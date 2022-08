Fantasy football expert league results: 12-team, IDP

These are the results from the Huddle Expert IDP league with 12 teams. The slow draft was held between August 10 and August 27.

This is an actual league that is played out and contains 28-man rosters and starts the line-up of QB, 2 RB, 3 WR, TE, Flex (RB, WR or TE), PK and DEF. On the defensive side, the starters are 2 DL, 3 DB, 3 LB and one flex (DL, DB or LB). Scoring of one point per ten yards rushed or received and one point per each 20 yards passing. All touchdowns are six points except four points per passing score. One point per reception is used.

Defensive players are awarded six points for any touchdown, 3 points per forced fumble, fumble receiver or interception. One point per pass defenses. Two points per tackle and one point per assisted tackle. Sacks are worth three points and safeties are three points.

Draft

Round 1 Round 15 1.01 RB Taylor, Jonathan x 15.01 LB Kirksey, Christian 1.02 RB Henry, Derrick 15.02 LB Williams, Quincy 1.03 WR Jefferson, Justin 15.03 WR Olave, Chris 1.04 RB McCaffrey, Christian 15.04 WR Woods, Robert 1.05 WR Chase, Ja’Marr 15.05 WR Pickens, George 1.06 RB Ekeler, Austin 15.06 RB Spiller, Isaiah 1.07 RB Harris, Najee 15.07 LB Milano, Matt 1.08 WR Kupp, Cooper 15.08 S Curl, Kamren 1.09 RB Cook, Dalvin 15.09 DE Gary, Rashan 1.10 RB Barkley, Saquon 15.10 S Mathieu, Tyrann 1.11 RB Swift, D’Andre 15.11 S Byard, Kevin 1.12 RB Mixon, Joe 15.12 LB Tranquill, Drue Round 2 Round 16 2.01 RB Jones, Aaron 16.01 S Bates, Jessie 2.02 RB Chubb, Nick 16.02 TE Freiermuth, Pat 2.03 WR Adams, Davante 16.03 TE Gesicki, Mike 2.04 WR Diggs, Stefon 16.04 WR Boyd, Tyler 2.05 WR Lamb, CeeDee 16.05 DT Buckner, DeForest 2.06 RB Conner, James 16.06 DE Hubbard, Sam 2.07 RB Williams, Javonte 16.07 WR Doubs, Romeo 2.08 RB Elliott, Ezekiel 16.08 S Bell, Vonn 2.09 RB Fournette, Leonard 16.09 DE Landry, Harold 2.10 TE Kelce, Travis 16.10 RB McKissic, J.D. 2.11 RB Kamara, Alvin 16.11 S Poyer, Jordan 2.12 WR Samuel, Deebo 16.12 LB Evans, Rashaan Round 3 Round 17 3.01 RB Akers, Cam 17.01 S Kearse, Jayron 3.02 WR Higgins, Tee 17.02 DE Jones, Chandler 3.03 WR Evans, Mike 17.03 QB Rodgers, Aaron 3.04 WR Hill, Tyreek 17.04 RB White, Rachaad 3.05 RB Gibson, Antonio 17.05 LB Simmons, Isaiah 3.06 WR Pittman, Michael 17.06 DE Hendrickson, Trey 3.07 WR Allen, Keenan 17.07 QB Lance, Trey 3.08 RB Etienne, Travis 17.08 WR Collins, Nico 3.09 WR Robinson, Allen 17.09 S McKinney, Xavier 3.10 TE Pitts, Kyle 17.10 LB Queen, Patrick 3.11 QB