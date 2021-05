2021 fantasy football rookie dynasty/keeper rankings

Looking for fantasy football rookie rankings for your dynasty or partial-keeper league? We have you covered.

Of course, injuries and radical personnel changes cannot be forecasted with much certainty. Variations in league settings and scoring formats notwithstanding, here are snapshot rankings depicting how the top rookies stack up for the long haul.

Dynasty fantasy football rankings by position

Rk Pos Player Tm Rk Pos Player Tm 1 QB Trevor Lawrence JAX 1 WR Ja’Marr Chase CIN 2 QB Trey Lance SF 2 WR Jaylen Waddle MIA 3 QB Justin Fields CHI 3 WR DeVonta Smith PHI 4 QB Zach Wilson NYJ 4 WR Terrace Marshall Jr. CAR 5 QB Kellen Mond MIN 5 WR Kadarius Toney NYG 6 QB Mac Jones NE 6 WR Amon-Ra St. Brown DET 7 QB Kyle Trask TB 7 WR Rashod Bateman BAL 8 QB Ian Book NO 8 WR Ihmir Smith-Marsette MIN 9 QB Davis Mills HOU 9 WR Elijah Moore NYJ 10 QB Sam Ehlinger IND 10 WR Rondale Moore ARI 11 WR D’Wayne Eskridge SEA Rk Pos Player Tm 12 WR Amari Rodgers GB 1 RB Najee Harris PIT 13 WR Dez Fitzpatrick TEN 2 RB Javonte Williams DEN 14 WR Frank Darby ATL 3 RB Trey Sermon SF 15 WR Dyami Brown WAS 4 RB Travis Etienne JAX 16 WR Nico Collins HOU 5 RB Michael Carter NYJ 17 WR Shi Smith CAR 6 RB Rhamondre Stevenson NE 18 WR Josh Palmer LAC 7 RB Chuba Hubbard CAR 19 WR Anthony Schwartz CLE 8 RB Kenneth Gainwell PHI 20 WR Racey McMath TEN 9 RB Elijah Mitchell SF 21 WR Seth Williams DEN 10 RB Larry Rountree III LAC 22 WR Tutu Atwell LAR 11 RB Jermar Jefferson DET 23 WR Tylan Wallace BAL 12 RB Chris Evans CIN 24 WR Simi Fehoko DAL 13 RB Demetric Felton CLE 25 WR Dazz Newsome CHI 14 RB Kene Nwangwu MIN 26 WR Jaelon Darden TB 15 RB Kylin Hill GB 27 WR Marquez Stevenson BUF 16 RB Gary Brightwell NYG 28 WR Tre Nixon NE 17 RB Khalil Herbert CHI 29 WR Dax Milne WAS 18 RB Jake Funk LAR 30 WR Kawaan Baker NO 19 RB Gerrid Doaks MIA 31 WR Jalen Camp JAX 20 FB Ben Mason BAL 32 WR Mike Strachan IND 33 WR Cornell Powell KC Rk Pos Player Tm 34 WR Ben Skowronek LAR 1 TE Kyle Pitts ATL 2 TE Pat Freiermuth PIT 3 TE Tre’ McKitty LAC 4 TE Hunter Long MIA 5 TE Zach Davidson MIN 6 TE Tommy Tremble CAR 7 TE Brevin Jordan HOU 8 TE John Bates WAS 9 TE/WR Jacob Harris LAR 10 TE Kylen Granson IND 11 TE Luke Farrell JAX 12 TE Noah Gray KC

Dynasty rankings mixed positions