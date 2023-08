Fantasy football expert league results: 12-team, IDP

These are the results from the Huddle Expert IDP league with 12 teams. The slow draft was held between August 10 and August 27.

This is an actual league that is played out and contains 28-man rosters and starts the line-up of QB, 2 RB, 3 WR, TE, Flex (RB, WR or TE), PK and DEF. On the defensive side, the starters are 2 DL, 3 DB, 3 LB and one flex (DL, DB or LB). Scoring of one point per ten yards rushed or received and one point per each 20 yards passing. All touchdowns are six points except four points per passing score. One point per reception is used.

Defensive players are awarded six points for any touchdown, 3 points per forced fumble, fumble receiver or interception. One point per pass defenses. Two points per tackle and one point per assisted tackle. Sacks are worth three points and safeties are three points.

Drafters:

4For4

The Blitzed Podcast

Dynasty League Football (DLF)

FTN & RPO Football

Fantasy Sharks

Fantasy Points

Footballguys.com

Fantasy SP

Football Diehards

The Huddle

IDP Guys

USA TODAY Fantasy

Draft

Round 1 Round 2 1.01 WR Jefferson, Justin 2.01 QB Mahomes, Patrick 1.02 RB McCaffrey, Christian 2.02 WR Lamb, CeeDee 1.03 RB Robinson, Bijan 2.03 WR Brown, A.J. 1.04 WR Chase, Ja’Marr 2.04 RB Taylor, Jonathan 1.05 RB Ekeler, Austin 2.05 RB Pollard, Tony 1.06 TE Kelce, Travis 2.06 RB Jones, Aaron 1.07 RB Barkley, Saquon 2.07 WR Adams, Davante 1.08 RB Henry, Derrick 2.08 RB Stevenson, Rhamondre 1.09 WR Kupp, Cooper 2.09 WR St. Brown, Amon-Ra 1.10 RB Chubb, Nick 2.10 WR Wilson, Garrett 1.11 WR Hill, Tyreek 2.11 WR Metcalf, DK 1.12 WR Diggs, Stefon 2.12 RB Harris, Najee Round 3 Round 4 3.01 RB Gibbs, Jahmyr 4.01 WR Smith, DeVonta 3.02 RB Hall, Breece 4.02 RB Mattison, Alexander 3.03 QB Hurts, Jalen 4.03 WR Higgins, Tee 3.04 WR Olave, Chris 4.04 RB Conner, James 3.05 WR Waddle, Jaylen 4.05 WR Ridley, Calvin 3.06 RB Jacobs, Josh 4.06 WR Hopkins, DeAndre 3.07 QB Allen, Josh 4.07 RB Williams, Javonte 3.08 TE Andrews, Mark 4.08 WR Cooper, Amari 3.09 WR Allen, Keenan 4.09 TE Hockenson, T.J. 3.10 RB Etienne, Travis 4.10 RB Dobbins, J.K. 3.11 RB Mixon, Joe 4.11 WR Samuel, Deebo 3.12 RB Walker III, Kenneth 4.12 WR Williams, Mike Round 5 x Round 6 5.01 WR McLaurin, Terry 6.01 WR Godwin, Chris 5.02 DE Parsons, Micah 6.02 RB Kamara, Alvin 5.03 WR Watson, Christian 6.03 WR London, Drake 5.04 RB Sanders, Miles 6.04 WR Lockett, Tyler 5.05 RB Akers, Cam 6.05 RB Pacheco, Isiah 5.06 WR Jeudy, Jerry 6.06 WR Kirk, Christian 5.07 RB White, Rachaad 6.07 RB Montgomery, David 5.08 WR Aiyuk, Brandon 6.08 LB Bolton, Nick 5.09 TE Waller, Darren 6.09 RB Cook, James 5.10 LB Oluokun, Foyesade 6.10 WR Moore, D.J. 5.11 LB Smith, Roquan 6.11 RB Swift, D’Andre 5.12 RB Pierce, Dameon 6.12 LB Wagner, Bobby Round 7 Round 8 7.01 QB Herbert, Justin 8.01 DE Crosby, Maxx 7.02 DE Watt, T.J. 8.02 LB White, Devin 7.03 LB Warner, Fred 8.03 RB Robinson, Brian 7.04 QB Burrow, Joe 8.04 QB Lawrence, Trevor 7.05 WR Pittman, Michael 8.05 