Allen, Josh 17.11 LB Hicks, Jordan 3.12 WR Moore, D.J. 17.12 WR Claypool, Chase Round 4 Round 18 4.01 DE Watt, T.J. 18.01 WR Parker, DeVante 4.02 RB Jacobs, Josh 18.02 LB Walker, Quay 4.03 RB Hall, Breece 18.03 RB Allgeier, Tyler 4.04 RB Montgomery, David 18.04 RB Williams, Jamaal 4.05 WR Brown, A.J. 18.05 LB Werner, Pete 4.06 TE Andrews, Mark 18.06 TE Smith Jr., Irv 4.07 WR Sutton, Courtland 18.07 DE Hutchinson, Aidan 4.08 WR Waddle, Jaylen 18.08 RB Mack, Marlon 4.09 WR McLaurin, Terry 18.09 LB Grugier-Hill, Kamu 4.10 RB Dobbins, J.K. 18.10 TE Njoku, David 4.11 TE Waller, Darren 18.11 WR Burks, Treylon 4.12 WR Mooney, Darnell 18.12 S Walker, Tracy Round 5 Round 19 5.01 QB Herbert, Justin 19.01 WR Dotson, Jahan 5.02 QB Burrow, Joe 19.02 LB Walker, Anthony 5.03 DE Garrett, Myles 19.03 WR Meyers, Jakobi 5.04 RB Mitchell, Elijah 19.04 S Dugger, Kyle 5.05 TE Kittle, George 19.05 WR Golladay, Kenny 5.06 WR Smith-Schuster, JuJu 19.06 LB Cunningham, Zach 5.07 WR Thielen, Adam 19.07 LB Greenlaw, Dre 5.08 WR Cooks, Brandin 19.08 DE Greenard, Jonathan 5.09 WR Williams, Mike 19.09 TE Kmet, Cole 5.10 QB Mahomes, Patrick 19.10 WR Davis, Corey 5.11 WR Johnson, Diontae 19.11 S Hamilton, Kyle 5.12 TE Schultz, Dalton 19.12 S Woods, Xavier Round 6 Round 20 6.01 WR Bateman, Rashod 20.01 WR Jones, Julio 6.02 WR Jeudy, Jerry 20.02 S Cine, Lewis 6.03 WR Metcalf, DK 20.03 QB Carr, Derek 6.04 QB Murray, Kyler 20.04 S Delpit, Grant 6.05 QB Hurts, Jalen 20.05 S Whitehead, Jordan 6.06 WR Thomas, Michael 20.06 WR Valdes-Scantling, Marquez 6.07 RB Edwards-Helaire, Clyde 20.07 S Rapp, Taylor 6.08 QB Jackson, Lamar 20.08 S Simmons, Justin 6.09 WR Brown, Marquise 20.09 WR Wilson, Garrett 6.10 RB Sanders, Miles 20.10 S Ryan, Logan 6.11 RB Hunt, Kareem 20.11 S Maye, Marcus 6.12 RB Penny, Rashaad 20.12 DT Allen, Jonathan Round 7 Round 21 7.01 RB Walker III, Kenneth 21.01 LB Bentley, Ja’Whaun 7.02 WR Davis, Gabriel 21.02 CB Moore, Kenny 7.03 DE Bosa, Nick 21.03 DE Miller, Von 7.04 WR Godwin, Chris 21.04 S Brisker, Jaquan 7.05 DT Donald, Aaron 21.05 LB Pratt, Germaine 7.06 LB Brooks, Jordyn 21.06 WR Hardman, Mecole 7.07 LB Wagner, Bobby 21.07 S Amos, Adrian 7.08 RB Dillon, AJ 21.08 S Cross, Nick 7.09 WR St. Brown, Amon-Ra 21.09 LB Deablo, Divine 7.10 RB Singletary, Devin 21.10 LB Gay, Willie 7.11 LB Leonard, Shaquille 21.11 DE Walker, Travon 7.12 WR Moore, Elijah 21.12 RB Herbert, Khalil Round 8 Round 22 8.01 QB Wilson, Russell 22.01 LB Singleton, Alex 8.02 LB Smith, Roquan 22.02 RB Mattison, Alexander 8.03 DE Hunter, Danielle 22.03 DE Lawrence, Demarcus 8.04 LB Martinez, Blake 22.04 DE Sweat, Montez 8.05 LB