30 WR Chris Godwin TB @NO 1 71 PK Matt Gay LAR @GB 1 31 WR Jarvis Landry CLE @KC 1 72 PK Ryan Succop TB @NO 1 32 RB Devin Singletary BUF BAL 2 73 PK Justin Tucker BAL @BUF 1 33 RB Le’Veon Bell KC CLE 3 74 TE Gerald Everett LAR @GB 1 34 WR Robert Woods LAR @GB 1 75 D/ST Buccaneers TB @NO 1 35 RB Kareem Hunt CLE @KC 1 76 D/ST Rams LAR @GB 1 36 RB Gus Edwards BAL @BUF 1 77 RB T.J. Yeldon BUF @BAL 2 37 RB Leonard Fournette TB @NO 1 78 TE David Njoku (QUE) CLE @KC 1 38 RB Latavius Murray (QUE) NO TB 2 79 PK Austin Seibert CLE @KC 1 39 QB Jared Goff LAR @GB 1 80 D/ST Ravens BAL @BUF 1 40 RB Jamaal Williams GB LAR 3 81 D/ST Browns CLE @KC 1 41 QB Taysom Hill (QUE) NO TB 2 82 WR Scotty Miller TB @NO 1

Playoff draft rankings: positional