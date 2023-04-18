USA Today Sports

2023 NFL top free-agent tracker

2023 NFL top free-agent tracker

Fantasy football player movement

2023 NFL top free-agent tracker

By April 18, 2023 10:08 am

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Below are the best free agents in their position. There are fewer big name wide receivers up for grabs than last year, but each position contains notable players that will be on fantasy rosters this season.

Quarterbacks

Player Age 2022 2023 Yards TDs Status
Lamar Jackson 26 BAL 2242 17 NE-Franchised
Derek Carr 31 LV NO 3522 24 4-year, $150M
Daniel Jones 26 NYG NYG 3205 15 4-year, $160M
Jimmy Garoppolo 31 SF LV 2437 16 3-year, $68M
Jacoby Brissett 30 CLE WAS 2608 12 1-year, $10M
Taylor Heinicke 30 WAS ATL 1859 12 2-year, $14M
Andy Dalton 35 NO CAR 2871 18 2-year, $10M
Carson Wentz 30 WAS 1755 11
Baker Mayfield 28 LAR TB 2163 10 1-year, $8.5M
Sam Darnold 26 CAR SF 1143 7 1-year, $4.5M

Running backs

Player Age 2022 2023 Yards TDs Status
Josh Jacobs 25 LV 2053 12 Franchised
Saquon Barkley 26 NYG 1650 10 Franchised
Leonard Fournette 28 TB 1191 6
Jamaal Williams 28 DET NO 1139 17 3-year, $12M
Tony Pollard 26 DAL 1378 12 1-year, $10M
Miles Sanders 26 PHI CAR 1347 11 4-year, $25M
David Montgomery 26 CHI DET 1117 6 3-year, $18M
Devin Singletary 25 BUF HOU 1099 6 1-year, $3.8M
Ezekiel Elliott 27 DAL 964 12
Jerick McKinnon 31 KC 803 10
Samaje Perine 27 CIN DEN 681 6 2-year, $7.5M
Latavius Murray 33 DEN 892 6
Jeff Wilson 27 MIA MIA 1045 6 2-year, $8.2M
Alexander Mattison 25 MIN MIN 374 6 2-year, $7M
Raheem Mostert 31 MIA MIA 1032 5 2-year, $7.6M
D’Onta Foreman 27 CAR CHI 940 5 1-year, $2M
Kenyan Drake 29 BAL 571 5
James Robinson 24 NYJ NE 476 5 2-year, $8M
Kareem Hunt 28 CLE 650 4
Dontrell Hilliard 28 TEN 322 4
Boston Scott 28 PHI PHI 232 3 1-year, $2M
Damien Harris 26 NE BUF 559 3 1-year, $1.8M
JaMycal Hasty 26 JAC JAC 320 3 2-year, $2.9M
Rashaad Penny 27 SEA PHI 362 2 1-year, $1.4M
Mark Ingram 33 NO 301 1
Ronald Jones II 26 KC DAL 92 1 1-year, $1.2M

Wide Receivers

Player Age 2022 2023 Yards TDs Status
JuJu Smith-Schuster 26 KC NE 933 3 3-year, $33M
Jakobi Meyers 26 NE LV 804 6 3-year, $33M
Allen Lazard 27 GB NYJ 788 6 4-year, $44M
Adam Thielen 32 MIN CAR 716 6 3-year, $25M
Mack Hollins 29 LV ATL 690 4 1-year, $25M
Marquise Goodwin 32 SEA CLE 387 4 1-year, TBD
Mecole Hardman 25 KC NYJ 297 4 1-year, $4.5M
Richie James 27 NYG KC 569 4 1-year, $1.2M
DJ Chark 26 DET CAR 502 3 1-year, $5M
Marvin Jones 33 JAC DET 529 3 1-year, $3M
Olamide Zaccheaus 26 ATL 533 3
Parris Campbell 26 IND NYG 581 3 1-year, $3M
Noah Brown 27 DAL HOU 555 3 1-year, $2.6M
Robert Woods 30 TEN HOU 527 2 2-year, $15.3M
Deandre Carter 30 LAC 538 3
Odell Beckham 30 LAR BAL na na 1-year, $15M
Nelson Agholor30 30 NE BAL 362 2 1-year, $3.3M
Julio Jones 34 TB 299 2
Chris Moore 30 HOU 526 2
Darius Slayton 26 NYG NYG 724 2 2-year, $12M
Sterling Shepard 30 NYG NYG 154 1 1-year,TBD
Randall Cobb 32 GB 417 1
Jarvis Landry 30 NO 272 1
Michael Thomas 30 NO NO 171 3 1-year, $10M
Zach Pascal 28 PHI ARI 150 1 2-year, $4.5M
Keelan Cole 30 LV LV 141 1 1-year, $1.2M
Sammy Watkins 30 BAL 325 0
T.Y. Hilton 33 DAL 121 0

Tight ends

Player Age 2022 2023 Yards TDs Status
Evan Engram 28 JAC 766 4 Franchised
Dalton Schultz 27 DAL HOU 577 5 1-year, $9M
Robert Tonyan Jr. 29 GB CHI 470 2 1-year, $2.7M
Austin Hooper 28 TEN LV 444 2 1-year, $2.8M
Jordan Akins 31 HOU CLE 425 3 2-year, $3.9M
Hayden Hurst 29 CIN CAR 414 2 3-year, $21.8M
Mike Gesicki 27 MIA NE 316 5 1-year, $9M
Irv Smith 24 MIN CIN 182 2 1-year, $1.8M

 

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