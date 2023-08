Fantasy football expert league draft results: 12-team, superflex

These are the results from the Huddle Fantasy Football Expert League Draft with 12 teams. The draft was held on August 16. This league uses “Superflex” where there is an additional flex starter and it can be a second quarterback.

This is a real league that is played out and contains 18-man rosters and starts the line-up of QB, 2 RB, 2 WR, TE, Flex (RB, WR, or TE), Superflex (QB, RB, WR, or TE), PK and DEF. Scoring of one point per ten yards rushed or received and one point per each 20 yards passing. All touchdowns are six points except four points per passing score. One point per reception is used. Standard scoring for both defenses and kickers.

Rosters are here on the MyFantasyLeague.com league website.

Draft by round

Round 1 Round 2 1.01 QB Mahomes, Patrick x 2.01 RB Robinson, Bijan 1.02 QB Allen, Josh 2.02 QB Lawrence, Trevor 1.03 QB Hurts, Jalen 2.03 WR Hill, Tyreek 1.04 RB McCaffrey, Christian 2.04 QB Prescott, Dak 1.05 QB Burrow, Joe 2.05 TE Kelce, Travis 1.06 QB Jackson, Lamar 2.06 WR Kupp, Cooper 1.07 QB Fields, Justin 2.07 RB Chubb, Nick 1.08 RB Ekeler, Austin 2.08 WR Diggs, Stefon 1.09 QB Herbert, Justin 2.09 QB Cousins, Kirk 1.10 QB Watson, Deshaun 2.10 QB Jones, Daniel 1.11 WR Chase, Ja’Marr 2.11 WR Brown, A.J. 1.12 WR Jefferson, Justin 2.12 RB Barkley, Saquon Round 3 Round 4 3.01 QB Rodgers, Aaron 4.01 QB Richardson, Anthony 3.02 WR Lamb, CeeDee 4.02 QB Carr, Derek 3.03 RB Taylor, Jonathan 4.03 RB Walker III, Kenneth 3.04 QB Tagovailoa, Tua 4.04 RB Stevenson, Rhamondre 3.05 RB Henry, Derrick 4.05 QB Goff, Jared 3.06 WR St. Brown, Amon-Ra 4.06 QB Love, Jordan 3.07 RB Pollard, Tony 4.07 QB Wilson, Russell 3.08 QB Smith, Geno 4.08 WR Ridley, Calvin 3.09 RB Harris, Najee 4.09 WR Adams, Davante 3.10 RB Gibbs, Jahmyr 4.10 RB Mixon, Joe 3.11 WR Wilson, Garrett 4.11 RB Jacobs, Josh 3.12 TE Andrews, Mark 4.12 WR Waddle, Jaylen Round 5 Round 6 5.01 RB Etienne, Travis 6.01 RB Pierce, Dameon 5.02 WR Olave, Chris 6.02 RB Mattison, Alexander 5.03 RB Jones, Aaron 6.03 WR Cooper, Amari 5.04 RB Sanders, Miles 6.04 RB Akers, Cam 5.05 WR Higgins, Tee 6.05 RB Hall, Breece 5.06 RB Dobbins, J.K. 6.06 WR Watson, Christian 5.07 TE Waller, Darren 6.07 RB Williams, Javonte 5.08 WR Smith, DeVonta 6.08 RB Cook, Dalvin 5.09 WR Metcalf, DK 6.09 RB Kamara, Alvin 5.10 QB Pickett, Kenny 6.10 WR McLaurin, Terry 5.11 WR Samuel, Deebo 6.11 RB Conner, James 5.12 WR Allen, Keenan 6.12 WR Jeudy, Jerry Round 7 Round 8 7.01 WR London, Drake 8.01 RB Cook, James 7.02 RB White, Rachaad 8.02 RB Herbert, Khalil 7.03 TE Goedert, Dallas 8.03 RB Pacheco, Isiah 7.04 WR Evans, Mike 8.04 WR Hopkins, DeAndre 7.05 QB Stafford, Matthew 8.05 RB Montgomery, David 7.06 WR Kirk, Christian 8.06 RB Robinson, Brian 7.07 WR Moore, D.J. 8.07 TE Pitts, Kyle 7.08 WR Lockett, Tyler 8.08 TE Kittle, George 7.09 TE Hockenson, T.J. 8.09 QB Garoppolo, Jimmy 