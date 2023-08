Fantasy football expert league draft results: 12-team, PPR scoring

These are the results from the Huddle Fantasy Football Expert league with 12 teams. The draft was held on August 11.

This is an actual league that is played out and contains 18-man rosters and starts the standard line-up of QB, 2 RB, 3 WR, TE, Flex (RB, WR or TE), PK and DEF. Scoring of one point per ten yards rushed or received and one point per each 20 yards passing. All touchdowns are six points except four points per passing score. One point per reception is used. Standard scoring for both defenses and kickers.

Participants

1. The Blitzed Podcast – Steve Gallo

2. FSP – Bill Robertson

3. USA TODAY Sports Weekly – Steve Gardner

4. Hot off the Wire News – Jared Byrd

5. TouchdownWire – Corey Bonini

6. Fantasy Sharks – Tony Holm

7. RT Sports – Jeff Paur

8. Footballguys – Clayton Gray

9. TitansWire – Mike Moraitis

10. The Huddle David Dorey

11. SportsbookWire – Andrew Reid

12. FF Today – Mike Kruger

The resulting rosters on MyFantasyLeague

Draft by Round

Round 1 Round 2 1.01 WR Jefferson, Justin 2.01 WR St. Brown, Amon-Ra 1.02 RB Robinson, Bijan 2.02 RB Barkley, Saquon 1.03 RB McCaffrey, Christian 2.03 WR Adams, Davante 1.04 RB Ekeler, Austin 2.04 RB Henry, Derrick 1.05 WR Chase, Ja’Marr 2.05 WR Wilson, Garrett 1.06 WR Kupp, Cooper 2.06 QB Mahomes, Patrick 1.07 TE Kelce, Travis 2.07 WR Waddle, Jaylen 1.08 WR Hill, Tyreek 2.08 RB Pollard, Tony 1.09 WR Brown, A.J. 2.09 QB Allen, Josh 1.10 WR Diggs, Stefon 2.10 RB Jacobs, Josh 1.11 RB Chubb, Nick 2.11 RB Jones, Aaron 1.12 WR Lamb, CeeDee 2.12 RB Taylor, Jonathan Round 3 Round 4 3.01 RB Stevenson, Rhamondre 4.01 RB Hall, Breece 3.02 WR Metcalf, DK 4.02 WR London, Drake 3.03 WR Higgins, Tee 4.03 TE Andrews, Mark 3.04 RB Mixon, Joe 4.04 WR Samuel, Deebo 3.05 WR Olave, Chris 4.05 WR Allen, Keenan 3.06 QB Hurts, Jalen 4.06 RB Pierce, Dameon 3.07 RB Harris, Najee 4.07 WR Watson, Christian 3.08 RB Gibbs, Jahmyr 4.08 WR Cooper, Amari 3.09 RB Walker III, Kenneth 4.09 WR Kirk, Christian 3.10 RB Etienne, Travis 4.10 WR McLaurin, Terry 3.11 WR Ridley, Calvin 4.11 WR Aiyuk, Brandon 3.12 WR Smith, DeVonta 4.12 TE Hockenson, T.J. Round 5 Round 6 5.01 WR Evans, Mike 6.01 WR Jeudy, Jerry 5.02 TE Kittle, George 6.02 WR Johnson, Diontae 5.03 WR Williams, Mike 6.03 RB Conner, James 5.04 WR Pittman, Michael 6.04 WR Moore, D.J. 5.05 RB Mattison, Alexander 6.05 TE Pitts, Kyle 5.06 RB Sanders, Miles 6.06 WR Godwin, Chris 5.07 WR Hopkins, DeAndre 6.07 RB Dobbins, J.K. 5.08 QB Jackson, Lamar 6.08 QB Burrow, Joe 5.09 RB Kamara, Alvin 6.09 TE Goedert, Dallas 5.10 RB White, Rachaad 6.10 RB Swift, D’Andre 5.11 RB Akers, Cam 6.11 QB Cousins, Kirk 5.12 QB Herbert, Justin 6.12 WR Lockett, Tyler Round 7 Round 8 7.01 RB Williams, Javonte 8.01 RB Perine, Samaje 7.02 WR Cooks, Brandin 8.02 WR Smith-Njigba, Jaxon 7.03 QB Fields, Justin 8.03 WR Smith-Schuster, JuJu 7.04 RB Montgomery, David 8.04 TE Engram, Evan 7.05 TE Waller, Darren 8.05 RB Charbonnet, Zach 7.06 RB Cook, James 8.06 WR Pickens, George 