Fantasy football playoff draft player rankings

The following set of PPR rankings are geared toward anyone in a redrafting fantasy football playoff contest. This update from last week’s release recalculates placement based on the outcomes of Wild Card Weekend contest. The forecasted number of total remaining games to be played largely factors into each player’s rankings, so feel free to use this as a baseline rather than a be-all, end-all approach to choosing a roster if you see the postseason shaking out in a different manner.

For weekly lineup rankings and projections, make sure to check out our Start/Bench Tool each Wednesday of the postseason.

Key: Upgrade / Downgrade

Playoff draft rankings (entire playoff run)

Positional rankings

Rk Pos Player Team Proj GP Rk Pos Player Team Proj GP 1 QB Patrick Mahomes KC 3 1 WR Deebo Samuel SF 3 2 QB Joe Burrow CIN 2 2 WR Ja’Marr Chase CIN 2 3 QB Brock Purdy SF 3 3 WR Tee Higgins CIN 2 INJ QB Jalen Hurts PHI 2 4 WR Brandon Aiyuk SF 3 5 QB Josh Allen BUF 1 5 WR Stefon Diggs BUF 1 6 QB Dak Prescott DAL 1 6 WR CeeDee Lamb DAL 1 INJ QB Trevor Lawrence JAC 1 7 WR A.J. Brown PHI 2 8 QB Daniel Jones NYG 1 8 WR J. Smith-Schuster KC 3 9 QB Gardner Minshew PHI 2 9 WR DeVonta Smith PHI 2 10 QB Cooper Rush DAL 1 10 WR Tyler Boyd CIN 2 11 QB Tyrod Taylor NYG 1 11 WR Gabe Davis BUF 1 12 QB Brandon Allen CIN 2 12 WR Kadarius Toney KC 3 13 QB C.J. Beathard JAC 1 13 WR Isaiah Hodgins NYG 1 14 QB Case Keenum BUF 1 14 WR Christian Kirk JAC 1 15 QB Chad Henne KC 3 15 WR Jauan Jennings SF 3 16 QB Josh Johnson SF 3 16 WR Zay Jones JAC 1 INJ QB Jimmy Garoppolo SF 3 17 WR Darius Slayton NYG 1 Rk Pos Player Team Proj GP 18 WR M. Valdes-Scantling KC 3 1 RB Christian McCaffrey SF 3 19 WR Richie James NYG 1 2 RB Jerick McKinnon KC 3 INJ WR Mecole Hardman KC 3 3 RB Joe Mixon CIN 2 21 WR Michael Gallup DAL 1 4 RB Isiah Pacheco KC 3 22 WR Quez Watkins PHI 2 5 RB Miles Sanders PHI 2 23 WR Trenton Irwin CIN 2 6 RB Saquon Barkley NYG 1 24 WR Khalil Shakir BUF 1 7 RB Travis Etienne JAC 1 25 WR Marvin Jones JAC 1 8 RB Elijah Mitchell SF 3 26 WR Cole Beasley BUF 1 9 RB James Cook BUF 1 27 WR T.Y. Hilton DAL 1 10 RB Tony Pollard DAL 1 INJ WR Jamal Agnew JAC 1 11 RB Ezekiel Elliott DAL 1 29 WR Justin Watson KC 3 12 RB Devin Singletary BUF 1 30 WR John Brown BUF 1 13 RB Samaje Perine CIN 2 31 WR Noah Brown DAL 1 14 RB JaMycal Hasty JAC 1 INJ WR Isaiah McKenzie BUF 1 15 RB Kyle Juszczyk SF 3 33 WR Skyy Moore KC 3 16 RB K. Gainwell PHI 2 34 WR Kenny Golladay NYG 1 17 RB Nyheim Hines BUF 1 35 WR Ray-Ray McCloud SF 3 18 RB Matt Breida NYG 1 36 WR Zach Pascal PHI 2 19 RB Boston Scott PHI 2 37 WR Marcus Johnson NYG 1 INJ RB C. Edwards-Helaire KC 3 38 WR Danny Gray SF 3 21 RB Jordan Mason SF 3 39 WR KaVontae Turpin DAL 1 22 RB Chris Evans CIN 2 40 WR Jalen Tolbert DAL 1 23 RB Michael Burton KC 3 41 WR Trent Taylor CIN 2 24 RB Reggie Gilliam BUF 1 42 WR Stanley Morgan CIN 2 25 RB Trayveon Williams CIN 2 Rk Pos Player Team Proj GP 26 RB Tyrion Davis-Price SF 3 1 TE Travis Kelce KC 3 27 RB Ronald Jones KC 3 2 TE George Kittle SF 3 28 RB Malik Davis DAL 1 3 TE Dawson Knox BUF 1 29 RB Trey Sermon PHI 2 4 TE Dallas Goedert PHI 2 30 RB Duke Johnson BUF 1 5 TE Dalton Schultz DAL 1 31 RB Gary Brightwell NYG 1 6 TE Evan Engram JAC 1 32 RB Snoop Conner JAC 1 7 TE Hayden Hurst CIN 2 Rk Pos Player Team Proj GP 8 TE Daniel Bellinger NYG 1 1 PK Robbie Gould SF 3 9 TE Noah Gray KC 3 2 PK Evan McPherson CIN 2 10 TE Blake Bell KC 3 3 PK Harrison Butker KC 3 11 TE Jake Ferguson DAL 1 4 PK Jake Elliott PHI 2 12 TE Jack Stoll PHI 2 5 PK Tyler Bass BUF 1 13 TE Tyler Kroft SF 3 6 PK Brett Maher DAL 1 14 TE Tommy Sweeney BUF 1 7 PK Riley Patterson JAC 1 15 TE Mitchell Wilcox CIN 2 8 PK Graham Gano NYG 1 16 TE P. Hendershot DAL 1 Rk Pos Name Tm Proj GP 17 TE Dan Arnold JAC 1 1 DT 49ers SF 3 18 TE Quintin Morris BUF 1 2 DT Chiefs KC 3 19 TE Nick Vannett NYG 1 3 DT Eagles PHI 2 20 TE G. Calcaterra PHI 2 4 DT Bengals CIN 2 21 TE Devin Asiasi CIN 2 5 DT Giants NYG 1 22 TE Chris Manhertz JAC 1 6 DT Bills BUF 1 7 DT Cowboys DAL 1 8 DT Jaguars JAC 1

Mixed positional rankings