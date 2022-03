2022 NFL top free-agent tracker

Below are the best free agents in their position. Adding in trades, this offseason projects to be one of the busiest years for players changing teams.

Quarterbacks

Player Age 2021 2022 Yards TDs Status Teddy Bridgewater 29 DEN MIA 3,158 20 1 year tbd Andy Dalton 34 CHI 1,515 8 Jameis Winston 28 NO 1,366 15 Tyrod Taylor 32 HOU 1,117 8 Cam Newton 32 CAR 913 9

Running backs

Player Age 2021 2022 Yards TDs Status Leonard Fournette 27 TB 1,266 10 Cordarrelle Patterson 30 ATL 1,166 11 Melvin Gordon 29 DEN 1,131 10 James Conner 26 ARI ARI 1,127 18 3-year, $21M Sony Michel 27 LAR 973 5 Chase Edmonds 26 ARI MIA 903 2 2-year, $12.6M Rashaad Penny 26 SEA 797 6 Devonta Freeman 30 BAL 766 6 D’Ernest Johnson 26 CLE 671 3 Brandon Bolden 32 NE 631 3 J.D. McKissic 28 WAS 609 4 Latavius Murray 32 BAL 576 6 Justin Jackson 26 LAC 542 2 Alex Collins 27 SEA 498 2 Ronald Jones II 24 TB 492 4 Boston Scott 26 PHI 461 7 David Johnson 30 HOU 453 1 Tevin Coleman 29 NYJ NYJ 405 0 1-year, $2M Giovani Bernard 30 TB 181 3 Jerick McKinnon 30 KC 169 1 James White 30 NE 132 1 Raheem Mostert 30 SF 20 0

Wide receivers

Player Age 2021 2022 Yards TDs Status Davante Adams 29 GB 1,553 11 Franchised Mike Williams 27 LAC LAC 1,146 9 3-year, $60M Chris Godwin 26 TB 1,103 5 Franchised Christian Kirk 25 ARI JAC 982 5 4-year, $72M Jakobi Meyers 25 NE NE 866 2 2nd-round tender A.J. Green 33 ARI 848 3 Russell Gage 26 ATL 770 4 Emmanuel Sanders 35 BUF 626 4 Cedrick Wilson 26 DAL MIA 602 6 3-year, $22.8M Zay Jones 27 LV 546 0 Odell Beckham, Jr. 29 LAR 537 5 Allen Lazard 26 GB 513 8 Jalen Guyton 24 LAC LAC 448 3 1-year, $895k tender Jamison Crowder 29 NYJ 447 2 Michael Gallup 26 DAL DAL 445 2 5-year, $62.5M Marquez Valdes-Scantling 27 GB 430 3 Allen Robinson 28 CHI 410 1 Olamide Zaccheaus 24 ATL 406 3 Sammy Watkins 29 BAL 394 1 Zach Pascal 27 IND 384 3 Tre’Quan Smith 26 NO 377 3 T.Y. Hilton 32 IND 331 3 DJ Chark 25 JAC 154 2 JuJu Smith-Schuster 25 PIT 129 0 Will Fuller 28 MIA 26 0

Tight ends