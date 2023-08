Fantasy football expert league auction results: 12-team, PPR scoring

These are the results from the Huddle Fantasy Football Expert League Auction that was conducted on MyFantasyLeague.com. The auction was held on August 18. Each team had a salary cap of $200 for a roster of 18 players.

This is an actual league that is played out and starts the standard line-up of QB, 2 RB, 3 WR, TE, Flex (RB, WR or TE), PK and DEF. Scoring is one point per ten yards rushed or received and one point per 20 yards passing. All touchdowns are six points except four points per passing score. One point per reception is used. Standard scoring for both defenses and kickers.

Participants:

Big Guy Fantasy Sports – Bob Lung

Fantasy Alarm – Howard Bender

Fantasy Sharks – Tony Holm

FF Today – Doug Orth

Football Diehards – Emil Kadlec and Alex

Footballguys – Jeff Haseley

Gridiron Experts – Zach Greubel

RotoViz – David Caban

SportsbookWire – Andrew Reid

The Blitzed Podcast – Steve Gallo

The Huddle – David Dorey

USA Today Sports – Cory Bonini

Fantasy Football Auction Results

Quarterbacks x Wide Receivers $25 Allen, Josh $50 Jefferson, Justin $21 Mahomes, Patrick $50 Chase, Ja’Marr $19 Hurts, Jalen $44 Brown, A.J. $15 Herbert, Justin $44 Hill, Tyreek $12 Burrow, Joe $40 Diggs, Stefon $12 Jackson, Lamar $40 Kupp, Cooper $10 Lawrence, Trevor $38 St. Brown, Amon-Ra $9 Fields, Justin $38 Lamb, CeeDee $4 Cousins, Kirk $36 Adams, Davante $4 Richardson, Anthony $35 Wilson, Garrett $3 Rodgers, Aaron $34 Olave, Chris $3 Smith, Geno $31 Waddle, Jaylen $3 Tagovailoa, Tua $30 Ridley, Calvin $3 Watson, Deshaun $30 Smith, DeVonta $2 Goff, Jared $27 Allen, Keenan $2 Jones, Daniel $25 Cooper, Amari $2 Murray, Kyler $24 Higgins, Tee $2 Prescott, Dak $24 Jeudy, Jerry $1 Carr, Derek $22 Moore, D.J. $1 Love, Jordan $21 Aiyuk, Brandon $1 Purdy, Brock $20 Evans, Mike $1 Wilson, Russell $20 Metcalf, DK Running Backs $18 Johnson, Diontae $48 McCaffrey, Christian $18 London, Drake $46 Chubb, Nick $18 Watson, Christian $42 Ekeler, Austin $17 Dotson, Jahan $41 Barkley, Saquon $17 McLaurin, Terry $38 Henry, Derrick $17 Samuel, Deebo $38 Pollard, Tony $15 Flowers, Zay $37 Robinson, Bijan $14 Godwin, Chris $35 Stevenson, Rhamondre $13 Smith-Njigba, Jaxon $34 Gibbs, Jahmyr $12 Kirk, Christian $31 Jones, Aaron $12 Lockett, Tyler $28 Harris, Najee $12 Pittman, Michael $28 Mattison, Alexander $12 Sutton, Courtland $28 Mixon, Joe $11 Brown, Marquise $28 Taylor, Jonathan $11 Toney, Kadarius $25 Etienne, Travis $10 Addison, Jordan $24 Jacobs, Josh $10 Cooks, Brandin $24 Pierce, Dameon $10 Pickens, George $21 Dobbins, J.K. $9 Moore, Elijah $18 Walker III, Kenneth $9 Smith-Schuster, JuJu $18 Hall, Breece $9 Thomas, Michael $17 Cook, James $9 Williams, Jameson $17 Sanders, Miles $9 Williams, Mike $17 White, Rachaad $7 Doubs, Romeo $17 Williams, Javonte $7 Hopkins, DeAndre $15 Akers, Cam $7 Meyers, Jakobi $15 Montgomery, David $6 Johnston, Quentin $14 Conner, James $6 Moore, Skyy $14 Kamara, Alvin $5 Beckham, Odell $13 Herbert, Khalil $5 Davis, Gabriel $13 McKinnon, Jerick $4 Burks, Treylon $12 Gibson, Antonio $4 Collins, Nico $12 Pacheco, Isiah $4 Jefferson, Van $10 Robinson, Brian $4 Jones, Zay $7 Achane, Devon $4 Lazard, Allen $7 Bigsby, Tank $4 Osborn, K.J. $7 Gainwell, Kenneth $3 Chark, D.J. $7 Swift, D’Andre $3 Gallup, Michael $6 Cook, Dalvin $3 Hyatt, Jalin $5 Charbonnet, Zach $3 Mooney, Darnell $5 Penny, Rashaad $3 Slayton, Darius $5 Singletary, Devin $3 Thielen, Adam $4 Dillon, AJ $2 Bateman, Rashod $4 Elliott, Ezekiel $2 Boyd, Tyler $4 Johnson, Roschon $2 Samuel, Curtis $4 Vaughn, Deuce $1 Campbell, Parris $4 White, Zamir $1 Dell, Nathaniel $4 Wilson, Jeffery $1 Hodgins, Isaiah $3 Perine, Samaje $1 Mims, Marvin $3 Prince, Deneric $1 Mingo, Jonathan $3 Spears, Tyjae $1 Moore, Rondale $3 Williams, Jamaal $1 Parker, DeVante $2 Ford, Jerome $1 Peoples-Jones, D. $2 Foreman, D’Onta $1 Pierce, Alec $2 Harris, Damien $1 Robinson, Allen $2 Hunt, Kareem $1 Robinson, Wan’Dale $2 Warren, Jaylen $1 Ross, Justyn $1 Allgeier, Tyler $1 Shaheed, Rashid $1 Chandler, Ty $1 Valdes-Scantling, M. $1 Edwards-Helaire, Clyde Kickers $1 Evans, Zach $2 McManus, Brandon $1 Fournette, Leonard $2 Tucker, Justin $1 Kelley, Joshua $1 Bass, Tyler $1 Mitchell, Elijah $1 Butker, Harrison $1 Mostert, Raheem $1 Carlson, Daniel $1 Vaughn, Ke’Shawn $1 Dicker, Cameron Tight Ends $1 Elliott, Jake $37 Kelce, Travis $1 Hopkins, Dustin $26 Andrews, Mark $1 Koo, Younghoe $16 Hockenson, T.J. $1 Maher, Brett $12 Goedert, Dallas $1 McPherson, Evan $11 Pitts, Kyle $1 Moody, Jake $10 Kittle, George Defenses $7 Njoku, David $3 Cowboys $7 Waller, Darren $3 Eagles $5 Engram, Evan $2 49ers $5 Schultz, Dalton $2 Bills $4 Freiermuth, Pat $2 Broncos $4 Kincaid, Dalton $2 Jaguars $3 Higbee, Tyler $1 Jets $3 Johnson, Juwan $1 Patriots $3 Okonkwo, Chig. $1 Rams $2 Dulcich, Greg $1 Saints $2 Henry, Hunter $1 Bengals $2 Musgrave, Luke $1 Dolphins $1 Smith Jr., Irv $1 Ravens $1 Ferguson, Jake $1 Hill, Taysom $1 Kmet, Cole $1 LaPorta, Sam

