Fantasy football playoff draft player rankings

The following set of PPR rankings are geared toward anyone in a draft-n-hold fantasy football playoff league. The forecasted number of games played largely drives each player’s rankings, so feel free to use this as a baseline rather than a be-all, end-all approach to choosing a playoff-long roster.

For weekly lineup rankings and projections, make sure to check out our Start/Bench Tool each Thursday of the postseason.

Playoff draft rankings (entire playoff run)

Positional rankings

Rk Pos Player Team Proj GP Rk Pos Player Team Proj GP 1 QB Patrick Mahomes KC 3 1 WR Ja’Marr Chase CIN 3 2 QB Joe Burrow CIN 3 2 WR Tee Higgins CIN 3 3 QB Josh Allen BUF 2 3 WR Deebo Samuel SF 4 4 QB Brock Purdy SF 4 4 WR Brandon Aiyuk SF 4 5 QB Jalen Hurts PHI 2 5 WR Stefon Diggs BUF 2 6 QB Justin Herbert LAC 2 6 WR J. Jefferson MIN 2 7 QB Tom Brady TB 2 7 WR A.J. Brown PHI 2 8 QB Kirk Cousins MIN 2 8 WR Keenan Allen LAC 2 9 QB Dak Prescott DAL 1 9 WR Chris Godwin TB 2 10 QB Daniel Jones NYG 1 10 WR DeVonta Smith PHI 2 11 QB Trevor Lawrence JAC 1 11 WR Tyler Boyd CIN 3 12 QB Geno Smith SEA 1 12 WR CeeDee Lamb DAL 1 13 QB T. Bridgewater MIA 1 13 WR Mike Evans TB 2 14 QB Skylar Thompson MIA 1 14 WR J. Smith-Schuster KC 3 15 QB Gardner Minshew PHI 2 15 WR Tyreek Hill MIA 1 16 QB Cooper Rush DAL 1 16 WR Mike Williams LAC 2 17 QB A. Brown BAL 1 17 WR Tyler Lockett SEA 1 18 QB Blaine Gabbert TB 2 18 WR Gabe Davis BUF 2 19 QB Tyrod Taylor NYG 1 19 WR Jaylen Waddle MIA 1 20 QB Nick Mullens MIN 2 20 WR Kadarius Toney KC 3 21 QB Chase Daniel LAC 2 21 WR Christian Kirk JAC 1 22 QB Brandon Allen CIN 3 22 WR DK Metcalf SEA 1 23 QB C.J. Beathard JAC 1 23 WR Isaiah Hodgins NYG 1 24 QB Case Keenum BUF 2 24 WR Russell Gage Jr. TB 2 25 QB Chad Henne KC 3 25 WR Zay Jones JAC 1 26 QB Josh Johnson SF 4 26 WR K.J. Osborn MIN 2 27 QB Drew Lock SEA 1 27 WR Adam Thielen MIN 2 INJ QB Lamar Jackson BAL 1 28 WR Darius Slayton NYG 1 INJ QB Tyler Huntley BAL 1 29 WR M. Valdes-Scantling KC 3 INJ QB Tua Tagovailoa MIA 1 30 WR Richie James NYG 1 INJ QB Jimmy Garoppolo SF 4 31 WR Mecole Hardman KC 3 Rk Pos Player Team Proj GP 32 WR Trenton Irwin CIN 3 1 RB Christian McCaffrey SF 4 33 WR Quez Watkins PHI 2 2 RB Jerick McKinnon KC 3 34 WR Joshua Palmer LAC 2 3 RB Austin Ekeler LAC 2 35 WR Jauan Jennings SF 4 4 RB Joe Mixon CIN 3 36 WR Isaiah McKenzie BUF 2 5 RB Isiah Pacheco KC 3 37 WR Julio Jones TB 2 6 RB Dalvin Cook MIN 2 38 WR Michael Gallup DAL 1 7 RB Leonard Fournette TB 2 39 WR Marvin Jones JAC 1 8 RB D. Singletary BUF 2 40 WR T.Y. Hilton DAL 1 9 RB Miles Sanders PHI 2 41 WR D. Robinson BAL 1 10 RB Elijah Mitchell SF 4 42 WR Jamal Agnew JAC 1 11 RB Saquon Barkley NYG 1 43 WR DeAndre Carter LAC 2 12 RB Rachaad White TB 2 44 WR Justin Watson KC 3 13 RB Tony Pollard DAL 1 45 WR Sammy Watkins BAL 1 14 RB Travis Etienne JAC 1 46 WR Trent Sherfield MIA 1 15 RB James Cook BUF 2 47 WR Skyy Moore KC 3 16 RB Ezekiel Elliott DAL 1 48 WR John Brown BUF 2 17 RB Samaje Perine CIN 3 49 WR Scotty Miller TB 2 18 RB J.K. Dobbins BAL 1 50 WR Cole Beasley BUF 2 19 RB Jeff Wilson Jr. MIA 1 51 WR Khalil Shakir BUF 2 20 RB Kenneth Walker III SEA 1 52 WR B. Perriman TB 2 21 RB Gus Edwards BAL 1 53 WR