7.10 WR Williams, Mike 8.10 WR Godwin, Chris 7.11 WR Johnson, Diontae 8.11 QB Murray, Kyler 7.12 WR Aiyuk, Brandon 8.12 RB Swift, D’Andre Round 9 Round 10 9.01 WR Toney, Kadarius 10.01 QB Purdy, Brock 9.02 WR Pickens, George 10.02 QB Stroud, C.J. 9.03 WR Pittman, Michael 10.03 WR Brown, Marquise 9.04 TE Engram, Evan 10.04 RB Gibson, Antonio 9.05 RB Dillon, AJ 10.05 WR Dotson, Jahan 9.06 QB Howell, Sam 10.06 QB Ridder, Desmond 9.07 WR Cooks, Brandin 10.07 WR Thomas, Michael 9.08 RB Elliott, Ezekiel 10.08 QB Jones, Mac 9.09 QB Young, Bryce 10.09 WR Smith-Schuster, JuJu 9.10 TE Njoku, David 10.10 WR Sutton, Courtland 9.11 TE Higbee, Tyler 10.11 TE Dulcich, Greg 9.12 QB Tannehill, Ryan 10.12 TE Schultz, Dalton Round 11 Round 12 11.01 RB Williams, Jamaal 12.01 WR Burks, Treylon 11.02 RB Mostert, Raheem 12.02 RB Singletary, Devin 11.03 RB Charbonnet, Zach 12.03 WR Moore, Skyy 11.04 RB Harris, Damien 12.04 WR Beckham, Odell 11.05 RB McKinnon, Jerick 12.05 WR Flowers, Zay 11.06 WR Davis, Gabriel 12.06 WR Osborn, K.J. 11.07 RB Penny, Rashaad 12.07 RB Johnson, Roschon 11.08 WR Smith-Njigba, Jaxon 12.08 QB Mayfield, Baker 11.09 RB Achane, Devon 12.09 WR Thielen, Adam 11.10 RB Gainwell, Kenneth 12.10 WR Moore, Elijah 11.11 WR Johnston, Quentin 12.11 RB Warren, Jaylen 11.12 WR Addison, Jordan 12.12 RB Bigsby, Tank Round 13 Round 14 13.01 WR Doubs, Romeo 14.01 RB Mitchell, Elijah 13.02 RB Allgeier, Tyler 14.02 RB Edwards-Helaire, Clyde 13.03 WR Boyd, Tyler 14.03 PK Tucker, Justin 13.04 RB Foreman, D’Onta 14.04 RB Spears, Tyjae 13.05 RB Perine, Samaje 14.05 WR Meyers, Jakobi 13.06 WR Bateman, Rashod 14.06 RB Wilson, Jeffery 13.07 WR Collins, Nico 14.07 TE Ertz, Zach 13.08 TE Kincaid, Dalton 14.08 WR Lazard, Allen 13.09 WR Chark, D.J. 14.09 WR Jefferson, Van 13.10 TE Freiermuth, Pat 14.10 Def 49ers 13.11 RB White, Zamir 14.11 Def Eagles 13.12 TE LaPorta, Sam 14.12 WR Williams, Jameson Round 15 Round 16 15.01 TE Okonkwo, Chigoziem 16.01 PK Butker, Harrison 15.02 PK Bass, Tyler 16.02 RB Vaughn, Deuce 15.03 RB Hunt, Kareem 16.03 QB Lance, Trey 15.04 PK Carlson, Daniel 16.04 TE Kmet, Cole 15.05 WR Valdes-Scantling, M. 16.05 QB Trask, Kyle 15.06 RB Miller, Kendre 16.06 WR Parker, DeVante 15.07 Def Bills 16.07 Def Ravens 15.08 Def Cowboys 16.08 WR Jones, Zay 15.09 WR Samuel, Curtis 16.09 Def Patriots 15.10 Def Jaguars 16.10 TE Mayer, Michael 15.11 Def Saints 16.11 RB Fournette, Leonard 15.12 Def Broncos 16.12 RB Evans, Zach Round 17 Round 18 17.01 Def Jets 18.01 RB Chandler, Ty 17.02 WR Campbell, Parris 18.02 RB Hull, Evan 17.03 PK Elliott, Jake 18.03 TE Smith Jr., Irv 17.04 WR Metchie, John 18.04 PK Myers, Jason 17.05 PK McPherson, Evan 18.05 PK Sanders, Jason 17.06 PK Maher, Brett 18.06 PK Koo, Younghoe 17.07 WR Nacua, Puka 18.07 RB Prince, Deneric 17.08 WR Pierce, Alec 18.08 Def Bengals 17.09 Def Panthers 18.09 TE Woods, Jelani 17.10 WR Mooney, Darnell 18.10 RB Evans, Chris 17.11 PK McManus, Brandon 18.11 WR James, Richie 17.12 RB Edwards, Gus 18.12 PK Moody, Jake

Draft by position