QB Tagovailoa, Tua 7.06 QB Jackson, Lamar 8.06 LB Okereke, Bobby 7.07 LB Mosley, C.J. 8.07 DE Garrett, Myles 7.08 LB Franklin, Zaire 8.08 TE Kittle, George 7.09 LB Leonard, Shaquille 8.09 DE Bosa, Nick 7.10 QB Fields, Justin 8.10 RB Cook, Dalvin 7.11 WR Johnson, Diontae 8.11 S James, Derwin 7.12 LB Dean, Nakobe 8.12 RB Herbert, Khalil Round 9 Round 10 9.01 LB Wilson, Logan 10.01 LB Luvu, Frankie 9.02 LB Singleton, Alex 10.02 DE Burns, Brian 9.03 TE Goedert, Dallas 10.03 RB Gibson, Antonio 9.04 LB Jewell, Josey 10.04 S Pitre, Jalen 9.05 LB Campbell, De’Vondre 10.05 RB Williams, Jamaal 9.06 LB Milano, Matt 10.06 LB Greenlaw, Dre 9.07 WR Evans, Mike 10.07 WR Brown, Marquise 9.08 WR Sutton, Courtland 10.08 RB Dillon, AJ 9.09 LB Werner, Pete 10.09 LB Kendricks, Eric 9.10 LB Walker, Quay 10.10 WR Pickens, George 9.11 TE Engram, Evan 10.11 LB Campbell, Jack 9.12 S Baker, Budda 10.12 WR Flowers, Zay Round 11 Round 12 11.01 LB Jones, Ernest 12.01 DE Bosa, Joey 11.02 TE Pitts, Kyle 12.02 DE Hunter, Danielle 11.03 LB Edmunds, Tremaine 12.03 S Hufanga, Talanoa 11.04 LB Holcomb, Cole 12.04 WR Cooks, Brandin 11.05 LB Al-Shaair, Azeez 12.05 WR Dotson, Jahan 11.06 S Curl, Kamren 12.06 LB Andersen, Troy 11.07 WR Thomas, Michael 12.07 DE Hubbard, Sam 11.08 LB Long, David 12.08 LB Edwards, T.J. 11.09 LB White, Kyzir 12.09 WR Addison, Jordan 11.10 LB Queen, Patrick 12.10 DE Reddick, Haason 11.11 LB Deablo, Divine 12.11 S Brisker, Jaquan 11.12 RB Charbonnet, Zach 12.12 RB McKinnon, Jerick Round 13 Round 14 13.01 DE Phillips, Jaelan 14.01 WR Smith-Njigba, Jaxon 13.02 LB Hicks, Jordan 14.02 S Hamilton, Kyle 13.03 WR Beckham, Odell 14.03 S Fitzpatrick, Minkah 13.04 RB Gainwell, Kenneth 14.04 DE Thibodeaux, Kayvon 13.05 RB Mostert, Raheem 14.05 DE Hutchinson, Aidan 13.06 LB Vander Esch, Leighton 14.06 DT Williams, Quinnen 13.07 TE Johnson, Juwan 14.07 WR Davis, Gabriel 13.08 LB Bentley, Ja’Whaun 14.08 QB Watson, Deshaun 13.09 RB Elliott, Ezekiel 14.09 RB Perine, Samaje 13.10 TE Schultz, Dalton 14.10 RB Penny, Rashaad 13.11 QB Prescott, Dak 14.11 WR Moore, Skyy 13.12 LB David, Lavonte 14.12 LB Harris, Christian Round 15 Round 16 15.01 S Dugger, Kyle 16.01 RB Singletary, Devin 15.02 TE Njoku, David 16.02 LB Brooks, Jordyn 15.03 LB Owusu-Koramoah, Jeremiah 16.03 RB Bigsby, Tank 15.04 S Winfield, Antoine 16.04 RB Foreman, D’Onta 15.05 DE Judon, Matt 16.05 DE Landry, Harold 15.06 LB Baker, Jerome 16.06 LB Asamoah, Brian 15.07 WR Osborn, K.J. 16.07 S Grant, Richie 15.08 QB Richardson, Anthony 16.08 LB Barton, Cody 15.09 WR Bateman, Rashod 16.09 LB Thompson, Shaq 15.10 WR Toney, Kadarius 16.10 DE Allen, Josh 15.11 TE Freiermuth, Pat 16.11 WR Moore, Elijah 15.12 S Chinn, Jeremy 16.12 RB Warren, Jaylen Round 17 Round 18 17.01 WR Doubs, Romeo 18.01 WR Thielen, Adam 17.02 QB Cousins, Kirk 18.02 WR Collins, Nico 17.03 TE Okonkwo, Chigoziem 18.03 DT Wilkins, Christian 17.04 QB Jones, Daniel 18.04 QB Smith, Geno 17.05 WR Smith-Schuster, JuJu 18.05 WR Chark, D.J. 17.06 S Thompson, Jalen 18.06 S Neal, Ryan 17.07 S Delpit, Grant 18.07 RB Harris, Damien 17.08 S Owens, Jonathan 18.08 S Byard, Kevin 17.09 S