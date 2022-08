Fantasy football expert league draft results: 10-team, PPR scoring

These are the results from the Huddle Fantasy Football Expert league with 10 teams. The draft was held on August 10. This is helpful to not only see where players are being drafted, but how fantasy football teams are being built.

Your fantasy football league draft should end up somewhat close to how this played out. Compare your draft pick to what these drafters did to get an idea of what sort of fantasy football team you can build.

This is an actual league that is played out and contains 18-man rosters and starts the standard line-up of QB, 2 RB, 3 WR, TE, Flex (RB, WR or TE), PK and DEF. Scoring of one point per ten yards rushed or received and one point per each 20 yards passing. All touchdowns are six points except four points per passing score. One point per reception is used. Standard scoring for both defenses and kickers.

The resulting teams can be seen here on the league website.

Draft

Pick Pos Round 1 Pick Pos Round 10 1.01 RB Taylor, Jonathan 10.01 RB Stevenson, Rhamondre 1.02 RB McCaffrey, Christian 10.02 PK Carlson, Daniel 1.03 RB Ekeler, Austin 10.03 QB Murray, Kyler 1.04 RB Henry, Derrick 10.04 RB Pollard, Tony 1.05 WR Kupp, Cooper 10.05 RB Pierce, Dameon 1.06 RB Cook, Dalvin 10.06 QB Burrow, Joe 1.07 WR Jefferson, Justin 10.07 QB Wilson, Russell 1.08 RB Chubb, Nick 10.08 TE Ertz, Zach 1.09 RB Harris, Najee 10.09 RB Carter, Michael 1.10 RB Swift, D’Andre 10.10 RB Hines, Nyheim Round 2 Round 11 2.01 WR Diggs, Stefon 11.01 QB Hurts, Jalen 2.02 WR Adams, Davante 11.02 RB Spiller, Isaiah 2.03 WR Chase, Ja’Marr 11.03 RB Robinson, James 2.04 RB Mixon, Joe 11.04 RB Cook, James 2.05 RB Barkley, Saquon 11.05 RB Gordon, Melvin 2.06 TE Kelce, Travis 11.06 WR Williams, Jameson 2.07 WR Lamb, CeeDee 11.07 QB Prescott, Dak 2.08 RB Jones, Aaron 11.08 WR Parker, DeVante 2.09 WR Evans, Mike 11.09 Def Rams 2.10 RB Akers, Cam 11.10 QB Cousins, Kirk Round 3 Round 12 3.01 WR Pittman, Michael 12.01 WR Pickens, George 3.02 WR Hill, Tyreek 12.02 WR Chark, D.J. 3.03 WR Samuel, Deebo 12.03 WR Burks, Treylon 3.04 RB Kamara, Alvin 12.04 TE Knox, Dawson 3.05 RB Elliott, Ezekiel 12.05 RB Mattison, Alexander 3.06 RB Montgomery, David 12.06 RB Pacheco, Isiah 3.07 RB Fournette, Leonard 12.07 RB Mack, Marlon 3.08 RB Williams, Javonte 12.08 WR Toney, Kadarius 3.09 RB Conner, James 12.09 RB Allgeier, Tyler 3.10 TE Pitts, Kyle 12.10 WR Collins, Nico Round 4 Round 13 4.01 WR Brown, A.J. 13.01 TE Everett, Gerald 4.02 RB Gibson, Antonio 13.02 WR Claypool, Chase 4.03 TE Andrews, Mark 13.03 QB Rodgers, Aaron 4.04 WR