Oluokun, Foyesade 22.05 LB Collins, Zaven 8.06 DE Jordan, Cameron 22.06 LB Crowder, Tae 8.07 RB Gordon, Melvin 22.07 TE Hooper, Austin 8.08 LB Parsons, Micah 22.08 TE Okwuegbunam, Albert 8.09 LB Mosley, C.J. 22.09 DE Barrett, Shaq 8.10 LB White, Devin 22.10 LB Anzalone, Alex 8.11 LB Campbell, De’Vondre 22.11 QB Cousins, Kirk 8.12 DE Bosa, Joey 22.12 S Fuller, Jordan Round 9 Round 23 9.01 LB Warner, Fred 23.01 WR Gallup, Michael 9.02 WR Lazard, Allen 23.02 DE Floyd, Leonard 9.03 RB Pierce, Dameon 23.03 LB Dean, Nakobe 9.04 LB Holcomb, Cole 23.04 TE Henry, Hunter 9.05 RB Pollard, Tony 23.05 QB Lawrence, Trevor 9.06 WR Hopkins, DeAndre 23.06 QB Tagovailoa, Tua 9.07 RB Harris, Damien 23.07 RB McKinnon, Jerick 9.08 RB Stevenson, Rhamondre 23.08 DE Williams, Leonard 9.09 LB Wilson, Logan 23.09 WR McKenzie, Isaiah 9.10 LB Kendricks, Eric 23.10 S Reid, Justin 9.11 TE Hockenson, T.J. 23.11 QB Jones, Mac 9.12 RB Edmonds, Chase 23.12 DT Simmons, Jeffery Round 10 Round 24 10.01 LB Perryman, Denzel 24.01 RB Benjamin, Eno 10.02 WR Cooper, Amari 24.02 WR Landry, Jarvis 10.03 WR Aiyuk, Brandon 24.03 LB Barnes, Derrick 10.04 RB Patterson, Cordarrelle 24.04 WR Jones, Marvin 10.05 TE Goedert, Dallas 24.05 WR Palmer, Josh 10.06 WR Kirk, Christian 24.06 CB Diggs, Trevon 10.07 LB David, Lavonte 24.07 LB Al-Shaair, Azeez 10.08 WR London, Drake 24.08 RB Mostert, Raheem 10.09 QB Brady, Tom 24.09 QB Ryan, Matt 10.10 WR Smith, DeVonta 24.10 CB Sneed, L’Jarius 10.11 WR Renfrow, Hunter 24.11 LB Griffith, Jonas 10.12 TE Ertz, Zach 24.12 TE Hill, Taysom Round 11 Round 25 11.01 WR Moore, Skyy 25.01 DE Young, Chase 11.02 LB Okereke, Bobby 25.02 DE Wilkins, Christian 11.03 LB Edmunds, Tremaine 25.03 RB White, Zamir 11.04 LB Bolton, Nick 25.04 S Jones, Brandon 11.05 S James, Derwin 25.05 WR Gage, Russell 11.06 S Chinn, Jeremy 25.06 DE Quinn, Robert 11.07 S Baker, Budda 25.07 DE Graham, Brandon 11.08 LB Owusu-Koramoah, Jeremiah 25.08 LB Rodriguez, Malcolm 11.09 RB Hines, Nyheim 25.09 RB Warren, Jaylen 11.10 RB Henderson, Darrell 25.10 WR Anderson, Robbie 11.11 LB Jones, Ernest 25.11 S Holland, Jevon 11.12 LB White, Kyzir 25.12 RB Davis, Mike Round 12 Round 26 12.01 S Fitzpatrick, Minkah 26.01 RB Montgomery, Ty 12.02 DE Allen, Josh 26.02 RB Hubbard, Chuba 12.03 LB Lloyd, Devin 26.03 CB Surtain II, Patrick 12.04 LB Barton, Cody 26.04 LB Walker, Mykal 12.05 WR Toney, Kadarius 26.05 S Love, Julian 12.06 LB Davis, Demario 26.06 LB Bush, Devin 12.07 QB Prescott, Dak 26.07 TE Engram, Evan 12.08 RB Cook, James 26.08 S Hyde, Micah 12.09 TE Knox, Dawson 26.09 RB Williams, Darrel 12.10 S Thompson, Jalen 26.10 QB Mills, Davis 12.11 