Simmons, Justin 18.09 DE Highsmith, Alex 17.10 S Jenkins, Rayshawn 18.10 LB Lloyd, Devin 17.11 S Kearse, Jayron 18.11 RB Allgeier, Tyler 17.12 RB Achane, Devon 18.12 TE LaPorta, Sam Round 19 Round 20 19.01 DE Sweat, Montez 20.01 DE Nwosu, Uchenna 19.02 QB Rodgers, Aaron 20.02 DE Jordan, Cameron 19.03 QB Goff, Jared 20.03 LB Anzalone, Alex 19.04 S Smith, Harrison 20.04 DE Rousseau, Gregory 19.05 WR Boyd, Tyler 20.05 LB Elliss, Kaden 19.06 LB Davis, Jamin 20.06 RB Hunt, Kareem 19.07 QB Carr, Derek 20.07 TE Knox, Dawson 19.08 RB Wilson, Jeffery 20.08 DT Donald, Aaron 19.09 TE Higbee, Tyler 20.09 LB Williams, Quincy 19.10 WR Meyers, Jakobi 20.10 S Gardner-Johnson, Chauncey 19.11 S Poyer, Jordan 20.11 WR Jones, Zay 19.12 TE Kmet, Cole 20.12 RB White, Zamir Round 21 Round 22 21.01 S McKinney, Xavier 22.01 TE Kincaid, Dalton 21.02 LB Walker, Anthony 22.02 QB Wilson, Russell 21.03 DE Chubb, Bradley 22.03 S Hill, Daxton 21.04 WR Johnston, Quentin 22.04 DE Gary, Rashan 21.05 LB Davis, Demario 22.05 S Amos, Adrian 21.06 DT Allen, Jonathan 22.06 TE Ertz, Zach 21.07 DT Buckner, DeForest 22.07 RB Spears, Tyjae 21.08 S Holland, Jevon 22.08 RB Mitchell, Elijah 21.09 LB Tranquill, Drue 22.09 S Wilson, Donovan 21.10 QB Love, Jordan 22.10 CB Woolen, Tariq 21.11 WR Jefferson, Van 22.11 WR Lazard, Allen 21.12 S Elliott, DeShon 22.12 WR Gallup, Michael Round 23 Round 24 23.01 LB Spillane, Robert 24.01 QB Purdy, Brock 23.02 S Blankenship, Reed 24.02 S Johnson, John 23.03 RB Edwards, Gus 24.03 RB Johnson, Roschon 23.04 WR Burks, Treylon 24.04 WR Parker, DeVante 23.05 WR Valdes-Scantling, Marquez 24.05 WR Shaheed, Rashid 23.06 WR Mingo, Jonathan 24.06 LB Cunningham, Zach 23.07 WR Hodgins, Isaiah 24.07 DT Jones, Chris 23.08 WR Rice, Rashee 24.08 S Simmons, Isaiah 23.09 LB Kirksey, Christian 24.09 TE Everett, Gerald 23.10 CB Sneed, L’Jarius 24.10 WR Reed, Jayden 23.11 LB Perryman, Denzel 24.11 LB McFadden, Micah 23.12 RB Chandler, Ty 24.12 WR Mims, Marvin Round 25 Round 26 25.01 QB Stafford, Matthew 26.01 LB Pratt, Germaine 25.02 RB Vaughn, Deuce 26.02 DE Collins, Zaven 25.03 RB Williams, Kyren 26.03 LB Murray, Kenneth 25.04 RB Hubbard, Chuba 26.04 WR Campbell, Parris 25.05 DE Smith, Za’Darius 26.05 TE Hill, Taysom 25.06 LB Sanborn, Jack 26.06 DE Paye, Kwity 25.07 S Bell, Vonn 26.07 WR Mooney, Darnell 25.08 LB Rice, Monty 26.08 QB Young, Bryce 25.09 RB Dowdle, Rico 26.09 DT Heyward, Cameron 25.10 WR Hyatt, Jalin 26.10 S Mathieu, Tyrann 25.11 WR Slayton, Darius 26.11 DT Payne, Da’Ron 25.12 DE Anderson, Will 26.12 RB Miller, Kendre Round 27 Round 28 27.01 DE Hendrickson, Trey 28.01 S Edmunds, Terrell 27.02 QB Murray, Kyler 28.02 S Adams, Jamal 27.03 WR Ross, Justyn 28.03 DE Walker, Travon 27.04 LB Gay, Willie 28.04 RB Fournette, Leonard 27.05 S Jackson, Eddie 28.05 WR Wilson, Michael 27.06 QB Pickett, Kenny 28.06 S Maye, Marcus 27.07 S Pinnock, Jason 28.07 S Jones, Brandon 27.08 RB Ford, Jerome 28.08 TE Hurst, Hayden 27.09 WR Samuel, Curtis 28.09 RB Jackson, Deon 27.10 TE Dulcich, Greg 28.10 S Fuller, Jordan 27.11 WR Palmer, Josh 28.11 S Love, Julian 27.12 WR Downs, Josh 28.12 LB Clark, Damone