Allen, Keenan 13.04 TE Hooper, Austin 4.05 QB Allen, Josh 13.05 WR Boyd, Tyler 4.06 RB Etienne, Travis 13.06 WR Tolbert, Jalen 4.07 WR McLaurin, Terry 13.07 RB Herbert, Khalil 4.08 WR Higgins, Tee 13.08 RB White, Rachaad 4.09 RB Dobbins, J.K. 13.09 TE Gesicki, Mike 4.10 WR Cooks, Brandin 13.10 QB Carr, Derek Round 5 Round 14 5.01 QB Herbert, Justin 14.01 WR Dotson, Jahan 5.02 RB Mitchell, Elijah 14.02 RB McKissic, J.D. 5.03 RB Hall, Breece 14.03 WR Moore, Skyy 5.04 WR Moore, D.J. 14.04 QB Stafford, Matthew 5.05 WR St. Brown, Amon-Ra 14.05 Def Colts 5.06 WR Waddle, Jaylen 14.06 Def 49ers 5.07 WR Johnson, Diontae 14.07 QB Lance, Trey 5.08 WR Williams, Mike 14.08 WR Moore, Rondale 5.09 WR Cooper, Amari 14.09 QB Tagovailoa, Tua 5.10 RB Harris, Damien 14.10 RB Gainwell, Kenneth Round 6 Round 15 6.01 WR Robinson, Allen 15.01 Def Bills 6.02 WR Thielen, Adam 15.02 QB Lawrence, Trevor 6.03 RB Jacobs, Josh 15.03 RB Henderson, Darrell 6.04 WR Metcalf, DK 15.04 WR Valdes-Scantling, Marquez 6.05 WR Smith-Schuster, JuJu 15.05 Def Cowboys 6.06 QB Mahomes, Patrick 15.06 PK Gay, Matt 6.07 TE Kittle, George 15.07 WR Wilson, Garrett 6.08 WR Sutton, Courtland 15.08 WR Olave, Chris 6.09 TE Waller, Darren 15.09 WR Jones, Marvin 6.10 WR Davis, Gabriel 15.10 WR Jones, Julio Round 7 Round 16 7.01 TE Schultz, Dalton 16.01 Def Packers 7.02 WR Brown, Marquise 16.02 WR Davis, Corey 7.03 RB Dillon, AJ 16.03 Def Buccaneers 7.04 RB Singletary, Devin 16.04 TE Njoku, David 7.05 RB Walker III, Kenneth 16.05 RB Davis-Price, Tyrion 7.06 WR Jeudy, Jerry 16.06 PK Tucker, Justin 7.07 WR Thomas, Michael 16.07 WR Landry, Jarvis 7.08 RB Patterson, Cordarrelle 16.08 Def Saints 7.09 WR Mooney, Darnell 16.09 RB Foreman, D’Onta 7.10 RB Hunt, Kareem 16.10 PK McPherson, Evan Round 8 Round 17 8.01 WR Hopkins, DeAndre 17.01 WR Osborn, K.J. 8.02 QB Jackson, Lamar 17.02 Def Dolphins 8.03 WR Moore, Elijah 17.03 TE Henry, Hunter 8.04 RB Edwards-Helaire, Clyde 17.04 Def Chargers 8.05 WR Godwin, Chris 17.05 TE Kmet, Cole 8.06 WR Kirk, Christian 17.06 WR Palmer, Josh 8.07 WR Lazard, Allen 17.07 Def Browns 8.08 WR Woods, Robert 17.08 WR Gallup, Michael 8.09 WR Bateman, Rashod 17.09 TE Fant, Noah 8.10 WR Aiyuk, Brandon 17.10 PK Bass, Tyler Round 9 Round 18 9.01 RB Edmonds, Chase 18.01 RB Williams, Jamaal 9.02 WR Smith, DeVonta 18.02 WR Bourne, Kendrick 9.03 QB Brady, Tom 18.03 PK Succop, Ryan 9.04 RB Sanders, Miles 18.04 PK Butker, Harrison 9.05 WR London, Drake 18.05 TE Brate, Cameron 9.06 TE Goedert, Dallas 18.06 RB White, Zamir 9.07 RB Penny, Rashaad 18.07 PK Blankenship, Rodrigo 9.08 WR Renfrow, Hunter 18.08 PK Gould, Robbie 9.09 TE Hockenson, T.J. 18.09 PK Prater, Matt 9.10 WR Lockett, Tyler x 18.10 Def Patriots

Positions