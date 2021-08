Fantasy football expert league draft results: 12-team, super flex

These are the results from the Huddle Fantasy Football Expert League Draft with 12 teams. The draft was held on August 18. This league uses a “Super Flex” where there is an additional flex starter and it can be a second quarterback.

This is an actual league that is played out and contains 18-man rosters and starts the line-up of QB, 2 RB, 2 WR, TE, Flex (RB, WR, or TE), Super Flex (QB, RB, WR, or TE), PK and DEF. Scoring of one point per ten yards rushed or received and one point per each 20 yards passing. All touchdowns are six points except four points per passing score. One point per reception is used. Standard scoring for both defenses and kickers.

Draft Order and Team Owners

1. FSP – Bill Robertson

2. GetSportsInfo – James Rapien

3. FFToday – Doug Orth

4. Fantasy Sharks – Gary Davenport

5. Draft Dominator – Clayton Gray

6. Footballguys – Jason Wood

7. Football Diehards – Emil Kadlec

8. The Audible Podcast – John Norton

9. The Huddle – David Dorey

10. DrRoto.com – Bob Lung

11. USA TODAY Sports – Cory Bonini

12. SportsbookWire – Esten McLaren

Draft by round

Pick Pos Player Pick Pos Player 1.01 QB Mahomes, Patrick 10.01 WR Brown, Marquise 1.02 RB McCaffrey, Christian 10.02 RB Moss, Zack 1.03 QB Allen, Josh 10.03 TE Gesicki, Mike 1.04 RB Cook, Dalvin 10.04 WR Smith, DeVonta 1.05 QB Murray, Kyler 10.05 WR Thomas, Michael 1.06 RB Henry, Derrick 10.06 WR Claypool, Chase 1.07 WR Adams, Davante 10.07 TE Smith Jr., Irv 1.08 QB Rodgers, Aaron 10.08 RB Conner, James 1.09 TE Kelce, Travis 10.09 WR Anderson, Robby 1.1 QB Jackson, Lamar 10.1 WR Brown, Antonio 1.11 QB Wilson, Russell 10.11 RB Jones, Ronald 1.12 RB Elliott, Ezekiel 10.12 RB Singletary, Devin 2.01 RB Edwards-Helaire, Clyde 11.01 WR Shenault, Laviska 2.02 QB Prescott, Dak 11.02 RB Bernard, Giovani 2.03 QB Herbert, Justin 11.03 RB Edwards, Gus 2.04 RB Kamara, Alvin 11.04 RB Mattison, Alexander 2.05 QB Tannehill, Ryan 11.05 WR Gallup, Michael 2.06 WR Hill, Tyreek 11.06 QB Winston, Jameis 2.07 QB Brady, Tom 11.07 RB Lindsay, Phillip 2.08 RB Jones, Aaron 11.08 WR Pittman, Michael 2.09 QB Hurts, Jalen 11.09 RB Hines, Nyheim 2.1 RB Chubb, Nick 11.1 RB Drake, Kenyan 2.11 QB Burrow, Joe 11.11 RB Williams, Jamaal 2.12 RB Taylor, Jonathan 11.12 WR Parker, DeVante 3.01 QB Stafford, Matthew 12.01 WR Williams, Mike 3.02 RB Barkley, Saquon 12.02 TE Fant, Noah 3.03 RB Ekeler, Austin 12.03 WR Landry, Jarvis 3.04 QB Ryan, Matt 12.04 WR Samuel, Curtis 3.05 RB Mixon, Joe 12.05 RB Dillon, AJ 3.06 WR Diggs, Stefon 12.06 TE Goedert, Dallas 3.07 QB Cousins, Kirk 12.07 WR Hardman, Mecole 3.08 RB Harris, Najee 12.08 TE Higbee, Tyler 3.09 QB Tagovailoa, Tua 12.09 WR Davis, Corey 3.1 WR Ridley, Calvin 12.1 WR Mooney, Darnell 3.11 RB Montgomery, David 12.11 QB Jones, Mac 3.12 RB Gibson, Antonio 12.12 TE Smith, Jonnu 4.01 TE Waller, Darren 13.01 QB Newton, Cam 4.02 WR Hopkins, DeAndre 13.02 WR Ruggs, Henry 4.03 RB Dobbins, J.K. 13.03 TE Everett, Gerald 4.04 WR