Positions

Quarterbacks x 2.01 Mahomes, Patrick 17.04 Jones, Daniel 3.03 Hurts, Jalen 18.04 Smith, Geno 3.07 Allen, Josh 19.02 Rodgers, Aaron 7.01 Herbert, Justin 19.03 Goff, Jared 7.04 Burrow, Joe 19.07 Carr, Derek 7.06 Jackson, Lamar 21.10 Love, Jordan 7.10 Fields, Justin 22.02 Wilson, Russell 8.04 Lawrence, Trevor 24.01 Purdy, Brock 8.05 Tagovailoa, Tua 25.01 Stafford, Matthew 13.11 Prescott, Dak 26.08 Young, Bryce 14.08 Watson, Deshaun 27.02 Murray, Kyler 15.08 Richardson, Anthony 27.06 Pickett, Kenny 17.02 Cousins, Kirk Running Backs 1.02 McCaffrey, Christian 10.03 Gibson, Antonio 1.03 Robinson, Bijan 10.05 Williams, Jamaal 1.05 Ekeler, Austin 10.08 Dillon, AJ 1.07 Barkley, Saquon 11.12 Charbonnet, Zach 1.08 Henry, Derrick 12.12 McKinnon, Jerick 1.10 Chubb, Nick 13.04 Gainwell, Kenneth 2.04 Taylor, Jonathan 13.05 Mostert, Raheem 2.05 Pollard, Tony 13.09 Elliott, Ezekiel 2.06 Jones, Aaron 14.09 Perine, Samaje 2.08 Stevenson, Rhamondre 14.10 Penny, Rashaad 2.12 Harris, Najee 16.01 Singletary, Devin 3.01 Gibbs, Jahmyr 16.03 Bigsby, Tank 3.02 Hall, Breece 16.04 Foreman, D’Onta 3.06 Jacobs, Josh 16.12 Warren, Jaylen 3.10 Etienne, Travis 17.12 Achane, Devon 3.11 Mixon, Joe 18.07 Harris, Damien 3.12 Walker III, Kenneth 18.11 Allgeier, Tyler 4.02 Mattison, Alexander 19.08 Wilson, Jeffery 4.04 Conner, James 20.06 Hunt, Kareem 4.07 Williams, Javonte 20.12 White, Zamir 4.10 Dobbins, J.K. 22.07 Spears, Tyjae 5.04 Sanders, Miles 22.08 Mitchell, Elijah 5.05 Akers, Cam 23.03 Edwards, Gus 5.07 White, Rachaad 23.12 Chandler, Ty 5.12 Pierce, Dameon 24.03 Johnson, Roschon 6.02 Kamara, Alvin 25.02 Vaughn, Deuce 6.05 Pacheco, Isiah 25.03 Williams, Kyren 6.07 Montgomery, David 25.04 Hubbard, Chuba 6.09 Cook, James 25.09 Dowdle, Rico 6.11 Swift, D’Andre 26.12 Miller, Kendre 8.03 Robinson, Brian 27.08 Ford, Jerome 8.10 Cook, Dalvin 28.04 Fournette, Leonard 8.12 Herbert, Khalil 28.09 Jackson, Deon Wide Receivers 1.01 Jefferson, Justin 12.09 Addison, Jordan 1.04 Chase, Ja’Marr 13.03 Beckham, Odell 