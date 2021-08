Fantasy football expert league results: 12-team, IDP

These are the results from the Huddle Expert IDP league with 12 teams. The slow draft was held between August 5 and August 19.

This is an actual league that is played out and contains 28-man rosters and starts the line-up of QB, 2 RB, 3 WR, TE, Flex (RB, WR or TE), PK and DEF. On the defensive side, the starters are 2 DL, 3 DB, 3 LB and one flex (DL, DB or LB). Scoring of one point per ten yards rushed or received and one point per each 20 yards passing. All touchdowns are six points except four points per passing score. One point per reception is used.

Defensive players are awarded six points for any touchdown, 3 points per forced fumble, fumble receiver or interception. One point per pass defenses. Two points per tackle and one point per assisted tackle. Sacks are worth three points and safeties are three points.

Resulting rosters on MyFantasyLeague

Draft

Pick Pos Player Pick Pos Player 1.01 RB McCaffrey, Christian . 15.01 DE Lawson, Carl 1.02 RB Cook, Dalvin . 15.02 WR Shenault, Laviska 1.03 RB Kamara, Alvin . 15.03 DE Watt, J.J. 1.04 WR Hill, Tyreek . 15.04 RB Hines, Nyheim 1.05 RB Henry, Derrick . 15.05 DE Jordan, Cameron 1.06 RB Elliott, Ezekiel . 15.06 WR Fuller, Will 1.07 WR Adams, Davante . 15.07 WR Smith, DeVonta 1.08 RB Taylor, Jonathan . 15.08 S Byard, Kevin 1.09 RB Chubb, Nick . 15.09 DE Hubbard, Sam 1.10 RB Ekeler, Austin . 15.10 QB Brady, Tom 1.11 RB Barkley, Saquon . 15.11 LB Kirksey, Christian 1.12 RB Jones, Aaron . 15.12 WR Davis, Corey 2.01 TE Kelce, Travis . 16.01 LB Thompson, Shaq 2.02 RB Mixon, Joe . 16.02 WR Callaway, Marquez 2.03 RB Gibson, Antonio . 16.03 WR Mooney, Darnell 2.04 WR Metcalf, DK . 16.04 WR Gage, Russell 2.05 RB Edwards-Helaire, Clyde . 16.05 RB Michel, Sony 2.06 RB Harris, Najee . 16.06 DE Ngakoue, Yannick 2.07 WR Ridley, Calvin . 16.07 LB Greenlaw, Dre 2.08 TE Waller, Darren . 16.08 WR Ruggs, Henry 2.09 WR Diggs, Stefon . 16.09 S Curl, Kamren 2.10 RB Jacobs, Josh . 16.10 DE Reddick, Haason 2.11 WR Hopkins, DeAndre . 16.11 S Fuller, Jordan 2.12 WR Jefferson, Justin . 16.12 LB Littleton, Cory 3.01 QB Mahomes, Patrick . 17.01 WR Hardman, Mecole 3.02 WR Brown, A.J. . 17.02 QB Stafford, Matthew 3.03 LB White, Devin . 17.03 S Bell, Vonn 3.04 RB Montgomery, David . 17.04 DE Allen, Josh 3.05 WR Robinson, Allen . 17.05 LB Kwiatkoski, Nick 3.06 WR Allen, Keenan . 17.06 DE Tuitt, Stephon 3.07 RB Sanders, Miles . 17.07 LB Milano, Matt 3.08 TE Kittle, George . 17.08 WR Reagor, Jalen 3.09 RB Swift, D’Andre . 17.09 S Maye, Marcus 3.10 WR McLaurin, Terry . 17.10 DE Okwara, Romeo 3.11 WR Lamb, CeeDee . 17.11 QB Hurts, Jalen 3.12 RB Dobbins, J.K. . 17.12 QB Burrow, Joe 4.01 RB Carson, Chris . 18.01 RB Edwards, Gus 4.02 WR Woods, Robert . 18.02 S Johnson, John 4.03 RB Gaskin, Myles . 18.03 LB Kiser, Micah 4.04 LB Leonard, Darius . 18.04 TE Trautman, Adam 4.05 WR Thielen, Adam . 18.05 S Willis, Khari 4.06 WR Evans, Mike . 18.06 QB Watson, Deshaun 4.07 LB Smith, Roquan . 