7.07 RB Gibson, Antonio 8.07 RB Robinson, Brian 7.08 WR Sutton, Courtland 8.08 RB Herbert, Khalil 7.09 QB Watson, Deshaun 8.09 WR Meyers, Jakobi 7.10 QB Lawrence, Trevor 8.10 WR Brown, Marquise 7.11 RB Pacheco, Isiah 8.11 RB Cook, Dalvin 7.12 RB Dillon, AJ 8.12 WR Davis, Gabriel Round 9 Round 10 9.01 WR Chark, D.J. 10.01 WR Flowers, Zay 9.02 WR Addison, Jordan 10.02 WR Thomas, Michael 9.03 WR Jones, Zay 10.03 RB Foreman, D’Onta 9.04 RB McKinnon, Jerick 10.04 WR Burks, Treylon 9.05 WR Toney, Kadarius 10.05 WR Moore, Skyy 9.06 WR Dotson, Jahan 10.06 WR Moore, Elijah 9.07 RB Achane, Devon 10.07 WR Beckham, Odell 9.08 TE Freiermuth, Pat 10.08 RB Bigsby, Tank 9.09 RB Williams, Jamaal 10.09 TE Njoku, David 9.10 RB Elliott, Ezekiel 10.10 WR Johnston, Quentin 9.11 RB Penny, Rashaad 10.11 RB Allgeier, Tyler 9.12 RB Warren, Jaylen 10.12 RB Gainwell, Kenneth Round 11 Round 12 11.01 QB Tagovailoa, Tua 12.01 TE Schultz, Dalton 11.02 RB Singletary, Devin 12.02 QB Richardson, Anthony 11.03 TE Kincaid, Dalton 12.03 WR Thielen, Adam 11.04 QB Rodgers, Aaron 12.04 WR Lazard, Allen 11.05 RB White, Zamir 12.05 RB Miller, Kendre 11.06 TE Kmet, Cole 12.06 TE Okonkwo, Chigoziem 11.07 RB Mostert, Raheem 12.07 TE Johnson, Juwan 11.08 RB Mitchell, Elijah 12.08 RB Johnson, Roschon 11.09 RB Harris, Damien 12.09 WR Parker, DeVante 11.10 QB Smith, Geno 12.10 WR Doubs, Romeo 11.11 TE Higbee, Tyler 12.11 QB Prescott, Dak 11.12 WR Bateman, Rashod 12.12 TE Smith Jr., Irv Round 13 Round 14 13.01 WR Moore, Rondale 14.01 TE LaPorta, Sam 13.02 TE Musgrave, Luke 14.02 QB Wilson, Russell 13.03 TE Dulcich, Greg 14.03 WR Metchie, John 13.04 WR Valdes-Scantling, M. 14.04 TE Knox, Dawson 13.05 WR Williams, Jameson 14.05 QB Goff, Jared 13.06 WR Osborn, K.J. 14.06 QB Carr, Derek 13.07 WR Collins, Nico 14.07 WR Boyd, Tyler 13.08 WR Hyatt, Jalin 14.08 QB Stafford, Matthew 13.09 QB Jones, Daniel 14.09 WR Samuel, Curtis 13.10 WR Jefferson, Van 14.10 RB Davis, Malik 13.11 WR Mingo, Jonathan 14.11 WR Mims, Marvin 13.12 RB Spears, Tyjae 14.12 Def 49ers Round 15 Round 16 15.01 PK Tucker, Justin 16.01 RB Edwards, Gus 15.02 PK Bass, Tyler 16.02 WR Mooney, Darnell 15.03 Def Cowboys 16.03 PK Carlson, Daniel 15.04 Def Patriots 16.04 Def Jets 15.05 TE McBride, Trey 16.05 PK Koo, Younghoe 15.06 RB Hubbard, Chuba 16.06 Def Jaguars 15.07 WR Gallup, Michael 16.07 TE Hill, Taysom 15.08 RB Wilson, Jeffery 16.08 WR Robinson, Wan’Dale 15.09 RB Ford, Jerome 16.09 RB Patterson, Cordarrelle 15.10 Def Eagles 16.10 QB Howell, Sam 15.11 RB Brown, Chase 16.11 Def Bills 15.12 QB Love, Jordan 16.12 QB Pickett, Kenny Round 17 Round 18 17.01 TE Everett, Gerald 18.01 PK Joseph, Greg 17.02 WR Ross, Justyn 18.02 PK Hopkins, Dustin 17.03 PK McPherson, Evan 18.03 RB Vaughn, Deuce 17.04 PK Butker, Harrison 18.04 PK Gano, Graham 17.05 Def Ravens 18.05 QB Murray, Kyler 17.06 PK Elliott, Jake 18.06 RB Hunt, Kareem 17.07 PK Myers, Jason 18.07 Def Saints 17.08 Def Falcons 18.08 PK Moody, Jake 17.09 Def Titans 18.09 Def Packers 17.10 RB Fournette, Leonard 18.10 RB Edmonds, Chase 17.11 Def Broncos 18.11 RB Prince, Deneric 17.12 Def Chiefs 18.12 WR Pierce, Alec

Draft Positions