1.09 Kupp, Cooper 14.01 Smith-Njigba, Jaxon 1.11 Hill, Tyreek 14.07 Davis, Gabriel 1.12 Diggs, Stefon 14.11 Moore, Skyy 2.02 Lamb, CeeDee 15.07 Osborn, K.J. 2.03 Brown, A.J. 15.09 Bateman, Rashod 2.07 Adams, Davante 15.10 Toney, Kadarius 2.09 St. Brown, Amon-Ra 16.11 Moore, Elijah 2.10 Wilson, Garrett 17.01 Doubs, Romeo 2.11 Metcalf, DK 17.05 Smith-Schuster, JuJu 3.04 Olave, Chris 18.01 Thielen, Adam 3.05 Waddle, Jaylen 18.02 Collins, Nico 3.09 Allen, Keenan 18.05 Chark, D.J. 4.01 Smith, DeVonta 19.05 Boyd, Tyler 4.03 Higgins, Tee 19.10 Meyers, Jakobi 4.05 Ridley, Calvin 20.11 Jones, Zay 4.06 Hopkins, DeAndre 21.04 Johnston, Quentin 4.08 Cooper, Amari 21.11 Jefferson, Van 4.11 Samuel, Deebo 22.11 Lazard, Allen 4.12 Williams, Mike 22.12 Gallup, Michael 5.01 McLaurin, Terry 23.04 Burks, Treylon 5.03 Watson, Christian 23.05 Valdes-Scantling, Marquez 5.06 Jeudy, Jerry 23.06 Mingo, Jonathan 5.08 Aiyuk, Brandon 23.07 Hodgins, Isaiah 6.01 Godwin, Chris 23.08 Rice, Rashee 6.03 London, Drake 24.04 Parker, DeVante 6.04 Lockett, Tyler 24.05 Shaheed, Rashid 6.06 Kirk, Christian 24.10 Reed, Jayden 6.10 Moore, D.J. 24.12 Mims, Marvin 7.05 Pittman, Michael 25.10 Hyatt, Jalin 7.11 Johnson, Diontae 25.11 Slayton, Darius 9.07 Evans, Mike 26.04 Campbell, Parris 9.08 Sutton, Courtland 26.07 Mooney, Darnell 10.07 Brown, Marquise 27.03 Ross, Justyn 10.10 Pickens, George 27.09 Samuel, Curtis 10.12 Flowers, Zay 27.11 Palmer, Josh 11.07 Thomas, Michael 27.12 Downs, Josh 12.04 Cooks, Brandin 28.05 Wilson, Michael 12.05 Dotson, Jahan Tight Ends 1.06 Kelce, Travis 17.03 Okonkwo, Chigoziem 3.08 Andrews, Mark 18.12 LaPorta, Sam 4.09 Hockenson, T.J. 19.09 Higbee, Tyler 5.09 Waller, Darren 19.12 Kmet, Cole 8.08 Kittle, George 20.07 Knox, Dawson 9.03 Goedert, Dallas 22.01 Kincaid, Dalton 9.11 Engram, Evan 22.06 Ertz, Zach 11.02 Pitts, Kyle 24.09 Everett, Gerald 13.07 Johnson, Juwan 26.05 Hill, Taysom 13.10 Schultz, Dalton 27.10 Dulcich, Greg 15.02 Njoku, David 28.08 Hurst, Hayden 15.11 Freiermuth, Pat