18.07 QB Ryan, Matt 4.08 RB Davis, Mike . 18.08 QB Carr, Derek 4.09 WR Godwin, Chris . 18.09 TE Hooper, Austin 4.10 RB Hunt, Kareem . 18.10 S Smith, Harrison 4.11 LB Cunningham, Zach . 18.11 RB Pollard, Tony 4.12 WR Lockett, Tyler . 18.12 LB Brooks, Jordyn 5.01 RB Henderson, Darrell . 19.01 QB Lance, Trey 5.02 QB Jackson, Lamar . 19.02 LB Mack, Khalil 5.03 TE Pitts, Kyle . 19.03 S Abram, Johnathan 5.04 WR Moore, D.J. . 19.04 TE Goedert, Dallas 5.05 LB Wagner, Bobby . 19.05 S Jenkins, Malcolm 5.06 RB Etienne, Travis . 19.06 S McKinney, Xavier 5.07 QB Murray, Kyler . 19.07 S Ryan, Logan 5.08 DE Garrett, Myles . 19.08 WR Brown, Marquise 5.09 WR Jones, Julio . 19.09 LB Wilson, Damien 5.10 WR Cooper, Amari . 19.10 TE Firkser, Anthony 5.11 DE Young, Chase . 19.11 S Reid, Justin 5.12 LB Martinez, Blake . 19.12 LB Campbell, De’Vondre 6.01 WR Kupp, Cooper . 20.01 WR Waddle, Jaylen 6.02 DE Hunter, Danielle . 20.02 QB Mayfield, Baker 6.03 QB Allen, Josh . 20.03 WR Agholor, Nelson 6.04 RB Williams, Javonte . 20.04 QB Lawrence, Trevor 6.05 RB Edmonds, Chase . 20.05 QB Roethlisberger, Ben 6.06 WR Johnson, Diontae . 20.06 RB Jones, Xavier 6.07 TE Hockenson, T.J. . 20.07 RB McKissic, J.D. 6.08 QB Prescott, Dak . 20.08 WR Hilton, T.Y. 6.09 RB Sermon, Trey . 20.09 TE Ebron, Eric 6.10 WR Higgins, Tee . 20.10 TE Ertz, Zach 6.11 RB Robinson, James . 20.11 DE Rousseau, Gregory 6.12 WR Chase, Ja’Marr . 20.12 RB Drake, Kenyan 7.01 TE Andrews, Mark . 21.01 WR Moore, Elijah 7.02 LB Edmunds, Tremaine . 21.02 WR Edwards, Bryan 7.03 WR Aiyuk, Brandon . 21.03 QB Wentz, Carson 7.04 LB Schobert, Joe . 21.04 S Walker, Tracy 7.05 LB Warner, Fred . 21.05 TE Smith Jr., Irv 7.06 WR Boyd, Tyler . 21.06 WR St. Brown, Amon-Ra 7.07 LB Brown, Jayon . 21.07 WR Green, A.J. 7.08 LB David, Lavonte . 21.08 LB Holcomb, Cole 7.09 QB Wilson, Russell . 21.09 WR Davis, Gabriel 7.10 WR Anderson, Robby . 21.10 RB Bernard, Giovani 7.11 WR Beckham, Odell . 21.11 RB White, James 7.12 WR Golladay, Kenny . 21.12 S Rapp, Taylor 8.01 LB Bush, Devin . 22.01 QB Tagovailoa, Tua 8.02 LB Mosley, C.J. . 22.02 LB Neal, Keanu 8.03 S Poyer, Jordan . 22.03 S Phillips, Adrian 8.04 LB Queen, Patrick . 22.04 TE Gesicki, Mike 8.05 QB Rodgers, Aaron . 22.05 RB Ollison, Qadree 8.06 LB Smith, Jaylon . 22.06 TE Engram, Evan 8.07 LB Jones, Deion . 22.07 WR Marshall, Terrace 8.08 WR Sutton, Courtland . 22.08 LB Trevathan, Danny 8.09 WR Claypool, Chase . 22.09 CB Humphrey, Marlon 8.10 LB Oluokun, Foyesade . 22.10 LB Morrow, Nicholas 8.11 TE Smith, Jonnu . 22.11 S Dugger, Kyle 8.12 LB Kendricks, Eric . 22.12 LB Barnes, Krys 9.01 RB Carter, Michael . 23.01 TE Kmet, Cole 9.02 RB Harris, Damien . 23.02 RB Hubbard, Chuba 9.03 WR Smith-Schuster, JuJu . 23.03 WR Sanders, Emmanuel 9.04 RB Gordon, Melvin . 23.04 CB Moore, Kenny 9.05 S James, Derwin . 23.05 DT Jones, Chris 9.06 QB Herbert, Justin . 23.06 S Amos, Adrian 9.07 RB Mostert, Raheem . 23.07 LB Pratt, Germaine 9.08 LB Davis, Demario . 23.08 DE Lawrence, Demarcus 9.09 S Baker, Budda . 23.09 RB Mattison, Alexander 9.10 S Chinn, Jeremy . 23.10 DE Phillips, Jaelan 9.11 LB Baker, Jerome . 