S Smith, Harrison 26.11 CB Ramsey, Jalen 12.12 S Adams, Jamal 26.12 QB Tannehill, Ryan Round 13 Round 27 13.01 DT Heyward, Cameron 27.01 RB Dallas, DeeJay 13.02 RB Robinson, Brian 27.02 TE Hurst, Hayden 13.03 LB Thompson, Shaq 27.03 RB Drake, Kenyan 13.04 RB Robinson, James 27.04 DE Judon, Matt 13.05 LB Edwards, T.J. 27.05 WR Williams, Jameson 13.06 LB Davis, Jamin 27.06 S Jackson, Eddie 13.07 QB Stafford, Matthew 27.07 RB Abdullah, Ameer 13.08 LB Long, David 27.08 RB Foreman, D’Onta 13.09 LB Jack, Myles 27.09 QB Winston, Jameis 13.10 WR Lockett, Tyler 27.10 S Gardner-Johnson, Chauncey 13.11 DE Reddick, Haason 27.11 WR Green, A.J. 13.12 LB Jones, Deion 27.12 QB Fields, Justin Round 14 Round 28 14.01 RB Pacheco, Isiah 28.01 WR Tolbert, Jalen 14.02 WR Chark, D.J. 28.02 WR Watson, Christian 14.03 DE Burns, Brian 28.03 WR Osborn, K.J. 14.04 DE Crosby, Maxx 28.04 TE Fant, Noah 14.05 RB Carter, Michael 28.05 DE Rousseau, Gregory 14.06 RB Gainwell, Kenneth 28.06 WR Jones, Zay 14.07 S Winfield, Antoine 28.07 WR Crowder, Jamison 14.08 DE Mack, Khalil 28.08 DE Ogbah, Emmanuel 14.09 LB Baker, Jerome 28.09 S Pitre, Jalen 14.10 S Abram, Johnathan 28.10 WR Moore, Rondale 14.11 LB Morrow, Nicholas 28.11 LB Vander Esch, Leighton 14.12 LB Jewell, Josey 28.12 TE Jordan, Brevin

Positions

Quarterbacks Wide Receiers 3.11 Allen, Josh x 1.03 Jefferson, Justin 5.01 Herbert, Justin 1.05 Chase, Ja’Marr 5.02 Burrow, Joe 1.08 Kupp, Cooper 5.10 Mahomes, Patrick 2.03 Adams, Davante 6.04 Murray, Kyler 2.04 Diggs, Stefon 6.05 Hurts, Jalen 2.05 Lamb, CeeDee 6.08 Jackson, Lamar 2.12 Samuel, Deebo 8.01 Wilson, Russell 3.02 Higgins, Tee 10.09 Brady, Tom 3.03 Evans, Mike 12.07 Prescott, Dak 3.04 Hill, Tyreek 13.07 Stafford, Matthew 3.06 Pittman, Michael 17.03 Rodgers, Aaron 3.07 Allen, Keenan 17.07 Lance, Trey 3.09 Robinson, Allen 20.03 Carr, Derek 3.12 Moore, D.J. 22.11 Cousins, Kirk 4.05 Brown, A.J. 23.05 Lawrence, Trevor 4.07 Sutton, Courtland 23.06 Tagovailoa, Tua 4.08 Waddle, Jaylen 23.11 Jones, Mac 4.09 McLaurin, Terry 24.09 Ryan, Matt 4.12 Mooney, Darnell 26.10 Mills, Davis 5.06 Smith-Schuster, JuJu 26.12 Tannehill, Ryan 5.07 Thielen, Adam 27.09 Winston, Jameis 5.08 Cooks, Brandin 27.12 Fields, Justin 5.09 Williams, Mike Running Backs 5.11 Johnson, Diontae 1.01 Taylor, Jonathan 6.01 Bateman, Rashod 1.02 Henry, Derrick 6.02 Jeudy, Jerry 1.04 McCaffrey, Christian 6.03 Metcalf, DK 1.06 Ekeler, Austin 6.06 Thomas, Michael 1.07 Harris, Najee 6.09 Brown, Marquise 1.09 Cook, Dalvin 7.02 Davis, Gabriel 1.10 Barkley, Saquon 7.04 Godwin, Chris 1.11 Swift, D’Andre 7.09 St. Brown, Amon-Ra 1.12 Mixon, Joe 7.12 