Jefferson, Justin 13.04 TE Cook, Jared 4.05 RB Jacobs, Josh 13.05 RB Brown, Malcolm 4.06 RB Swift, D’Andre 13.06 TE Gronkowski, Rob 4.07 RB Carson, Chris 13.07 QB Taylor, Tyrod 4.08 WR Metcalf, DK 13.08 TE Trautman, Adam 4.09 WR Allen, Keenan 13.09 TE Henry, Hunter 4.1 WR Brown, A.J. 13.1 Def Buccaneers 4.11 TE Kittle, George 13.11 RB McKissic, J.D. 4.12 WR Jones, Julio 13.12 WR Green, A.J. 5.01 RB Sanders, Miles 14.01 RB Kelley, Joshua 5.02 WR Godwin, Chris 14.02 TE Firkser, Anthony 5.03 WR Robinson, Allen 14.03 TE Ertz, Zach 5.04 RB Henderson, Darrell 14.04 WR Waddle, Jaylen 5.05 WR Lamb, CeeDee 14.05 WR Marshall, Terrace 5.06 QB Lawrence, Trevor 14.06 WR Fuller, Will 5.07 RB Gaskin, Myles 14.07 RB Stevenson, Rhamondre 5.08 WR Evans, Mike 14.08 WR Moore, Rondale 5.09 RB Williams, Javonte 14.09 WR Edwards, Bryan 5.1 WR McLaurin, Terry 14.1 WR Moore, Elijah 5.11 RB Davis, Mike 14.11 RB White, James 5.12 QB Mayfield, Baker 14.12 RB Mack, Marlon 6.01 QB Roethlisberger, Ben 15.01 WR Reagor, Jalen 6.02 WR Woods, Robert 15.02 WR Shepard, Sterling 6.03 WR Cooper, Amari 15.03 RB Pollard, Tony 6.04 QB Lance, Trey 15.04 RB Murray, Latavius 6.05 WR Thielen, Adam 15.05 Def Patriots 6.06 RB Harris, Damien 15.06 RB Hubbard, Chuba 6.07 RB Etienne, Travis 15.07 WR Watkins, Quez 6.08 TE Hockenson, T.J. 15.08 QB Watson, Deshaun 6.09 RB Hunt, Kareem 15.09 RB Jones, Xavier 6.1 QB Fields, Justin 15.1 RB Penny, Rashaad 6.11 WR Moore, D.J. 15.11 WR Davis, Gabriel 6.12 TE Pitts, Kyle 15.12 TE Engram, Evan 7.01 RB Sermon, Trey 16.01 RB Ollison, Qadree 7.02 QB Carr, Derek 16.02 WR St. Brown, Amon-Ra 7.03 TE Andrews, Mark 16.03 PK Butker, Harrison 7.04 QB Fitzpatrick, Ryan 16.04 Def Rams 7.05 QB Wentz, Carson 16.05 Def Steelers 7.06 WR Lockett, Tyler 16.06 Def FootballTeam 7.07 QB Lock, Drew 16.07 WR Callaway, Marquez 7.08 WR Higgins, Tee 16.08 RB Williams, Damien 7.09 RB Edmonds, Chase 16.09 TE Jarwin, Blake 7.1 RB Mostert, Raheem 16.1 WR Hilton, T.Y. 7.11 WR Johnson, Diontae 16.11 WR Meyers, Jakobi 7.12 QB Jones, Daniel 16.12 Def 49ers 8.01 WR Beckham, Odell 17.01 PK Tucker, Justin 8.02 WR Chase, Ja’Marr 17.02 QB Garoppolo, Jimmy 8.03 RB Gordon, Melvin 17.03 Def Ravens 8.04 QB Darnold, Sam 17.04 Def Broncos 8.05 TE Tonyan, Robert 17.05 RB Coleman, Tevin 8.06 TE Thomas, Logan 17.06 Def Bills 8.07 WR Kupp, Cooper 17.07 PK Sanders, Jason 8.08 QB Goff, Jared 17.08 WR Agholor, Nelson 8.09 WR Aiyuk, Brandon 17.09 PK Gould, Robbie 8.1 QB Wilson, Zach 17.1 Def Colts 8.11 WR Chark, D.J. 17.11 Def Browns 8.12 WR Sutton, Courtland 17.12 PK Koo, Younghoe 9.01 WR Samuel, Deebo 18.01 Def Chargers 9.02 WR Boyd, Tyler 18.02 PK Succop, Ryan 9.03 RB Robinson, James 18.03 WR Perriman, Breshad 9.04 RB Fournette, Leonard 18.04 WR Watkins, Sammy 9.05 WR Jeudy, Jerry 18.05 PK Carlson, Daniel 9.06 WR Smith-Schuster, JuJu 18.06 RB Jones, Tony 9.07 WR Gage, Russell 18.07 PK Crosby, Mason 9.08 RB Johnson, David 18.08 PK Gay, Matt 9.09 WR Cooks, Brandin 18.09 PK Zuerlein, Greg 9.1 WR Golladay, Kenny 18.1 PK Bass, Tyler 9.11 RB Carter, Michael 18.11 PK McPherson, Evan 9.12 WR Jones, Marvin . 18.12 RB Gainwell, Kenneth