23.11 TE Cook, Jared 9.12 TE Thomas, Logan . 23.12 RB Scott, Boston 10.01 DT Donald, Aaron . 24.01 S Clark, Chuck 10.02 WR Thomas, Michael . 24.02 LB Hightower, Dont’a 10.03 LB Collins, Zaven . 24.03 WR Meyers, Jakobi 10.04 S Adams, Jamal . 24.04 DE Crosby, Maxx 10.05 DE Bosa, Joey . 24.05 S Sorensen, Daniel 10.06 S Peppers, Jabrill . 24.06 S Fitzpatrick, Minkah 10.07 LB Gay, Willie . 24.07 LB Tranquill, Drue 10.08 DE Bosa, Nick . 24.08 WR Beasley, Cole 10.09 DT Buckner, DeForest . 24.09 DE Hendrickson, Trey 10.10 RB Fournette, Leonard . 24.10 DT Allen, Jonathan 10.11 WR Brown, Antonio . 24.11 DE Barnett, Derek 10.12 WR Jeudy, Jerry . 24.12 S Wilson, Donovan 11.01 LB Parsons, Micah . 25.01 CB Diggs, Trevon 11.02 WR Williams, Mike . 25.02 LB Owusu-Koramoah, Jeremiah 11.03 QB Tannehill, Ryan . 25.03 RB Brown, Malcolm 11.04 LB Simmons, Isaiah . 25.04 DE Dunlap, Carlos 11.05 LB Watt, T.J. . 25.05 RB Coleman, Tevin 11.06 DE Sweat, Montez . 25.06 DE Turay, Kemoko 11.07 DE Burns, Brian . 25.07 DE Ogbah, Emmanuel 11.08 WR Samuel, Deebo . 25.08 LB Davis, Jarrad 11.09 WR Landry, Jarvis . 25.09 DE Armstead, Arik 11.10 LB Davis, Jamin . 25.10 TE Jarwin, Blake 11.11 WR Samuel, Curtis . 25.11 WR Perriman, Breshad 11.12 WR Chark, D.J. . 25.12 DE Heyward, Cameron 12.01 LB Singleton, Alex . 26.01 WR Moore, Rondale 12.02 LB Jack, Myles . 26.02 WR Cobb, Randall 12.03 LB Collins, Jamie . 26.03 RB Williams, Darrel 12.04 LB Murray, Kenneth . 26.04 LB Jewell, Josey 12.05 S Simmons, Justin . 26.05 RB Mack, Marlon 12.06 S Bates, Jessie . 26.06 RB Stevenson, Rhamondre 12.07 WR Gallup, Michael . 26.07 RB Williams, Damien 12.08 WR Cooks, Brandin . 26.08 S Mathieu, Tyrann 12.09 QB Cousins, Kirk . 26.09 QB Lock, Drew 12.10 LB Okereke, Bobby . 26.10 S Jones, Josh 12.11 TE Fant, Noah . 26.11 RB Gainwell, Kenneth 12.12 DE Williams, Leonard . 26.12 S Hooker, Amani 13.01 RB Dillon, AJ . 27.01 WR Shepard, Sterling 13.02 LB Wilson, Eric . 27.02 S Harris, Anthony 13.03 WR Jones, Marvin . 27.03 WR Smith, Tre’Quan 13.04 LB Walker, Anthony . 27.04 LB Chubb, Bradley 13.05 RB Jones, Ronald . 27.05 QB Fields, Justin 13.06 RB Conner, James . 27.06 DE Sweat, Josh 13.07 TE Tonyan, Robert . 27.07 QB Jones, Daniel 13.08 WR Parker, DeVante . 27.08 TE Everett, Gerald 13.09 RB Williams, Jamaal . 27.09 S Clinton-Dix, Ha Ha 13.10 WR Pittman, Michael . 27.10 S Holland, Jevon 13.11 RB Johnson, David . 27.11 DT Cox, Fletcher 13.12 RB Moss, Zack . 27.12 S Rowe, Eric 14.01 DE Pierre-Paul, Jason . 28.01 RB Penny, Rashaad 14.02 TE Higbee, Tyler . 28.02 RB Booker, Devontae 14.03 RB Murray, Latavius . 28.03 RB Ahmed, Salvon 14.04 S Winfield, Antoine . 28.04 LB Bostic, Jon 14.05 LB Johnson, Alexander . 28.05 RB McKinnon, Jerick 14.06 RB Singletary, Devin . 28.06 WR Jefferson, Van 14.07 S Collins, Landon . 28.07 WR Campbell, Parris 14.08 RB Lindsay, Phillip . 28.08 WR Williams, Tyrell 14.09 LB Barrett, Shaq . 28.09 LB Smith, Za’Darius 14.10 LB Wilson, Logan . 28.10 LB Reeder, Troy 14.11 DE Clowney, Jadeveon . 28.11 CB White, Tre’Davious 14.12 DT Williams, Quinnen . 28.12 LB Jones, Ernest

