2022 fantasy football rookie dynasty/keeper rankings

Looking for fantasy football rookie rankings for your dynasty or partial-keeper league? We have you covered.

Of course, injuries and radical personnel changes cannot be forecasted with much certainty. Variations in league settings and scoring formats notwithstanding, here are snapshot rankings depicting how the top rookies stack up for the long haul.

Dynasty fantasy football rankings by position

Rnd Player Pos Tm Rnd Player Pos Tm 1 Kenny Pickett QB PIT 1 Treylon Burks WR TEN 2 Desmond Ridder QB ATL 2 Drake London WR ATL 3 Matt Corral QB CAR 3 Chris Olave WR NO 4 Malik Willis QB TEN 4 Skyy Moore WR KC 5 Sam Howell QB WAS 5 Christian Watson WR GB 6 Bailey Zappe QB NE 6 Garrett Wilson WR NYJ 7 Skylar Thompson QB MIA 7 Jahan Dotson WR WAS 8 Brock Purdy QB SF 8 Alec Pierce WR IND 9 Chris Oladokun QB PIT 9 Jameson Williams WR DET Rnd Player Pos Tm 10 Jalen Tolbert WR DAL 1 Breece Hall RB NYJ 11 David Bell WR CLE 2 Dameon Pierce RB HOU 12 George Pickens WR PIT 3 Kenneth Walker RB SEA 13 Tyquan Thornton WR NE 4 Tyler Allgeier RB ATL 14 Wan’Dale Robinson WR NYG 5 Keaontay Ingram RB ARI 15 John Metchie WR HOU 6 Isaiah Spiller RB LAC 16 Kyle Philips WR TEN 7 Hassan Haskins RB TEN 17 Velus Jones WR CHI 8 James Cook RB BUF 18 Justyn Ross WR KC 9 Brian Robinson RB WAS 19 Danny Gray WR SF 10 Zamir White RB LV 20 Calvin Austin WR PIT 11 Rachaad White RB TB 21 Erik Ezukanma WR MIA 12 Jerome Ford RB CLE 22 Romeo Doubs WR GB 13 Snoop Conner RB JAX 23 Khalil Shakir WR BUF 14 Kyren Williams RB LAR 24 Montrell Washington WR DEN 15 Tyler Badie RB BAL 25 Jalen Nailor WR MIN 16 Trestan Ebner RB CHI 26 Michael Woods WR CLE 17 Tyrion Davis-Price RB SF 27 Bo Melton WR SEA 18 Pierre Strong RB NE 28 Dareke Young WR SEA 19 Kevin Harris RB NE 29 Samori Toure WR GB 20 Ty Chandler RB MIN 21 Isaih Pacheco RB KC 22 Brittain Brown RB LV 23 Zander Horvath RB LAC Rnd Player Pos Tm 1 Trey McBride TE ARI 2 Jelani Woods TE IND 3 Chigoziem Okonkwo TE TEN 4 Daniel Bellinger TE NYG 5 Cole Turner TE WAS 6 Cade Otton TE TB 7 Greg Dulcich TE DEN 8 Jake Ferguson TE DAL 9 Charlie Kolar TE BAL 10 Jeremy Ruckert TE NYJ 11 Grant Calcaterra TE PHI 12 John FitzPatrick TE ATL 13 Teagan Quitoriano TE HOU 14 James Mitchell TE DET 15 Ko Kieft TE TB 16 Isaiah Likely TE BAL 17 Nick Muse TE MIN 18 Andrew Ogletree TE IND 19 Connor Heyward TE/FB PIT

Dynasty rankings mixed positions