Devin Duvernay BAL 1 22 RB JaMycal Hasty JAC 1 54 WR Noah Brown DAL 1 23 RB Kyle Juszczyk SF 4 55 WR River Cracraft MIA 1 24 RB Alexander Mattison MIN 2 56 WR Cedrick Wilson MIA 1 25 RB Kenyan Drake BAL 1 57 WR Kenny Golladay NYG 1 INJ RB Raheem Mostert MIA 1 58 WR L. Treadwell SEA 1 27 RB K. Gainwell PHI 2 59 WR Ray-Ray McCloud SF 4 28 RB Joshua Kelley LAC 2 60 WR Jalen Reagor MIN 2 29 RB Boston Scott PHI 2 61 WR Zach Pascal PHI 2 30 RB Nyheim Hines BUF 2 62 WR Cade Johnson SEA 1 31 RB DeeJay Dallas SEA 1 63 WR Marcus Johnson NYG 1 32 RB Matt Breida NYG 1 64 WR James Proche BAL 1 33 RB Ronald Jones KC 3 65 WR Penny Hart SEA 1 34 RB C.J. Ham MIN 2 66 WR Danny Gray SF 4 35 RB Isaiah Spiller LAC 2 67 WR KaVontae Turpin DAL 1 36 RB Larry Rountree LAC 2 68 WR Dareke Young SEA 1 37 RB Jordan Mason SF 4 69 WR Jalen Tolbert DAL 1 38 RB Chris Evans CIN 3 70 WR Erik Ezukanma MIA 1 39 RB Michael Burton KC 3 71 WR Tylan Wallace BAL 1 40 RB Reggie Gilliam BUF 2 72 WR Trent Taylor CIN 3 41 RB Zander Horvath LAC 2 73 WR Jalen Nailor MIN 2 42 RB Trayveon Williams CIN 3 74 WR Stanley Morgan CIN 3 43 RB Tyrion Davis-Price SF 4 75 WR Michael Bandy LAC 2 44 RB Justice Hill BAL 1 Rk Pos Player Team Proj GP 45 RB Malik Davis DAL 1 1 TE Travis Kelce KC 3 46 RB Alec Ingold MIA 1 2 TE George Kittle SF 4 47 RB Trey Sermon PHI 2 3 TE T.J. Hockenson MIN 2 48 RB Ke’Shawn Vaughn TB 2 4 TE Dawson Knox BUF 2 49 RB Ty Chandler MIN 2 5 TE Dallas Goedert PHI 2 50 RB Giovani Bernard TB 2 6 TE Cade Otton TB 2 51 RB Duke Johnson BUF 2 7 TE Mark Andrews BAL 1 52 RB Kene Nwangwu MIN 2 8 TE Evan Engram JAC 1 53 RB Gary Brightwell NYG 1 9 TE Dalton Schultz DAL 1 54 RB Snoop Conner JAC 1 10 TE Hayden Hurst CIN 3 55 RB Patrick Ricard BAL 1 11 TE Gerald Everett LAC 2 56 RB Salvon Ahmed MIA 1 12 TE Noah Fant SEA 1 57 RB G. Igwebuike SEA 1 13 TE Colby Parkinson SEA 1 58 RB Nick Bellore SEA 1 14 TE Daniel Bellinger NYG 1 INJ RB C. Edwards-Helaire KC 3 15 TE Mike Gesicki MIA 1 Rk Pos Player Team Proj GP 16 TE Noah Gray KC 3 1 PK Robbie Gould SF 4 17 TE Cameron Brate TB 2 2 PK Evan McPherson CIN 3 18 TE Isaiah Likely BAL 1 3 PK Harrison Butker KC 3 19 TE Blake Bell KC 3 4 PK Ryan Succop TB 2 20 TE Johnny Mundt MIN 2 5 PK Tyler Bass BUF 2 21 TE Irv Smith MIN 2 6 PK Greg Joseph MIN 2 22 TE Donald Parham LAC 2 7 PK Cameron Dicker LAC 2 23 TE Jake Ferguson DAL 1 8 PK Justin Tucker BAL 1 24 TE Durham Smythe MIA 1 9 PK Jake Elliott PHI 2 25 TE Jack Stoll PHI 2 10 PK Brett Maher DAL 1 26 TE Ko Kieft TB 2 11 PK Jason Myers SEA 1 27 TE Tre’ McKitty LAC 2 12 PK Riley Patterson JAC 1 28 TE Tyler Kroft SF 4 13 PK Graham Gano NYG 1 29 TE Kyle Rudolph TB 2 14 PK Jason Sanders MIA 1 30 TE Josh Oliver BAL 1 Rk Pos Name Tm Proj GP 31 TE Tommy Sweeney BUF 2 1 DT 49ers SF 4 32 TE Mitchell Wilcox CIN 3 2 DT Chiefs KC 3 33 TE P. Hendershot DAL 1 3 DT Eagles PHI 2 34 TE Dan Arnold JAC 1 4 DT Bengals CIN 3 35 TE Quintin Morris BUF 2 5 DT Buccaneers TB 2 36 TE Nick Vannett NYG 1 6 DT Bills BUF 2 37 TE G. Calcaterra PHI 2 7 DT Chargers LAC 2 38 TE Devin Asiasi CIN 3 8 DT Cowboys DAL 1 39 TE Chris Manhertz JAC 1 9 DT Vikings MIN 2 10 DT Jaguars JAC 1 11 DT Giants NYG 1 12 DT Ravens BAL 1 13 DT Dolphins MIA 1 14 DT Seahawks SEA 1

Mixed positional rankings