Positions

Pick Quarterbacks Pick Tight Ends 3.01 Mahomes, Patrick . 2.01 Kelce, Travis 5.02 Jackson, Lamar . 2.08 Waller, Darren 5.07 Murray, Kyler . 3.08 Kittle, George 6.03 Allen, Josh . 5.03 Pitts, Kyle 6.08 Prescott, Dak . 6.07 Hockenson, T.J. 7.09 Wilson, Russell . 7.01 Andrews, Mark 8.05 Rodgers, Aaron . 8.11 Smith, Jonnu 9.06 Herbert, Justin . 9.12 Thomas, Logan 11.03 Tannehill, Ryan . 12.11 Fant, Noah 12.09 Cousins, Kirk . 13.07 Tonyan, Robert 15.10 Brady, Tom . 14.02 Higbee, Tyler 17.02 Stafford, Matthew . 18.04 Trautman, Adam 17.11 Hurts, Jalen . 18.09 Hooper, Austin 17.12 Burrow, Joe . 19.04 Goedert, Dallas 18.06 Watson, Deshaun . 19.10 Firkser, Anthony 18.07 Ryan, Matt . 20.09 Ebron, Eric 18.08 Carr, Derek . 20.10 Ertz, Zach 19.01 Lance, Trey . 21.05 Smith Jr., Irv 20.02 Mayfield, Baker . 22.04 Gesicki, Mike 20.04 Lawrence, Trevor . 22.06 Engram, Evan 20.05 Roethlisberger, Ben . 23.01 Kmet, Cole 21.03 Wentz, Carson . 23.11 Cook, Jared 22.01 Tagovailoa, Tua . 25.10 Jarwin, Blake 26.09 Lock, Drew . 27.08 Everett, Gerald 27.05 Fields, Justin . 27.07 Jones, Daniel .