Draft by position

Pick Quarterbacks Pick Tight Ends 1.01 Mahomes, Patrick 1.09 Kelce, Travis 1.03 Allen, Josh 4.01 Waller, Darren 1.05 Murray, Kyler 4.11 Kittle, George 1.08 Rodgers, Aaron 6.08 Hockenson, T.J. 1.10 Jackson, Lamar 6.12 Pitts, Kyle 1.11 Wilson, Russell 7.03 Andrews, Mark 2.02 Prescott, Dak 8.05 Tonyan, Robert 2.03 Herbert, Justin 8.06 Thomas, Logan 2.05 Tannehill, Ryan 10.03 Gesicki, Mike 2.07 Brady, Tom 10.07 Smith Jr., Irv 2.09 Hurts, Jalen 12.02 Fant, Noah 2.11 Burrow, Joe 12.06 Goedert, Dallas 3.01 Stafford, Matthew 12.08 Higbee, Tyler 3.04 Ryan, Matt 12.12 Smith, Jonnu 3.07 Cousins, Kirk 13.03 Everett, Gerald 3.09 Tagovailoa, Tua 13.04 Cook, Jared 5.06 Lawrence, Trevor 13.06 Gronkowski, Rob 5.12 Mayfield, Baker 13.08 Trautman, Adam 6.01 Roethlisberger, Ben 13.09 Henry, Hunter 6.04 Lance, Trey 14.02 Firkser, Anthony 6.10 Fields, Justin 14.03 Ertz, Zach 7.02 Carr, Derek 15.12 Engram, Evan 7.04 Fitzpatrick, Ryan 16.09 Jarwin, Blake 7.05 Wentz, Carson 7.07 Lock, Drew 7.12 Jones, Daniel 8.04 Darnold, Sam 8.08 Goff, Jared 8.10 Wilson, Zach 11.06 Winston, Jameis 12.11 Jones, Mac 13.01 Newton, Cam 13.07 Taylor, Tyrod 15.08 Watson, Deshaun 17.02 Garoppolo, Jimmy .