Moore, Elijah 2.01 Jones, Aaron 9.02 Lazard, Allen 2.02 Chubb, Nick 9.06 Hopkins, DeAndre 2.06 Conner, James 10.02 Cooper, Amari 2.07 Williams, Javonte 10.03 Aiyuk, Brandon 2.08 Elliott, Ezekiel 10.06 Kirk, Christian 2.09 Fournette, Leonard 10.08 London, Drake 2.11 Kamara, Alvin 10.10 Smith, DeVonta 3.01 Akers, Cam 10.11 Renfrow, Hunter 3.05 Gibson, Antonio 11.01 Moore, Skyy 3.08 Etienne, Travis 12.05 Toney, Kadarius 4.02 Jacobs, Josh 13.10 Lockett, Tyler 4.03 Hall, Breece 14.02 Chark, D.J. 4.04 Montgomery, David 15.03 Olave, Chris 4.10 Dobbins, J.K. 15.04 Woods, Robert 5.04 Mitchell, Elijah 15.05 Pickens, George 6.07 Edwards-Helaire, Clyde 16.04 Boyd, Tyler 6.10 Sanders, Miles 16.07 Doubs, Romeo 6.11 Hunt, Kareem 17.08 Collins, Nico 6.12 Penny, Rashaad 17.12 Claypool, Chase 7.01 Walker III, Kenneth 18.01 Parker, DeVante 7.08 Dillon, AJ 18.11 Burks, Treylon 7.10 Singletary, Devin 19.01 Dotson, Jahan 8.07 Gordon, Melvin 19.03 Meyers, Jakobi 9.03 Pierce, Dameon 19.05 Golladay, Kenny 9.05 Pollard, Tony 19.10 Davis, Corey 9.07 Harris, Damien 20.01 Jones, Julio 9.08 Stevenson, Rhamondre 20.06 Valdes-Scantling, Marquez 9.12 Edmonds, Chase 20.09 Wilson, Garrett 10.04 Patterson, Cordarrelle 21.06 Hardman, Mecole 11.09 Hines, Nyheim 23.01 Gallup, Michael 11.10 Henderson, Darrell 23.09 McKenzie, Isaiah 12.08 Cook, James 24.02 Landry, Jarvis 13.02 Robinson, Brian 24.04 Jones, Marvin 13.04 Robinson, James 24.05 Palmer, Josh 14.01 Pacheco, Isiah 25.05 Gage, Russell 14.05 Carter, Michael 25.10 Anderson, Robbie 14.06 Gainwell, Kenneth 27.05 Williams, Jameson 15.06 Spiller, Isaiah 27.11 Green, A.J. 16.10 McKissic, J.D. 28.01 Tolbert, Jalen 17.04 White, Rachaad 28.02 Watson, Christian 18.03 Allgeier, Tyler 28.03 Osborn, K.J. 18.04 Williams, Jamaal 28.06 Jones, Zay 18.08 Mack, Marlon 28.07 Crowder, Jamison 21.12 Herbert, Khalil 28.10 Moore, Rondale 22.02 Mattison, Alexander Tight Ends 23.07 McKinnon, Jerick 2.10 Kelce, Travis 24.01 Benjamin, Eno 3.10 Pitts, Kyle 24.08 Mostert, Raheem 4.06 Andrews, Mark 25.03 White, Zamir 4.11 Waller, Darren 25.09 Warren, Jaylen 5.05 Kittle, George 25.12 Davis, Mike 5.12 Schultz, Dalton 26.01 Montgomery, Ty 9.11 Hockenson, T.J. 26.02 Hubbard, Chuba 10.05 Goedert, Dallas 26.09 Williams, Darrel 10.12 Ertz, Zach 27.01 Dallas, DeeJay 12.09 Knox, Dawson 27.03 Drake, Kenyan 16.02 Freiermuth, Pat 27.07 Abdullah, Ameer 16.03 Gesicki, Mike 27.08 Foreman, D’Onta 18.06 Smith Jr., Irv 18.10 Njoku, David 19.09 Kmet, Cole 22.07 Hooper, Austin 22.08 Okwuegbunam, Albert 23.04 Henry, Hunter 24.12 Hill, Taysom 26.07 Engram, Evan 27.02 Hurst, Hayden 28.04 Fant, Noah 28.12 Jordan, Brevin