Pick Running Backs 1.01 McCaffrey, Christian . 13.01 Dillon, AJ 1.02 Cook, Dalvin 13.05 Jones, Ronald 1.03 Kamara, Alvin 13.06 Conner, James 1.05 Henry, Derrick 13.09 Williams, Jamaal 1.06 Elliott, Ezekiel 13.11 Johnson, David 1.08 Taylor, Jonathan 13.12 Moss, Zack 1.09 Chubb, Nick 14.03 Murray, Latavius 1.10 Ekeler, Austin 14.06 Singletary, Devin 1.11 Barkley, Saquon 14.08 Lindsay, Phillip 1.12 Jones, Aaron 15.04 Hines, Nyheim 2.02 Mixon, Joe 16.05 Michel, Sony 2.03 Gibson, Antonio 18.01 Edwards, Gus 2.05 Edwards-Helaire, Clyde 18.11 Pollard, Tony 2.06 Harris, Najee 20.06 Jones, Xavier 2.10 Jacobs, Josh 20.07 McKissic, J.D. 3.04 Montgomery, David 20.12 Drake, Kenyan 3.07 Sanders, Miles 21.10 Bernard, Giovani 3.09 Swift, D’Andre 21.11 White, James 3.12 Dobbins, J.K. 22.05 Ollison, Qadree 4.01 Carson, Chris 23.02 Hubbard, Chuba 4.03 Gaskin, Myles 23.09 Mattison, Alexander 4.08 Davis, Mike 23.12 Scott, Boston 4.10 Hunt, Kareem 25.03 Brown, Malcolm 5.01 Henderson, Darrell 25.05 Coleman, Tevin 5.06 Etienne, Travis 26.03 Williams, Darrel 6.04 Williams, Javonte 26.05 Mack, Marlon 6.05 Edmonds, Chase 26.06 Stevenson, Rhamondre 6.09 Sermon, Trey 26.07 Williams, Damien 6.11 Robinson, James 26.11 Gainwell, Kenneth 9.01 Carter, Michael 28.01 Penny, Rashaad 9.02 Harris, Damien 28.02 Booker, Devontae 9.04 Gordon, Melvin 28.03 Ahmed, Salvon 9.07 Mostert, Raheem 28.05 McKinnon, Jerick 10.10 Fournette, Leonard

Pick Wide Receivers 1.04 Hill, Tyreek x 11.11 Samuel, Curtis 1.07 Adams, Davante x 11.12 Chark, D.J. 2.04 Metcalf, DK x 12.07 Gallup, Michael 2.07 Ridley, Calvin x 12.08 Cooks, Brandin 2.09 Diggs, Stefon x 13.03 Jones, Marvin 2.11 Hopkins, DeAndre x 13.08 Parker, DeVante 2.12 Jefferson, Justin x 13.10 Pittman, Michael 3.02 Brown, A.J. x 15.02 Shenault, Laviska 3.05 Robinson, Allen x 15.06 Fuller, Will 3.06 Allen, Keenan x 15.07 Smith, DeVonta 3.10 McLaurin, Terry x 15.12 Davis, Corey 3.11 Lamb, CeeDee x 16.02 Callaway, Marquez 4.02 Woods, Robert x 16.03 Mooney, Darnell 4.05 Thielen, Adam x 16.04 Gage, Russell 4.06 Evans, Mike x 16.08 Ruggs, Henry 4.09 Godwin, Chris x 17.01 Hardman, Mecole 4.12 Lockett, Tyler x 17.08 Reagor, Jalen 5.04 Moore, D.J. x 19.08 Brown, Marquise 5.09 Jones, Julio x 20.01 Waddle, Jaylen 5.10 Cooper, Amari x 20.03 Agholor, Nelson 6.01 Kupp, Cooper x 20.08 Hilton, T.Y. 6.06 Johnson, Diontae x 21.01 Moore, Elijah 6.10 Higgins, Tee x 21.02 Edwards, Bryan 6.12 Chase, Ja’Marr x 21.06 St. Brown, Amon-Ra 7.03 Aiyuk, Brandon x 21.07 Green, A.J. 7.06 Boyd, Tyler x 21.09 Davis, Gabriel 7.10 Anderson, Robby x 22.07 Marshall, Terrace 7.11 Beckham, Odell x 23.03 Sanders, Emmanuel 7.12 Golladay, Kenny x 24.03 Meyers, Jakobi 8.08 Sutton, Courtland x 24.08 Beasley, Cole 8.09 Claypool, Chase x 25.11 Perriman, Breshad 9.03 Smith-Schuster, JuJu x 26.01 Moore, Rondale 10.02 Thomas, Michael x 26.02 Cobb, Randall 10.11 Brown, Antonio x 27.01 Shepard, Sterling 10.12 Jeudy, Jerry x 27.03 Smith, Tre’Quan 11.02 Williams, Mike x 28.06 Jefferson, Van 11.08 Samuel, Deebo x 28.07 Campbell, Parris 11.09 Landry, Jarvis x 28.08 Williams, Tyrell