Pick Running Backs 1.02 McCaffrey, Christian 9.04 Fournette, Leonard 1.04 Cook, Dalvin 9.08 Johnson, David 1.06 Henry, Derrick 9.11 Carter, Michael 1.12 Elliott, Ezekiel 10.02 Moss, Zack 2.01 Edwards-Helaire, Clyde 10.08 Conner, James 2.04 Kamara, Alvin 10.11 Jones, Ronald 2.08 Jones, Aaron 10.12 Singletary, Devin 2.10 Chubb, Nick 11.02 Bernard, Giovani 2.12 Taylor, Jonathan 11.03 Edwards, Gus 3.02 Barkley, Saquon 11.04 Mattison, Alexander 3.03 Ekeler, Austin 11.07 Lindsay, Phillip 3.05 Mixon, Joe 11.09 Hines, Nyheim 3.08 Harris, Najee 11.10 Drake, Kenyan 3.11 Montgomery, David 11.11 Williams, Jamaal 3.12 Gibson, Antonio 12.05 Dillon, AJ 4.03 Dobbins, J.K. 13.05 Brown, Malcolm 4.05 Jacobs, Josh 13.11 McKissic, J.D. 4.06 Swift, D’Andre 14.01 Kelley, Joshua 4.07 Carson, Chris 14.07 Stevenson, Rhamondre 5.01 Sanders, Miles 14.11 White, James 5.04 Henderson, Darrell 14.12 Mack, Marlon 5.07 Gaskin, Myles 15.03 Pollard, Tony 5.09 Williams, Javonte 15.04 Murray, Latavius 5.11 Davis, Mike 15.06 Hubbard, Chuba 6.06 Harris, Damien 15.09 Jones, Xavier 6.07 Etienne, Travis 15.10 Penny, Rashaad 6.09 Hunt, Kareem 16.01 Ollison, Qadree 7.01 Sermon, Trey 16.08 Williams, Damien 7.09 Edmonds, Chase 17.05 Coleman, Tevin 7.10 Mostert, Raheem 18.06 Jones, Tony 8.03 Gordon, Melvin 18.12 Gainwell, Kenneth 9.03 Robinson, James .

Pick Wide Receivers 1.07 Adams, Davante 10.01 Brown, Marquise 2.06 Hill, Tyreek 10.04 Smith, DeVonta 3.06 Diggs, Stefon 10.05 Thomas, Michael 3.10 Ridley, Calvin 10.06 Claypool, Chase 4.02 Hopkins, DeAndre 10.09 Anderson, Robby 4.04 Jefferson, Justin 10.10 Brown, Antonio 4.08 Metcalf, DK 11.01 Shenault, Laviska 4.09 Allen, Keenan 11.05 Gallup, Michael 4.10 Brown, A.J. 11.08 Pittman, Michael 4.12 Jones, Julio 11.12 Parker, DeVante 5.02 Godwin, Chris 12.01 Williams, Mike 5.03 Robinson, Allen 12.03 Landry, Jarvis 5.05 Lamb, CeeDee 12.04 Samuel, Curtis 5.08 Evans, Mike 12.07 Hardman, Mecole 5.10 McLaurin, Terry 12.09 Davis, Corey 6.02 Woods, Robert 12.10 Mooney, Darnell 6.03 Cooper, Amari 13.02 Ruggs, Henry 6.05 Thielen, Adam 13.12 Green, A.J. 6.11 Moore, D.J. 14.04 Waddle, Jaylen 7.06 Lockett, Tyler 14.05 Marshall, Terrace 7.08 Higgins, Tee 14.06 Fuller, Will 7.11 Johnson, Diontae 14.08 Moore, Rondale 8.01 Beckham, Odell 14.09 Edwards, Bryan 8.02 Chase, Ja’Marr 14.10 Moore, Elijah 8.07 Kupp, Cooper 15.01 Reagor, Jalen 8.09 Aiyuk, Brandon 15.02 Shepard, Sterling 8.11 Chark, D.J. 15.07 Watkins, Quez 8.12 Sutton, Courtland 15.11 Davis, Gabriel 9.01 Samuel, Deebo 16.02 St. Brown, Amon-Ra 9.02 Boyd, Tyler 16.07 Callaway, Marquez 9.05 Jeudy, Jerry 16.10 Hilton, T.Y. 9.06 Smith-Schuster, JuJu 16.11 Meyers, Jakobi 9.07 Gage, Russell 17.08 Agholor, Nelson 9.09 Cooks, Brandin 18.03 Perriman, Breshad 9.10 Golladay, Kenny 18.04 Watkins, Sammy 9.12 Jones, Marvin .