Pick Defense Backs . Pick Defensive Linemen 8.03 Poyer, Jordan . 5.08 Garrett, Myles 9.05 James, Derwin . 5.11 Young, Chase 9.09 Baker, Budda . 6.02 Hunter, Danielle 9.1 Chinn, Jeremy . 10.01 Donald, Aaron 10.04 Adams, Jamal . 10.05 Bosa, Joey 10.06 Peppers, Jabrill . 10.08 Bosa, Nick 12.05 Simmons, Justin . 10.09 Buckner, DeForest 12.06 Bates, Jessie . 11.06 Sweat, Montez 14.04 Winfield, Antoine . 11.07 Burns, Brian 14.07 Collins, Landon . 12.12 Williams, Leonard 15.08 Byard, Kevin . 14.01 Pierre-Paul, Jason 16.09 Curl, Kamren . 14.11 Clowney, Jadeveon 16.11 Fuller, Jordan . 14.12 Williams, Quinnen 17.03 Bell, Vonn . 15.01 Lawson, Carl 17.09 Maye, Marcus . 15.03 Watt, J.J. 18.02 Johnson, John . 15.05 Jordan, Cameron 18.05 Willis, Khari . 15.09 Hubbard, Sam 18.1 Smith, Harrison . 16.06 Ngakoue, Yannick 19.03 Abram, Johnathan . 16.1 Reddick, Haason 19.05 Jenkins, Malcolm . 17.04 Allen, Josh 19.06 McKinney, Xavier . 17.06 Tuitt, Stephon 19.07 Ryan, Logan . 17.1 Okwara, Romeo 19.11 Reid, Justin . 20.11 Rousseau, Gregory 21.04 Walker, Tracy . 23.05 Jones, Chris 21.12 Rapp, Taylor . 23.08 Lawrence, Demarcus 22.03 Phillips, Adrian . 23.1 Phillips, Jaelan 22.09 Humphrey, Marlon . 24.04 Crosby, Maxx 22.11 Dugger, Kyle . 24.09 Hendrickson, Trey 23.04 Moore, Kenny . 24.1 Allen, Jonathan 23.06 Amos, Adrian . 24.11 Barnett, Derek 24.01 Clark, Chuck . 25.04 Dunlap, Carlos 24.05 Sorensen, Daniel . 25.06 Turay, Kemoko 24.06 Fitzpatrick, Minkah . 25.07 Ogbah, Emmanuel 24.12 Wilson, Donovan . 25.09 Armstead, Arik 25.01 Diggs, Trevon . 25.12 Heyward, Cameron 26.08 Mathieu, Tyrann . 27.06 Sweat, Josh 26.1 Jones, Josh . 27.11 Cox, Fletcher 26.12 Hooker, Amani . 27.02 Harris, Anthony . 27.09 Clinton-Dix, Ha Ha . 27.1 Holland, Jevon . 27.12 Rowe, Eric . 28.11 White, Tre’Davious .